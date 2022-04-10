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В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ

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Деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Донецкой народной республики (ДНР) теперь считается неправомерной. Это следует из распоряжения Государственного комитета обороны республики.

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«Согласно распоряжению Госкомитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой народной республики, а пребывание ее представителей — нежелательным», — говорится в документе.

Отмечается, что исключение составят лица, которые «задействованы в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением». Как сообщается в документе, все представители СММ ОБСЕ должны уехать из ДНР до 30 апреля.

Ранее, 8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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