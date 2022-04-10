В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ
Деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Донецкой народной республики (ДНР) теперь считается неправомерной. Это следует из распоряжения Государственного комитета обороны республики.
«Согласно распоряжению Госкомитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой народной республики, а пребывание ее представителей — нежелательным», — говорится в документе.
Отмечается, что исключение составят лица, которые «задействованы в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением». Как сообщается в документе, все представители СММ ОБСЕ должны уехать из ДНР до 30 апреля.
Ранее, 8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.
Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.
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