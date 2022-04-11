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«Известия» призвали военкоров присоединиться к спецпроекту «Освобождение»

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«Известия» призвали военных корреспондентов присоединиться к специальному проекту «Освобождение», ставшему информационным гуманитарным мостом между освобожденными жителями и их близкими в Донбассе.

На странице проекта собраны видеообращения от людей, волнующихся о судьбе родных, друзей и разыскивающих их на территории Украины. В настоящее время на сайте опубликованы обращения проживающих в Мариуполе и Рубежном.

Спецоперация в Донбассе 11 апреля. Текстовая трансляция
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Как уточняется, в ходе боевых действий в рамках спецоперации по освобождению мирных жителей Донбасса корреспонденты «Известий» ежедневно встречаются с людьми освобожденных украинских городов, которые оказались заложниками действий националистов. Многие из них остались без жилья и были лишены возможности связаться со своими родными и близкими.

«Известия» обращаются с призывом объединить усилия ко всем средствам массовой информации России, военные корреспонденты которых работают на территории Украины и освещают ход боевых действий и освобождения территорий Донбасса! Мы готовы предоставить уже созданную нами площадку для размещения записанных нашими коллегами видеообращений. Давайте вместе поможем мирным жителям и их родственникам установить связь друг с другом и снова обрести душевный покой», — говорится в сообщении.

Страница проекта: https://osv.iz.ru/. Видео принимается на посту osv@iz.ru и в Telegram-канале @osv_izru с указанием фамилии, имени и отчества и названия населенного пункта.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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