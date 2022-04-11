Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 11 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России ликвидировала 78 военных объектов Украины. В районе Изюма в Харьковской области были сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25, а также три беспилотника в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполе и Волноваха и один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в Николаевской области.

Помимо этого, российская армия из стрелкового оружия сбила украинский военный вертолет Ми-24 в районе Посад-Покровского в Херсонской области, а высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска была уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300.

К тому же российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Каменка в Изюмском районе. После боя танкистам Западного военного округа на передовой вручили боевые государственные награды.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что российской группой специального назначения был ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) — Тарас Бобанич.

Вместе с тем бои за Мариуполь выходят на финальную стадию, националистов оттеснили в промзону города, а именно на территорию заводов «Азовсталь» и «Азовмаш», где в настоящее время происходит основное сопротивление. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, промзона представляет собой город в городе, где очень большое количество качественного бетона. Из-за этого процесс выдавливания противника с территории имеет определенные сложности. Предположительно, на заводе «Азовсталь» сейчас может быть от 3 тыс. до 4 тыс. боевиков.

На этом фоне на Западе всё громче звучат призывы сильнее вооружать Украину. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования ситуации силовым путем. Помимо этого, он призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие, добавив, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, такие заявления являются проявлением озлобленности и остервенелости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» призвал внести Борреля в санкционный список РФ.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на то, что страны Запада всё больше увязают во внутреннем кризисе, для оправдания которого они могут прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине.

Помимо этого, стало известно о том, что во Львов прибыла группа французских жандармов для того, чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь». Также он уточнил, что работать жандармы будут исключительно с украинскими следователями.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями» выразил уверенность в том, что жандармы прибыли для того, чтобы помочь киевскому режиму скрыть организованные ими же провокации.

При этом начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о том, что украинские боевики применяют пытки к жителям Славянска, а также угрожают им расправой над родственниками за пророссийские взгляды.

Санкции Запада и ответ России

Новая неделя ознаменовалась анонсом очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Как рассказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, шестой по счету блок рестрикций против РФ будет включать в себя «нефтяные опции».

При этом предыдущий пакет расширил запрет для европейского бизнеса поставлять в Россию технику и технологии для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).

Не остались без внимания и российские авиакомпании. Так, Евросоюз внес еще 20 авиаперевозчиков РФ в черный список, поскольку они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Ограничения коснулись «Авроры», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутии», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральских авиалиний», «Алросы», NordStar, «РусЛайн», «Ямала», Nordwind Airlines, «Икара», «Победы», «Аэрофлота», «России» и Utair. Теперь для них под запретом полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

О новых рестрикциях также объявило правительство Канады, которое ввело санкции против 33 предприятий оборонно-промышленного сектора России. Причиной назвали тот факт, что «эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам» в ходе спецоперации.

11 апреля не обошлось и без ставших уже традицией высылок российских дипломатов. В этот раз персонами нон грата 24 сотрудников посольства объявила Хорватия. В российском МИДе пообещали принять ответные меры.

В Варшаве в это время было захвачено здание, являющееся дипсобственностью РФ. Российское посольство в связи с этим направило в МИД Польши ноту протеста.

Вместе с тем правительство Германии осудило любые проявления русофобии.

Переговорный процесс по Украине

Ситуацию вокруг Украины в этот раз решил обсудить с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер. Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера «Ново-Огарево» в закрытом формате. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такой вариант диалога был выбран по инициативе австрийской стороны. Как отметил сам Нехаммер, беседа с Путиным была очень жесткой и открытой.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» указал на то, что переговоры демонстрируют превалирование прагматичного подхода в современной политике. По его словам, Австрия выступает в роли ответственной европейской страны, которая прекрасно понимает, что тотальное закрытие друг от друга РФ и Европы в целом «позитивно не повлияет ни на экономические, ни на политические, ни на геополитические контуры».

Переговоры непосредственно между Москвой и Киевом стартовали в очном формате 28 февраля в Гомельской области. Затем представители сторон встретились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. С тех пор очных встреч между делегациями больше не проводилось.