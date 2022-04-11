Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 под Харьковом

В районе населенного пункта Изюм Харьковской области были сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполе и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в Николаевской области», — рассказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области из стрелкового оружия был сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24. Также высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска была уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300.

«Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ», — добавил Конашенков.

Два склада боеприпасов украинских войск были уничтожены и в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое.

«В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов», — рассказал представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что за последние сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России было ликвидировано 78 военных объектов Украины.

Всего, по словам генерал-майора, с начала проведения спецоперации уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.

9 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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