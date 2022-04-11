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Власти Германии осудили проявления русофобии

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Правительство ФРГ осуждает проявления русофобии в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявила на брифинге представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман.

«Это война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии <…> Правительство ФРГ осуждает любое проявление русофобии», — заявила Хофман.

Накануне жители Франкфурта-на-Майне вышли на улицы с триколорами в поддержку России. Тем самым немцы выступили против дискриминации россиян в европейских странах.

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5 марта в Берлине также была организована массовая акция в поддержку русскоговорящих граждан. Более 300 человек собрались на площади в центре города. Люди пришли с флагами России и георгиевскими ленточками. Они обвинили власти Германии в том, что русских и русскоязычных граждан в последнее время подвергают травле в Берлине и других городах страны.

19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Дипломат надеется, что в Европе «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

Сообщается, что агрессия русофобов выражается не только словесно, но и доходит до физической расправы. Также агрессоры портят имущество россиян.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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