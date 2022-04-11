В Минобороны сообщили о применении ВСУ пыток к жителям Славянска

Украинские боевики применяют пытки к жителям Славянска, а также угрожают им расправой над родственниками за пророссийские взгляды. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и др.», — сказал Мизинцев.

Отмечается, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают пыткам, угрожают физической расправой, а также вымогают деньги за освобождение. Боевики требуют от жителей в среднем от $500 до $1000.

Кроме того, местных жителей также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.

В частности, за минувшие сутки такой факт зафиксирован в Харькове. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе завода «Турбоатом» и общеобразовательной школы № 100.

Помимо этого, на территории Украины действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством постановочных видео.

Как отмечает Мизинцев, в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. По его словам, очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью является дальнейшее нагнетании русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса.

Ранее, 6 апреля, Мизинцев рассказал о пытках и насилии в отношении российских военнослужащих, которые схожи с действиями карателей во время Великой Отечественной войны. Как отметил генерал-полковник, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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