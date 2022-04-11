Посол Франции сообщил о прибытии французских жандармов на Украину

Французский посол на Украине Этьен де Понсен в понедельник, 11 апреля, заявил, что во Львов прибыла группа французских жандармов. Об том он сообщил на своей странице в Twitter.

«Группа французских технических и научных жандармов находится во Львове, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений», — заявил посол Франции на Украине.

Дипломат сообщил, что правоохранители начнут свою работу 12 апреля. На данный момент научных и технических специалистов находится во Львове.

Этьен де Понсен подчеркнул «[Они] первые, кто оказывает такую ​​помощь». Также он уточнил, что работать гости Львова будут исключительно с украинскими следователями.

27 марта на сайте телеканала CNew опрос компании Ifop показал, что более 50% французов верят хотя бы в один из аргументов России о спецоперации по защите Донбасса. На сайте отмечается, что 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов о причинах проведения спецоперации на Украине.

Также опрос показал, что 28% опрошенных считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, желающие освободиться от преследований. 10% убеждены, что Украиной в настоящее время управляет «хунта», в которую проникли неонацисты.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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