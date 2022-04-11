Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе

Бои за Мариуполь выходят на финальную стадию, российские военные оттеснили националистов в промзону города, где сейчас происходит основное сопротивление украинских националистов. Об этом в понедельник, 11 апреля, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Основное сопротивление — это сейчас «Азовсталь» и «Азовмаш» (заводы на территории Мариуполя. — Ред.). Главная задача перед военными — блокировать полностью эту промышленную зону», — сказал Басурин.

Он отметил, что промзона представляет собой город в городе, где очень большое количество качественного бетона. Из-за этого процесс выдавливания противника с территории имеет определенные сложности. В итоге сначала было принято решение уничтожить артиллерийское вооружение, затем будет решаться вопрос о ликвидации.

Как ранее в этот день рассказал Басурин, брать штурмом, в частности, «Азовсталь», нет смысла, так как завод хорошо укреплен это может привести к потерям. Поэтому будут блокироваться входы и выходы.

При этом точное число националистов, которые находятся на территории «Азовстали», Басурин привести не смог. Предположительно, на заводе сейчас может быть от 3 тыс. до 4 тыс. боевиков.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, которые были озвучены ранее в этот день, в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

Как рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ночью украинские военные предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится всё безнадежнее.

В конце прошлой недели сообщалось, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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