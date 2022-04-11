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В ДНР заявили о порядка 3 тыс. украинских националистов в районе «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: в районе «Азовстали» находятся до 3 тыс. украинских националистов
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В районе «Азовстали» находятся до 3 тыс. украинских националистов. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«В районе «Азовстали», по нашим подсчетам, еще остается националистов в порядке нескольких тысяч. Цифра, которая звучит чаще в докладах, все же колеблется от полутора до 3 тыс человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.

9 апреля «Известия» опубликовали кадры того, как сейчас выглядит завод «Азовсталь». На видео показана дымящаяся территория большого завода, где последнее время шли бои.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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