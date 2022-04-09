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Появились кадры занятого ранее националистами завода «Азовсталь»

С воздуха сняли завод «Азовсталь» — последнее убежище националистов
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«Известия» показали кадры того, как сейчас выглядит завод «Азовсталь» — последнее убежище украинских националистов, о чем стало известно в субботу, 9 апреля.

На видео показана дымящаяся территория большого завода, где последнее время шли бои. Ранее в этот день журналист телеканала «Известия» Роман Польшаков побывал рядом с заводом «Азовсталь», откуда пытаются эвакуировать боевиков националистической группировки «Азов».

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8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.

Во вторник, 5 апреля, Кадыров сообщал, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Так, 4 апреля, по словам главы Чечни, более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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