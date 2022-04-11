ЕС ограничил поставки оборудования для добычи нефти и производства СПГ в РФ

Пятый санкционный пакет Евросоюза, который начал действовать с 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в опубликованном 11 апреля в Официальном журнале ЕС постановлении Совета ЕС о новом пакете санкций и приложениях к этому решению.

«Государствам ЕС запрещено продавать, передавать или содействовать приобретению прямым или косвенным образом продукции и технологий, которые используются для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России или для использования на территории РФ», — говорится в публикации.

Согласно приложению к постановлению Совета ЕС, Евросоюз не разрешает своим компаниям поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки, широкий набор химического оборудования для различных этапов нефтепереработки.

ЕС в пятом антироссийском пакете запретил компаниям Европы покупать уголь и горючие сланцы в РФ (однако эта мера вступит в силу в августе), закрыл порты для российских судов и запретил автоперевозки по территории союза для операторов из России и Белоруссии. ЕС также наложил запрет на ввоз древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. Помимо этого, Евросоюз заблокировал активы четырех российских банков: ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и 14 военно-промышленных, судостроительных, транспортных, машиностроительных компаний. В черный список ЕС внесено более 217 физических лиц из России, ДНР и ЛНР, Белоруссии, так, список Евросоюза теперь включает 1091 человека.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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