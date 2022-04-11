ВС РФ ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

Российской группой специального назначения был ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Тарас Бобанич. Об этом сообщили в Минобороны России 11 апреля.

Отмечается, что разведывательно-поисковые действия проводились в 5 км южнее города Изюм.

«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 г. участвовал в карательной операции киевского режима на Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик, в том числе детей», — говорится в сообщении ведомства.

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