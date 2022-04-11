В Госдуме раскритиковали слова Борреля о военном решении ситуации на Украине

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник, 11 апреля, в беседе с «Известиями» заявил, что главу евродипломатии Жозепа Борреля необходимо внести в санкционный список после его слов об урегулировании ситуации на Украине силовым путем.

«С одной стороны, Жозеп Боррель не может принять каких-либо решений, которые бы могли еще больше обострить отношения России и Запада. С другой стороны, он, конечно, этим заявлением делает климат в и без того очень сложных отношениях еще более нездоровым. Полагаю, что в таком случае Россия должна внести его в санкционный список и сделать необходимые выводы по дальнейшей коммуникации с ним», — призвал политик.

Ранее в этот день Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. Помимо этого, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, такие заявления являются проявлением озлобленности и остервенелости.

9 апреля Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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