Лавров назвал заявления Борреля проявлением озлобленности

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о стремлении ЕС достичь урегулирования ситуации на Украине силовым путем является проявлением озлобленности и остервенелости, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он сообщил 11 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

«Когда произносит глава дипломатии страны или организации, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал, но это из ряда вон выходящее заявление», — отметил глава МИД РФ.

9 апреля представитель ЕС посетил Киев, где впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен не дипломатическим, а военным путем. Подобные высказывания ранее не звучали ни в ходе войны в Югославии, ни в Афганистане, ни во время вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщила, что ЕС готов выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для украинских военных. Днем ранее сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

В понедельник, 11 апреля, Боррель подтвердил стремление ЕС решить ситуацию на Украине силовым путем. Он призвал страны Евросоюза срочно предоставить Украине оружие.

В Совете Федерации РФ осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.