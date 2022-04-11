Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить оружие Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза (ЕС) срочно предоставить Украине оружие. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Большинство правительств стран ЕС обязались изучить запросы на оружие, которые включают танки и системы залпового огня, но пока не определились с конкретными сроками и с тем, какое именно оружие они могут отправить. Эта тема будет обсуждаться министрами иностранных дел на встрече в Люксембурге в понедельник», — сообщил Боррель.

Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель. Блок должен сделать всё необходимое, чтобы помочь Украине, отметил Боррель.

Ранее в этот день Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. Он отметил, что союз будет расширять военную помощь стране.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что заявление Жозепа Борреля о стремлении ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем является безобразным. Он добавил, что данное заявление является поощрением продолжения военных действий со стороны Киева.

7 апреля глава дипломатии ЕС в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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