Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Мир
МИД РФ сообщил о высылке ряда ирландских дипломатов
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) готов выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины, о чем в четверг, 7 апреля, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Дело в технике: Вооруженные силы РФ уничтожают военные объекты по всей Украине
Наиболее болезненной для ВСУ становится потеря складов с ГСМ и боеприпасами

«Благодарю [главу дипломатии ЕС] Жозепа Боррела за предложение выделить еще €500 млн. После столь оперативного одобрения поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для Украины, увеличится до €1,5 млрд», — написал он в Twitter.

Накануне, 6 апреля, сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Документ позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В тот же день Латвия предоставила Киеву военную технику и оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022