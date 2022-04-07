Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине

Евросоюз (ЕС) готов выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины, о чем в четверг, 7 апреля, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Благодарю [главу дипломатии ЕС] Жозепа Боррела за предложение выделить еще €500 млн. После столь оперативного одобрения поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для Украины, увеличится до €1,5 млрд», — написал он в Twitter.

Накануне, 6 апреля, сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Документ позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В тот же день Латвия предоставила Киеву военную технику и оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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