Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины

Сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Информация об этом была опубликована 6 апреля на сайте конгресса.

Документ предполагает расширение возможностей для президента США Джо Байдена по ускоренному и упрощенному предоставлению Киеву вооружений.

Ленд-лиз — программа, согласно которой Америка сдавала в аренду или передавала в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во Второй мировой войне. Закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945-го, союзникам Соединенных Штатов передали материалы на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Документ позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия.

Однако действие расширенных полномочий президента истечет при разрешении конфликта (под конфликтом подразумевается происходящее в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма к России в 2014 году) и сокращении числа российских войск у украинской границы до того, что было в марте 2021 года. В законопроекте отмечается, что и «кибератаки России», направленные на объекты критической инфраструктуры Украины, будут рассматриваться как вооруженное нападение.

Теперь документ должна одобрить палата представителей, после этого законопроект направят на подпись президенту.

21 января сенаторы США от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что «небольшой группе украинских военных, которые пребывали в США с осени», американские специалисты провели инструктаж по управлению дронами-камикадзе Switchblade, по возвращении на Украину они обучат работе с новым вооружением своих коллег.

В этот день Байден также пояснил, что Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечалось, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

5 апреля Вашингтон распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн, об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

Еще в феврале директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе. Он отметил, что страну очень быстро «накачивают оружием», и упомянул поставки вооружений, отправку в страну военных советников и инструкторов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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