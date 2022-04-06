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Байден раскрыл детали процесса поставок вооружений Киеву

Байден: США продолжат поставки оружия Украине для защиты страны
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США продолжат поставки Киеву оружия и ресурсов для обороны. Об этом в среду, 6 апреля, заявил американский президент Джо Байден на конференции профсоюза строительной сферы. Трансляция шла на сайте Белого дома.

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«Мы продолжаем предоставлять Украине вооружения и ресурсы, которые ей необходимы для защиты страны… В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионного финансирования для закупки новой военной техники для Украины — передовых беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов с лазерной системой наведения. Вчера я подписал еще один пакет [помощи Украине], чтобы направить больше ракет Javelin, этих переносных ракетных систем, с помощью которых можно уничтожать танки и бронеавтомобили», — подчеркнул Байден.

По его словам, Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечается, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

Ранее, 6 апреля, стало известно, что Байден распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн, объем этой помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку. Кроме того, в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников поставить Киеву по 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать стране 1% самолетов и 1% танков. 16 марта Зеленский также просил западные страны увеличить объем военной помощи Киеву. Он подчеркивал, что предоставляемый Западом объем помощи большой, но недостаточный.

Россия неоднократно призывала Запад не поставлять Киеву оружие. В частности, 5 марта в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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