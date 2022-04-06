США выделяют Киеву военную помощь на $100 млн

Президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн, об этом сообщает Белый дом. Эквивалентный $100 млн объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку, передает телеканал «Известия». Ранее Джейкс Салливан заявлял, что с начала спецоперации России Вашингтон выделил Киеву оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

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