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США выделяют Киеву военную помощь на $100 млн

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Президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн, об этом сообщает Белый дом. Эквивалентный $100 млн объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку, передает телеканал «Известия». Ранее Джейкс Салливан заявлял, что с начала спецоперации России Вашингтон выделил Киеву оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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