Звездно-полосатый десант: как США усиливают свое присутствие в Европе

Соединенные Штаты одобрили переброску в Европу дополнительного контингента своих войск. По данным источников «Известий», в их состав войдут десантники, артиллерийские и зенитные подразделения. Одновременно завершается подготовка к совместным российско-белорусским учениям «Союзная решимость – 2022». 3 февраля на встрече с президентом РБ Александром Лукашенко министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что переброска частей и соединений ВС РФ за 10 тыс. км «прошла блестяще». В этот же день военные из России и Белоруссии провели первую совместную тренировку с боевой стрельбой. Маневры привлекают внимание не только Брюсселя и Вашингтона, но и Киева. На днях у белорусского полигона, где пройдет один из этапов учений, был обнаружен и посажен украинский разведывательный беспилотник, пересекший госграницу.

Маневр под Брестом

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что США подготовили к переброске в Европу подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии. Их перевезут с территории Соединенных Штатов непосредственно в Польшу. «Красные береты» 82-й дивизии усилят личный состав другой американской воздушно-десантной части — 173-й бригады, которая дислоцируется в Италии. В ближайшее время в Румынию должен прибыть 2-й бронекавалерийский полк армии США, сейчас он базируется в ФРГ.

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение . Среди ожидаемого — дальнобойные реактивные установки залпового огня HIMARS 18-й полевой артиллерийской бригады и зенитные подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса с комплексами малой дальности SHORAD и Avenger.

Основная их часть расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к масштабным учениям «Союзная решимость – 2022».

— США посылкой в Европу нескольких тысяч военных делают символический жест, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — На фоне уже размещенных там постоянно свыше 50 тыс. американцев это не слишком большое изменение. Но за последние месяцы из-за ситуации вокруг Украины они раздули такую истерию, что вынуждены теперь успокаивать своих восточноевропейских союзников, в первую очередь Польшу, напрямую граничащую с Россией и Белоруссией.

Чтобы показать серьезность намерений, США в этот раз перебрасывают ПВО и реактивную артиллерию. Но впечатлить этим Минск и Москву не удастся, уверен эксперт.

— В позапрошлом году, например, и людей, и танков перебрасывали на учения больше, и эшелоны «Абрамсов» вдоль границы колесили. Нас таким не удивишь. Для того чтобы показать возможности обороны Союзного государства, сейчас в Белоруссии и проводят уникальные учения, — напомнил Владислав Шурыгин.

Американские подкрепления

В среду, 2 февраля, Соединенные Штаты объявили, что направят почти 3 тыс. дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы оградить Восточную Европу от возможной «российской агрессии».

На пресс-конференции в среду представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшее время в Румынию будет переброшено примерно 1 тыс. военнослужащих США из состава 2-го кавалерийского полка, базирующихся в немецком городе Вильсек. Еще 1,7 тыс. солдат и офицеров из 82-й элитной воздушно-десантной дивизии будут переправлены в Польшу из Форт-Брэгга в Северной Каролине. 300 других военных из 18-го воздушно-десантного корпуса переведут из США в Германию.

Представитель Пентагона напомнил, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине. Ранее об этом также заявлял министр обороны США Ллойд Остин. Он сказал, что президент Джо Байден «ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций».

«Эти силы предназначены для сдерживания агрессии и укрепления наших оборонительных возможностей в прифронтовых государствах-союзниках. Мы ожидаем, что они двинутся в ближайшие дни», — сказал Джон Кирби. Он уточнил, что Пентагон не исключает возможности увеличения контингента в ближайшие дни и недели, но пока нет планов сделать его постоянным.

24 января представитель Пентагона заявлял, что 8,5 тыс. американских военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу. Помимо боевых, в их число включены медицинские и транспортные подразделения, разведка и авиация.

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох подтвердил, что США направят в Польшу около 2,5 тыс. военных для поддержки восточного фланга НАТО. Он отметил, что в настоящее время на территории страны уже находится около 5,5 тыс. американских солдат. Польский МИД при этом отметил, что Варшава будет настаивать на размещении в стране дополнительного контингента на постоянной основе с периодической ротацией.

Заявления США об отправке группировки в Восточную Европу ведут к эскалации, считает экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

— Самое главное, что они тем самым серьезно ухудшают международную атмосферу безопасности, — сказал он «Известиям». — Интересно, что они собираются отправлять войска не по линии НАТО, а под собственным командованием. Казалось бы, это не столь важно. Но тем самым американцы посылают сигнал своим союзникам, что они готовы противостоять России по всей границе — от Черного до Балтийского моря. Это мы можем рассматривать как угрожающий маневр. Кроме того, объявив о повышенной боеготовности войск, они косвенно подтверждают свои заявления о том, что Россия вот-вот вторгнется на Украину. При этом уже понятно, что за саму Украину они воевать не собираются. Помогать ей хотят поставками оружия. Но есть еще один нюанс. Такая группировка — это еще один фактор давления на переговорах. США думают, что они так усиливают свои переговорные позиции с Россией.

Белорусский старт

Основная фаза учений «Союзная решимость – 2022» пройдет с 10 по 20 февраля. Пока же совместный контингент проводит боевое слаживание. Готовность подразделений 3 февраля проверяли Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин. На полигоне Брестский им продемонстрировали один из эпизодов, которые войска тренируют к предстоящим маневрам. При разгроме незаконных вооруженных формирований активно применялись авиация и артиллерия, тактические воздушные десанты и подразделения специального назначения.

Полигон Брестский находится в 4 км от польской границы и менее чем в 40 км от рубежа с Украиной. Как рассказал командующий силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко, традиционно он используется для тренировок белорусских десантников, и столь масштабные действия мотострелковых и танковых войск на этой площадке разворачиваются впервые.

Россия представлена подразделениями 36-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа (ВВО) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. От Белоруссии в совместной группировке участвуют бойцы 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Еще до начала собственно тренировок дальневосточные мотострелки отработали сложнейшую логистическую задачу — оперативно преодолели с тяжелой техникой более 10 тыс. км к месту сбора по железной дороге.

На встрече с президентом РБ Александром Лукашенко Сергей Шойгу похвалил хорошую организацию размещения войск в Белоруссии.

— В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку, — сказал Шойгу, обращаясь к Лукашенко.

Звездно-полосатый десант Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

По сценарию в ходе эпизода, за которым наблюдали главы Минобороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин, город Брест и его окрестности охвачены беспорядками. На этом фоне незаконные вооруженные формирования совершили серию терактов против мирного населения и устроили диверсии на важнейших объектах инфраструктуры. После этого боевики захватили один из населенных пунктов. Прибывший в район совместный контингент заблокировал террористов и приступил к их разгрому.

Чтобы отрезать противнику пути к отходу и лишить его подкреплений, союзники высадили по периметру несколько тактических воздушных десантов с вертолетов и самолетов. Далее по целям, выявленным разведгруппами спецназа и беспилотниками «Орлан-10», нанесли удары белорусские легкие штурмовики Як-130 и более тяжелые Су-25 . Закончив работу, авиация передала координаты новых выявленных целей на командный пункт, и в работу включились тяжелые гаубицы и реактивные системы залпового огня.

По флангам «бандформирований» ударили подразделения ВДВ, ведя огонь из пушек боевых машин десанта, гранатометов и стрелкового оружия. Инженерные части осуществили дистанционные подрывы зарядов, в том числе с использованием напалма. И тогда в бой двинулась главная ударная сила — танкисты при поддержке мотострелков, которые начали теснить противника к занятому им населенному пункту. Зачисткой улиц занялись десантники.

Как рассказал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, раньше такие элементы в ходе учений не отрабатывались, и это стало самым сложным действием.

— По оценке руководства, цели достигнуты, мы показали прежде всего слаженность подразделений Российской Федерации и Республики Беларусь, — подчеркнул генерал Чайко.

Звездно-полосатый десант Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Дроновый скандал

В день посещения Белоруссии Сергеем Шойгу стало известно о новом дипломатическом скандале. В четверг украинскому послу была вручена нота протеста из-за инцидента с беспилотником, несанкционированно залетевшим на 40 км на белорусскую территорию в район полигона Брестский для ведения разведки.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал заявление Белоруссии «очередной провокацией», заверил, что Киев не использовал БЛА, и обвинил Минск в «подыгрывании дестабилизационным действиям России».

Белорусские СМИ опубликовали фотографию небольшого поврежденного дрона самолетного типа, лежащего на заснеженной земле. По форме и окраске он напоминает комплекс украинской разработки Spectator-1М, который с 2019 года поставляется в вооруженные силы Украины. По данным производителя, его дальность достигает 150 км.

Изучив бортовую электронику, белорусские специалисты заявили, что им удалось считать полетное задание. Дрон был запущен на 1,7 км от границы, после старта сразу пересек ее и направился по прямой к военному полигону Брестский, где был принудительно посажен.