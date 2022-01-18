Балкон в Европу: зачем нужны внеплановые учения в Белоруссии

Россия и Белоруссия с 10 по 20 февраля внепланово отработают сценарий крупномасштабной оборонительной операции, требующей задействования всех военных сил двух государств , заявил во вторник, 18 января замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. «Известия» узнали эксклюзивные подробности предстоящих маневров, которые получили название «Союзная решимость- 2022». Помимо сухопутных войск в Белоруссию впервые перебросят с Дальнего Востока несколько общевойсковых бригад, артиллерийские и ракетные подразделения и даже эскадрилью сверхманевренных истребителей Су-35С . Также на белорусской территории нарастят силы противовоздушной обороны большой дальности. Эксперты отмечают, что манёвры станут «предохранителем» от обострения ситуации в Донбассе и серьезным аргументом в переговорах с НАТО.

Отражение обострения

Источники «Известий» в министерстве обороны рассказали, что основу российской группировки на учениях в Белоруссии составят силы Восточного военного округа. Будут переброшены общевойсковые части и подразделения, войсковые средства противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, включая подразделения оперативно-тактических ракет . С дальневосточного аэродрома Дземги перелетят 12 истребителей, которые принадлежат 23-му истребительному авиационному полку. Для их обеспечения в союзную республику доставят средства аэродромной техники. Прорабатывается также вопрос участия бомбардировщиков Дальней авиации.

По словам источников, войска уже в пути в Белоруссию. Первые дальневосточные эшелоны миновали Сибирь и Урал. В скором времени они прибудут на места маневров.

На брифинге для зарубежных атташе во вторник замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что в прошлом году на учениях «Запад-2021» была подтверждена высокая готовность сил и средств Региональной группировки войск России и Белоруссии. Но в этот раз будет отрабатываться сценарий, когда их недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности, и требуется привлечь весь военный потенциал государства.

Балкон в Европу Истребитель Су-35С Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Замминистра сообщил, что операция пройдёт в два этапа. До 9 февраля в Белоруссию доставят военных с техникой. Пройдут тренировки по охране воздушного пространства. Одновременно военные оценят возможности российской транспортной инфраструктуры по переброске войск через всю страну. Среди прочих вооружений временно передислоцируют эскадрилью истребителей Су-35С, два дивизиона дальнобойных зенитных систем С-400 и дивизион ЗРК «Панцирь» малой дальности.

С 10 по 20 февраля на территории Белоруссии проведут сами маневры с боевой стрельбой. На них разыграют отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения проведут на «белорусском балконе» — в западном и южном регионах страны. По его словам, предстоит отработка определенного замысла в противостоянии с силами Прибалтики и Польши, а также Украины.

По сообщению белорусского министерства обороны, для учений задействуют полигоны Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, расположенные в западной части страны, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи .

Балкон в Европу Зенитные системы С-400 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Александр Лукашенко заявил, что у границ страны в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих НАТО с техникой и вооружениями. В этих государствах на ротационной основе присутствуют 8-10 тыс. американских военных . Он упомянул также, что в приграничных районах наращивает свой военный потенциал и Украина.

— Сейчас очень непростая ситуация на Украине. Порошенко вернулся, Зеленский в сложном положении. Высока вероятность того, что он [Зеленский] захочет использовать фактор ДНР и ЛНР, чтобы решить свои проблемы, — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Чтобы избежать рисков, России необходимо сохранять концентрацию. Так что предстоящие учения могут играть роль своего рода «предохранителя» от обострения в Донбассе.

Кроме того, маневры послужат аргументом в переговорах Москвы с НАТО, добавил эксперт. В качестве ответа на наращивание военного потенциала на наших границах можно увеличить свое присутствие в странах, которые граничат с государствами альянса или находятся близко к США. Возможно более тесное военное сотрудничество с Венесуэлой, Белоруссией, рядом других игроков. Россия хочет показать: партнерские отношения в рамках ОДКБ — это очень серьезно, а во-вторых, возможное противостояние будет очень большой ошибкой, если оно будет инициировано со стороны Запада, подчеркнул Дмитрий Абзалов.

НАТО не нравится

Переброска войск с других театров необходима, чтобы тренироваться быстро сосредотачивать на нужном направлении силы и средства, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Балкон в Европу Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Мы уже не можем, как Советский Союз, держать группировку на каждом направлении, — отметил он. — Сегодня наша задача — проводить быструю переброску войск и техники и образовывать мощные соединения, которые должны будут действовать по единому замыслу.

Учения будут крупномасштабными. На них отработают задачу по ведению активной обороны. Планируется разыграть сценарий отражения внешней агрессии с дальнейшим разгромом противника. Задействуют средства ПВО, артиллерию, но главную роль сыграют сухопутные войска. Для отражения возможного удара по Белоруссии потребуется перебросить довольно большие силы для его парирования. Соответственно будут отрабатываться также маневры войск и действия танковых подразделений, считает эксперт.

Совместные учения России и Белоруссии обычно вызывают интенсивную критику на Западе. В сентябре прошлого года на территории России и Белоруссии провели стратегические учения «Запад-2021», анонсированные заблаговременно. Тем не менее, они вызвали гневную реакцию в ЕС и НАТО.

В отличие от «Союзной решимости – 2022», учения проходили одновременно в двух странах. Основные действия состоялись на российских полигонах Правдинский, Хмелевка (Калининградская обл.), Струги Красные (Псковская обл.), Мулино (Нижегородская обл.), Лужский (Ленинградская обл.), в акватории Балтийского моря, а также на территории Белоруссии — Обуз-Лесновский и Брестский (Брестская обл.).

Балкон в Европу Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», сентябрь 2021 года Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В маневрах были задействованы около 200 тыс. военнослужащих, в том числе около 2000 от стран-участников ОДКБ и ШОС, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, свыше 290 танков и 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 15 кораблей . Главная цель учений — тренировка совместных действий вооружённых сил в интересах военной безопасности Союзного государства, повышение квалификации войск. На маневрах были продемонстрированы новинки военной техники с особым упором на беспилотники и робототехнику.

Учения вызвали волну возмущения на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть их подробности из-за обеспокоенности прибалтийских стран, Украины и Польши, подчеркнув, что предыдущие учения «Запад-2017» оказались масштабней, чем официально заявляла Россия.

Президент Владимир Путин объснял, что учения «Запад-2021» не направлены против кого-либо. Министр обороны Сергей Шойгу также подтвердил, что учения носят сугубо оборонительный характер. После их завершения все задействованные войска вернулись в Россию.

В начале сентября 2020 г Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти развернули практически половину своей армии на границе с Литвой и Польшей, чтобы противостоять угрозам со стороны Североатлантического альянса, который увеличивает военное присутствие на белорусской границе.

Балкон в Европу Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», сентябрь 2021 года Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

С 14-25 сентября 2020 г на фоне длительных политических акций протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов, прошли совместные оперативно-тактические учения «Славянское братство-2020» На полигоны Брестский, Гожский и Ружаны из России перебрасывались несколько сотен десантников.

При всё ещё сложной внутриполитической обстановке 12–16 октября 2020 года на белорусской территории провели командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» по отработке задач в рамках совместной операции по поддержанию мира. Тогда в них участвовали 13 тыс. военнослужащих, 7 200 из них белорусы, 5 500 — россияне. Было задействовано 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 артиллерийских орудий и 10 кораблей. Перед этими маневрами Россию также упрекали в попытке нарушить баланс сил в Европе и создать угрозу для соседей Белоруссии.