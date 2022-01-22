Военная недостаточность: зачем в Белоруссию прибывают части из России

Российские военные начали прибывать в Белоруссию на стартующие в феврале учения «Союзная решимость – 2022». Впервые туда перемещают дальнобойные комплексы ПВО и современные истребители Су-35С Восточного военного округа. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, на маневрах отработают как борьбу с регулярными вооруженными формированиями, так и отражение угроз от террористических элементов, поддерживаемых из-за рубежа. По мнению экспертов, помимо боевой подготовки маневры могут быть аргументом на переговорах России с Североатлантическим альянсом.

Через всю страну

В настоящий момент замысел учений «Союзная решимость – 2022» утвержден, завершается разработка сценария предстоящих маневров, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Согласно утвержденным документам, на учениях отработают сразу несколько элементов. В том числе борьбу с регулярными вооруженными формированиями, а также отражение угроз от террористических и дестабилизирующих элементов, поддерживаемых из-за рубежа.

— Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению, — отметил на брифинге для иностранных военных атташе 18 января замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин . — Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

В состав региональной группировки Союзного государства входят вооруженные силы Белоруссии и часть войск Западного военного округа России.

Военная недостаточность Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Внеплановые учения пройдут с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии. По информации Минобороны России, с Дальнего Востока в Белоруссию впервые перебросят два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 и дивизион «Панцирь-С». Технику доставят по железной дороге через всю страну. Это позволит определить, насколько готова к таким перевозкам транспортная инфраструктура.

Кроме того, как ранее сообщали «Известия», с аэродрома Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре в Белоруссию перелетит эскадрилья из 12 современнейших многоцелевых истребителей Су-35С . Вместе с ними перебазируют и необходимую наземную технику для их обслуживания.

В пятницу в соцсетях появились видео прибытия в Белоруссию эшелона с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

По сценарию маневров союзники отработают действия в условиях дестабилизации обстановки, на фоне которой группы террористов попытаются захватить государственные объекты, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Войска отработают отражение внезапного нападения террористов, которым окажут военную поддержку из-за рубежа, а затем — разгром этих формирований, — пояснил он. — Подразделения Сил специальных операций будут уничтожать условных террористов, а сухопутные войска, десантники, силы ПВО и ВКС — отражать внешнюю агрессию. При этом используют опыт, полученный российскими и белорусскими подразделениями в ходе недавней миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане: оперативная переброска и концентрация сил, охрана и оборона особо важных объектов. Скорее всего, эти же подразделения будут задействованы и на предстоящих учениях.

Единая противовоздушная

Военная недостаточность Многоцелевые истребители Су-35С Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Многоцелевые Су-35С из Восточного военного округа усилят патрули на внешней воздушной границе Союзного государства. Совместные полеты истребителей Су-30СМ двух государств вдоль воздушной границы начались в ноябре прошлого года. Несколько раз в них задействовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ.

После развертывания С-400 из Хабаровского края их интегрируют в единую систему ПВО Белоруссии и России.

Белоруссия входит в объединенную систему ПВО СНГ, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Зенитные ракетные комплексы С-300, которые остались у Белоруссии от Советского Союза, уже морально и технически устарели, — объяснил он. — С-400 направляются на учения в порядке повышения боевых возможностей Союзного государства России и Белоруссии. Мы приводим силы к одному знаменателю. Не стоит забывать, что Белоруссия — это передовой форпост. С НАТО нос к носу стоит.

В ходе учений личный состав ПВО получит уникальные навыки переброски на большие расстояния — как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Войскам предстоит совершить марш, выйти в установленное время в заданный район, развернуться на незнакомой местности, включиться в общую систему противовоздушной обороны, наладить получение информации, привести технику в рабочее состояние. Обстановка будет максимально приближенной к боевой, будет учитываться опыт, полученный недавно в Казахстане — охрана и оборона объектов, аэродромов и т.п., отметил эксперт.

Привет, оружие

Военная недостаточность Учения НАТО в Польше, 2021 год Фото: TASS/TOMASZ WASZCZUK

Подготовка к учениям проходит в условиях серьезного кризиса в отношениях между Россией и Западом. Со стороны США и Европы звучат обвинения в намерениях вторгнуться в Украину. Руководство РФ эти утверждения полностью отрицает. Тем не менее, НАТО начинает переброску дополнительных сил на границу с Украиной и усиливает военную поддержку Киева.

19 января президент США Джо Байден сообщил на пресс-конференции, что американское военное присутствие в Польше и Румынии будет увеличено. Ранее туда дополнительно перебросили более тысячи американских военнослужащих и боевую технику, В тот же день, выступая перед военными, французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности страны участвовать в миссии НАТО в Румынии, направленной на укрепление региональной безопасности. Речь идет о нескольких сотнях человек.

— У российской позиции на проходящих сейчас переговорах с НАТО будет сильная поддержка — в ходе учений будет показано, что мы можем быстро развернуться на границе, — рассказал «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Это попытка продемонстрировать оперативные возможности группировки войск на фоне предстоящих больших маневров НАТО в Арктике. Кроме того, это еще один аргумент для тех людей на Украине, которые призывают к активным боевым действиям.

Вооруженные силы Украины в связи с проведением учений Союзного государства начали переброску собственных подразделений на границу с Белоруссией. На видео, распространяемых в различных Telegram-каналах, замечены зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», следующие в сторону приграничных территорий.

Инженерные группы Государственной пограничной службы Украины строят вертолетные площадки на границе с Белоруссией. По официальным заявлениям — для оперативной переброски сил резерва в случае экстренной ситуации. Также продолжается укрепление ограждений, начавшееся в ноябре прошлого года.

Военная недостаточность Фото: Global Look Press/Serhii Hudak

Страны Прибалтики со своей стороны ведут переговоры с США и Североатлантическим альянсом об увеличении численности контингентов стран-участниц НАТО на своей территории.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей личной странице в Facebook разместил сообщение о том, что попросит НАТО защитить республику от российских военных, которые прибывают в Белоруссию на учения, потому что они представляют прямую угрозу для страны.

Также в социальных сетях появились кадры, на которых замечены перемещения американских танков Abrams и БТР к границе Союзного государства России и Белоруссии.

По данным британских СМИ в Минобороны страны обсуждают возможность в ближайшее время направить в Прибалтику и Польшу дополнительно сотни военнослужащих.

Великобритания за последние дни отправила на Украину около двух тысяч современных противотанковых ракет NLAW, а чуть позже — около 30 военнослужащих Сил специальных операций для обучения украинских коллег. Кроме того, Госдеп США одобрил заявку стран Балтии на передачу Киеву управляемых ракет Javelin и зенитных Stinger.