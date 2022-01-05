Поле брони: зачем российской армии новые БМП

В Вооруженных силах России прорабатывается программа развития российской бронетанковой техники. Она основывается на выводах, полученных после учений «Запад-2021», а также на результатах других экспериментальных маневров, где испытывались новые боевые машины пехоты (БМП), сообщили «Известиям» в Минобороны. В 2021 году тестировали Т-15 на базе «Армата» и Б-19 с дистанционным модулем «Эпоха», оснащенным 57-миллиметровой пушкой. Машины опробовали в учебных оборонительных и наступательных боях, а также на марше. Смогут ли они радикально усилить боевую мощь российских войск и повлиять на ход боевых действий в целом — разбирались «Известия».

Испытательный срок

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, работа над программой развития российских бронетанковых систем уже идет. В новом документе особое внимание уделено интеграции на поле боя уникальных систем вооружения — боевых машин пехоты Б-19 и Т-15. Разрабатывается концепция их применения, организационно-штатная структура подразделений, оснащенных этой техникой, а также программа подготовки личного состава. Изучаются результаты применения бронетехники на маневрах в 2021 году, где она была задействовала в условиях, максимально близким к боевым. Начальная информации для анализа уже собрана. До этого Минобороны сообщало, что на стратегических учениях «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области огневую поддержку подразделениям на основном оборонительном рубеже оказали новейшие боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». За действиями машины наблюдал президент России Владимир Путин.

Фото: Министерство обороны РФ БМП Б-19

Н акануне Нового года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что БМП Б-19 сейчас проходит различные виды испытаний, после окончания которых ее планируется принять на вооружение.

«Известия» уже писали, что со следующего года для тяжелых боевых машин пехоты Т-15 семейства «Армата» начнут готовить командиров. Их обучение будет вестись на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске. Известно, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку батальонного комплекта БМП Т-15. Сейчас эта бронетехника проходит испытания.

Под «зонтиком»

— В Сухопутных войсках существуют организационно-штатные структуры трех видов формирований, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В частности, предусматривается создание тяжелых соединений, которые будут укомплектовываться танками Т-15 и БМП Т-14, созданных на платформе «Армата». Также в вооруженных силах есть формирования, базирующиеся на средних гусеничных платформах, — в первую очередь на машинах семейства БМП-3. К такому виду относится и новая боевая машина пехоты Б-19 с модулем «Эпоха». Известны также штатные структуры легких формирований, которые передвигаются колесных БМП и другой технике, построенной на этой платформе.

Боевые машины пехоты Т-15 на базе «Армата» имеют мощную танковую броню, что позволяет надежно защитить экипаж и мотострелков, расположенных в десантном отделении. По этой причине БМП Т-15, скорее всего, поступит на вооружение ударных частей, которым полагается прорывать хорошо подготовленную оборону противника, оборудованную инженерными сооружениями, считает эксперт.

Поле брони БМП Т-15 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мощная броня Т-15 позволит реализовать такой тактический прием, как единый бронированный боевой порядок — при нем танки и БМП идут в одном строю, без разрыва по глубине , — объяснил Виктор Мураховский. — Сейчас мотопехота из-за слабости брони БМП спешивается задолго до первой линии обороны противника. Тяжелые БМП способны выдерживать с лобовых и курсовых углов огонь противника из ПТУР, пушек танкового калибра и других систем вооружений, что предоставляет мотопехоте новые возможности. Например, позволяет командованию назначать рубеж спешивания для мотострелков непосредственно на переднем крае противника или даже за ним. Прорвать оборону поможет зонтик из разрывов своих снарядов, которые сведут применение противником противотанковых средств практически на нет. Такая атака должна привести к прорыву любой подготовленной обороны. Но новую тактику еще предстоит детально отработать на полигонах, чтобы понять все нюансы.

В СССР ее опробовали на нескольких учениях. Но на полигонах быстро выяснилось, что тонкая броня советских БМП не позволяет проводить такие атаки — слишком большие потери у атакующих. На этом эксперимент завершили, но идея не была забыта и ее реализация стала возможной после появления тяжелых БМП, резюмировал эксперт.

Тяжелые ударные полки, бригады или дивизии появятся в Сухопутных войсках всерьез и надолго. Они будут взаимодействовать с соединениями, где на вооружении стоят средние БМП, отмечают эксперты.

Поле брони БМП-3 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Средние БМП, включая Б-19, могут плавать, — напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Реки или другие водные преграды для них никогда не были помехой, и эта особенность на многое влияет. Здесь могут с поправками, конечно, заработать приемы, которые были опробованы еще во второй половине Великой Отечественной войны. При такой тактике соединения с тяжелыми танками и БМП будут продавливать оборону, после чего в прорыв начнут уходить подразделения с Б-19 или БМП-3 — им предстоит развить успех в тылу противника. Средние БМП также будут незаменимы при захвате плацдармов, им в отличие от Т-15 не нужны мосты или поиски подходящего для переправы по дну участка реки.

Выбор частей с определенным типом БМП может зависеть от специфики театра военных действий и вооружения противника. В Европе, например, много рек и при глубоком прорыве лучше задействовать средние БМП. Войны на Ближнем Востоке и в Афганистане показали, что тяжелая боевая машина, обеспечивающая надежную защиту экипажу, там безусловно будет востребована.

Танков не боится

БМП Т-15 и Б-19 разработаны недавно. Прототипы первой из них впервые показали на московском параде 9 мая 2015 года. Экипаж этой машины состоит из трех человек, кроме того, у нее есть десантное отделение, где могут разместиться девять мотострелков. Лобовое бронирование БМП находится на уровне современных танков. Усиливает Т-15 динамическая броня и комплекс активной защиты «Афганит». Он позволяет перехватывать направленные в машину ракеты или снаряды. Экипаж может продолжать бой даже в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

— Броня, хорошая проходимость, большое и комфортное отделение для мотострелков, а также широкий порт для высадки десанта на поле боя — главные плюсы машины, — считает Алексей Хлопотов. — Для Т-15 разработано несколько видов боевых модулей с противотанковыми ракетами и пушками разных калибров. Любой из них можно установить на Т-15. Все они необитаемы: вооружением управляет экипаж изнутри десантного отделения, что повышает его живучесть в бою.

Модуль «Бумеранг-Б» получил 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,62-миллиметровый пулемет и четыре пусковых установки для противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ».

Поле брони БМП Т-15 на военном параде в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На модулях «Эпоха» и «Кинжал» установлены более мощные 57-миллиметровые пушки. Они должны получить высокоточные управляемые боеприпасы с системой дистанционного подрыва. Это позволит не только легко поражать скопления пехоты, но и сбивать воздушные беспилотники, вертолеты, самолеты и даже ракеты. Орудие спарено с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» модуля «Эпоха» уничтожит любой из современных танков. Его зенитные ракеты способны сбивать вертолеты и самолеты. Опыт Сирии показал, что экипажи БМП часто сталкиваются с небронированной или легкобронированной техникой, на которую тратить дорогостоящие «Корнеты» расточительно. Для борьбы с такими машинами и пехотой на «Эпохе» установлен комплекс «Булат» с управляемыми ракетами. Пусковая установка комплекса выдвигается из башни перед стрельбой, а всё остальное время защищена броней.