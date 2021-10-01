Грядет «Эпоха»: «супер-БМП» получит апгрейд и дорожную карту

Минобороны России согласовало программу модернизации и испытаний боевых машин пехоты Б-19. Взвод новых БМП прошел испытания в сентябре нынешнего года в рамках учений «Запад-2021». Машина создана на базе проверенной временем БМП-3. Вместо двух спаренных пушек главным калибром Б-19 стал дистанционный модуль «Эпоха», оснащенный 57-миллиметровым автоматом, а также несколькими типами управляемых ракет. Кроме того, новинка оборудована высокотехнологичной системой управления огня, что позволяет «супер-БМП» поражать любые цели днем и ночью в самых сложных погодных условиях.

Гибкость в бою

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, по итогам учений «Запад-2021» боевая машина пехоты Б-19 признана перспективной. В маневрах принял участие взвод перспективных «супер-БМП», который выполнил все поставленные задачи. Теперь предстоит устранить выявленные недостатки, а также провести частичную модернизацию машин, после чего новая БМП продолжит испытания.

Согласно графику работ (есть в распоряжении «Известий»), модернизация должна быть завершена в конце года. На нее потребуется около 26,5 млн рублей. В ходе работ у Б-19 будут обновлены системы связи и управления, а также ходовая часть.

Впервые о БМП-3 с модулем «Эпоха» рассказали на форуме «Армия-2017», но тогда была представлена небольшая пластиковая модель. Воплощенную в металле боевую машину показали позже, на «Армии-2021». В сентябре этого года Б-19 была замечена в ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. По сценарию боевая машина оказывала огневую поддержку обороняющимся подразделениям мотострелков. За этим эпизодом маневров наблюдал президент России Владимир Путин.

Боевой модуль «Эпоха» имеет ряд плюсов, если его сравнивать с уже стоящими на вооружении БМ, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Боекомплект в БМП с «Эпохой» вынесен за пределы боевого отделения, это важно, — считает он. — Такая компоновка позволит сохранить жизнь экипажа в бою. Кроме того, в «Эпохе» стоит современная автоматизированная система управления огнем (СУО). Она обеспечивает гибкость применения оружия, установленного в модуле.

С «Булатом» наперевес

Боевой модуль «Эпоха» необитаем: им управляет экипаж изнутри десантного отделения БМП-3. А самое главное, он оснащен новой современной автоматизированной системой управления огнем. В режиме реального времени она может не только найти и идентифицировать цели, но и подсказать оператору, какое оружие и какие боеприпасы лучше использовать для их уничтожения. Причем делает это в любую погоду и время суток, что обеспечивает оптимальное уничтожение цели.

Мощный набор вооружения позволяет эффективно бороться с танками. Для этого по бортам башни остаются две пусковые установки с креплениями для контейнеров ракет комплекса «Корнет» с четырьмя боеприпасами. Сверху контейнеры прикрываются бронещитками.

«Корнет» — это противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), предназначенный для уничтожения танков и другой бронированной техники, в том числе с динамической защитой. На ранних моделях управление боеприпасами осуществляется с помощью лазерного луча.

В последней версии ПТРК реализована концепция «выстрелил и забыл» за счет автомата захвата и сопровождения цели. Дальность стрельбы комплекса — до 10 км. Он может пробить броню толщиной в 1300 мм, прикрытую динамической защитой — специальными контейнерами со взрывчаткой, разрушающей ракеты и снаряды. Такие характеристики позволяют уничтожить любые современные танки, включая «Абрамсы» последних модификаций.

Для «Корнета» разработано несколько видов боеприпасов — кумулятивные, фугасные или термобарические, которые позволяют поражать огневые точки и инженерные оборонительные сооружения.

Опыт применения «Корнетов» в Сирии показал, что экипажи БМП часто сталкиваются с небронированной или легкобронированной техникой, на которую тратить дорогостоящие противотанковые ракеты расточительно.

Для борьбы с ней на «Эпохе» установлен комплекс «Булат». Его компактные управляемые ракеты предназначены для уничтожения живой силы и незащищенной техники противника. Транспортировать и запускать снаряды предлагается при помощи пусковой установки, помещенной в башне, — перед стрельбой она будет выдвигаться, а в остальное время защищена броней со всех сторон. Всего у «Булата» восемь транспортно-пусковых контейнеров для боеприпасов.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии не менее 3 км: как легкобронированную технику противника, так и низколетящие цели — беспилотники, вертолеты и даже самолеты.

Модель получила 57-миллиметровую пушку низкой баллистики, которая может вести огонь бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными боеприпасами, в том числе и по навесной траектории. Это позволит уничтожать цели, находящиеся за стенами, в оврагах, лощинах и других складках местности. Также пушка может использовать боеприпасы с дистанционным подрывом. Кроме того, у модуля есть 7,62-миллиметровый пулемет.

Сейчас Вооруженные силы РФ активно обновляют технику мотострелковых частей. «Известия» недавно писали, что подразделения 201-й базы в Таджикистане получат модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.