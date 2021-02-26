Экипаж «Арматы» боевой: новые танки станут мобильными штабами

«Армата» станет настоящим штабом на поле боя. Минобороны разрабатывает систему применения новейших танков Т-14. Планируется формировать из них отдельные полки и батальоны, а также отправлять в уже созданные воинские части. Благодаря уникальной АСУ командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени. Используя средства радиоэлектронной борьбы, Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82-1М.

Активная защита

В Минобороны прорабатывают новый принцип применения перспективных танков «Армата». Их могут не только сводить в отдельные части, но и распределить по уже имеющимся полкам с современной бронетехникой. Там их будут использовать в качестве командирских машин, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Т-14 смогут прикрывать другие машины своим комплексом активной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы. При необходимости они поддержат их и огнем. Планируется, что штабные «Арматы» поступят в подразделения, оснащенные новейшими танками Т-90М «Прорыв», а также модернизированными БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Правда, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Командир танковой роты или батальона на специальном экране, установленном в «Армате», сможет увидеть не только позиции противника, но и где находятся его боевые машины, узнать, какую задачу они выполняют, их техническое состояние и даже остаток боекомплекта. Чтобы отдать приказ, надо будет как в компьютерной игре указать место или цель и нажать несколько клавиш. В режиме реального времени командир сможет вызвать удар авиации и артиллерии.

— В послевоенное время советская промышленность всегда выпускала командирские версии основных боевых танков: Т-62К, Т-72К и других. Эти машины были у комбатов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Они отличались вспомогательной силовой установкой, мощной радиостанцией и прочей специализированной аппаратурой. Такие машины использовались для управления боем, взаимодействия с приданными подразделениями, связи со штабом и вышестоящим командованием.

По словам эксперта, в Вооруженных силах сейчас создано более ста тактических групп, укомплектованных контрактниками, они готовы к немедленному применению. И для них «Армата» в качестве командирского танка, даже если сами подразделения оснащены другими машинами, была бы очень полезна. Т-14 уже интегрирован в систему управления тактического звена и оснащен аппаратурой закрытой передачи данных. Машина обеспечивает ситуационную осведомленность гораздо большую, чем на танках предыдущих поколений. Командир на ней получит лучшие возможности по управлению подразделением и организации взаимодействия с другими частями. Т-14 оснащен комплексом активной защиты, а его пушка гораздо эффективнее, чем на других танках.

Ранее гендиректор разработчика «Арматы» — Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов сообщил, что до конца 2021 года в армию поступит установочная партия Т-14. Устойчивые серийные поставки планируется начать со следующего года.

В свою очередь, в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заявили, что «Армата» и танки Т-90М уже оснащены аппаратурой для подключения в единую систему управления тактического звена. Ранее сообщалось о применении ее элементов также на Т-72Б3 и Т-80БВМ. Она позволяет объединять все войска на поле боя в единую сеть и руководить ими дистанционно.

— В «Армату» изначально был заложен потенциал, который позволяет машине выполнять функции командирского танка, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Она разрабатывалась в эпоху сетецентричных войн, и к ней предъявлялись соответствующие требования. Танк полностью интегрирован в систему управления как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Информация с него поступает на все командные пункты. Современные цифровые технологии дали возможность сделать танк таким, чтобы он мог управлять не только обычными машинами, но и роботизированными, разработки которых сегодня только ведутся.

Новое поколение

Сейчас известно об имеющемся твердом контракте Минобороны с «Уралвагонзаводом» на 132 единицы Т-14 и тяжелых БМП Т-15. Он позволит укомплектовать новой техникой два танковых и один мотострелковый батальон. Машины этой партии уже производятся.

По конструкции танк Т-14 «Армата» радикально отличается от всех современных российских и зарубежных машин. Главной инновацией стала необитаемая башня. Весь экипаж размещается в специальной бронированной капсуле. Там он изолирован от боеприпасов и топлива и хорошо защищен. Заряжание и стрельба проходят в полностью автоматическом режиме с помощью дистанционного управления.

Выживаемость машины должен резко повысить комплекс активной защиты «Афганит». Он будет перехватывать ракеты еще до их попадания в танк. Заявлена также возможность ослабить удары противотанковых подкалиберных снарядов.

Танк оснащен новой гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М. Она не только обладает лучшей точностью, но и позволяет применять более мощные снаряды.

В перспективе возможна установка на танк орудия более крупного калибра. По заявлениям разработчиков, сейчас башня рассчитана на 152-миллиметровую пушку 2А83. С ее помощью можно будет уничтожать не только современные, но и любые перспективные зарубежные танки. Осколочно-фугасные снаряды такого калибра особенно эффективны для поражения пехоты, разрушения укреплений и при штурме городов.

Кроме танка на унифицированной платформе «Армата» созданы и испытываются тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и ремонтно-эвакуационная Т-16. В перспективе заявлялось о возможности создания бронемашин другого назначения. Среди прорабатывавшихся вариантов называли самоходную артиллерийскую установку и боевую машину поддержки танков.

В ожидании «Арматы»

Пока серийные поставки перспективных «Армат» не начались, войска пополняют тремя современными типами танков. Министерство обороны перед Днем защитника Отечества анонсировало, что в 2021 году получит более 170 модернизированных и новых машин. В их числе называли более девяноста Т-72Б3 и Т-72Б3М, порядка восьмидесяти газотурбинных Т-80БВМ. Упоминалась и первая партия Т-90М «Прорыв».

По данным Минобороны, Т-90М в этом году поступят в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров.

Часть таких машин будет произведена с нуля, остальные модернизируют из имеющихся в войсках Т-90А. Обновленный вариант обзавелся совершенно другой, лучше защищенной башней, современной пушкой и системой управления огнем (СУО).

Такие орудия и СУО позволяют Т-90М использовать снаряды с дистанционным подрывом на траектории. Они особенно эффективны при обстреле пехоты в укрытиях. Одним из малозаметных внешне изменений стало оснащение танка новыми системами управления и связи. Теперь боевые машины можно подключить к защищенному «военному интернету», связать между собой и со штабом.

Самым многочисленным из обновленных танков в войсках стал Т-72Б3. При модернизации строевых машин их оснащают новым двигателем, более точной и мощной пушкой, а также СУО. С 2016 года в войска поступает вариант с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов, созданный по итогам изучения опыта Сирии.