Учения «Армате»: для тяжелых БМП начнут готовить экипажи

Со следующего года для тяжелых боевых машин пехоты семейства «Армата» начнут готовить командиров. Их обучение будет вестись на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске. Там курсанты смогут познакомиться как с устройством БМП, так и с тактикой их действий на поле боя. Т-15 создана на базе танка «Армата», но предназначена для перевозки отделения мотострелков и имеет более легкое вооружение. Эксперты отмечают, что при этом Т-15 —самая надежная и неуязвимая боевая машина пехоты в мире. Ее практически невозможно уничтожить: помимо обычной брони, она оборудована динамической и активной защитой.

От берега к берегу

Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, в настоящее время решение о подготовке учебной базы для командиров боевых машина пехоты Т-15 «Армата» на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) уже принято. В следующем году в ДВОКУ запланировано открытие нескольких специализированных учебных классов. В них разместят наглядные пособия (в том числе и интерактивные), элементы конструкции, а также узлы и агрегаты боевых машин. На их базе курсанты смогут ознакомиться как с самим танком Т-14, так и с созданной на его базе боевой машиной пехоты Т-15.

Источники уточнили, что настоящее время разрабатываются все необходимые изменения в учебной программе училища. Для курсантов предусматривает теоретическое изучение принципов применения и ведения боевых действий на ТБМП Т-15. На них преподаватели объяснят, в какой местности и при каких условиях лучше всего задействовать боевые машины, как подразделениям надо действовать на марше, в атаке, обороне и эффективно вести встречный бой. Отдельно будущим офицерам расскажут о системах вооружения и приборах, установленных на БМП.

На практических занятиях курсанты научатся применять оружие, управлять машинами и ознакомятся с особенностями их обслуживания и эксплуатации. Преподавать основы применения тяжелых БМП будут на старших курсах училища. Параллельно курсанты должны будут ознакомиться со средней гусеничной боевой машиной пехоты Б-11 «Курганец».

Тяжелая БМП Т-15 не случайно требует особого курса обучения — это принципиально новая для армии техника, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Эта БМП создана на одной платформе с танком «Армата», — напомнил он. — Ни в советской, ни в российской армии таких машин не было. До этого все БМП создавались на легких, плавающих платформах. По этой причине уровень защищенности экипажей у них был гораздо меньше и при ведении боевых действий эти машины не могли идти вместе с танками. Мощная броня Т-15 позволит реализовать идеи единого боевого порядка — при нем танки и БМП идут в одном строю, без разрыва по глубине. Такое построение требует новой тактики. Единый боевой порядок позволяет мотострелкам сократить время маневра и быстрее приблизиться к противнику. Все эти действия требуют теоретического изучения и отработки в полевых условиях.

Также будущие командиры должны знать материальную часть: устройство шасси, оптики, двигателя и систем вооружения новой машины. Кроме того, появятся новые упражнения для экипажей, отметил эксперт.

— Легкие БМП-2 или БМП-3 переплывали реки, — отметил Виктор Мураховский. — А экипажам Т-15 придется освоить преодоление водных преград по дну.

В парадной форме

Тяжелая БМП Т-15 не заменит все существующие бронемашины для пехоты, но, скорее всего, поступит на вооружение ударных частей, которым придется прорывать оборону противника, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Вопрос о создании такой техники ставился еще в 1980-х годах, но решение о ее разработке все время откладывалось, — рассказал он. — Долго смущало то, что БМП не сможет переплывать реки. Однако войны на Ближнем Востоке и в Афганистане показали, что тяжелая боевая машина будет востребована войсками. В итоге у нас сделали ТБМП Т-15 на платформе «Армата». Среди ее плюсов — мощные броня и шасси, хорошая проходимость, большое и комфортное отделение для мотострелков, а также кормовой широкий порт для высадки на поле боя. Для Т-15 разработано несколько видов боевых модулей с противотанковыми ракетами и пушками разных калибров. Любой из них, в зависимости от решения боевой задачи, можно установить на Т-15.

Впервые прототипы этой тяжелой БМП продемонстрировали на московском параде 9 мая 2015 года. Экипаж машины состоит из трех человек, кроме того, у нее есть десантное отделение, где могут разместиться девять мотострелков. Тяжелая БМП предназначена для ведения маневренных действий против любого противника. При этом экипаж может продолжать бой даже в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

Лобовое бронирование БМП находится на уровне современных танков. Усиливает Т-15 динамическая броня и комплекс активной защиты «Афганит». Он позволяет перехватывать направленные в машину ракеты или снаряды. Особенностью боевой машины стало переднее расположение двигателя, который служит дополнительной защитой для экипажа и десанта.

Машина разработана для применения в рамках концепции ведения сетецентрической войны. Она способна передавать данные обнаруженных целей другим машинам, а также принимать от них команды по уничтожению противника.

И у командира, и у наводчика имеются развитые средства наблюдения, которые нужны для обнаружения и поражения наземных и воздушных целей. В их распоряжении телевизионный и телевизионный прицелы, лазерные дальномер и лучевой канал управления ракетами и снарядами.

Сейчас разрабатывается нескольких вариантов боевых модулей в зависимости от тактического применения тяжелых БМП. Модуль «Бумеранг-Б» получил 30 мм автоматическую пушку, 7.62 мм пулемет и четыре пусковых установки для противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ».

На модулях «Эпоха» и «Кинжал» установлены более мощные 57 мм пушки. Ранее «Известия» писали, что они должны получить высокоточные управляемые боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Это позволит Т-15 не только легко уничтожать пехоту, но и сбивать воздушные беспилотники, вертолеты, самолеты и даже ракеты. Основные преимущества такого боеприпаса — точность и меньший расход боекомплекта.

Первые БМП на платформе «Курганцец-25», с которыми также предстоит познакомиться курсантам, были собраны в 2013 году. Их презентовали для широкой публики в 2015-м вместе с другими перспективными платформами бронетехники: танком «Армата», колесным бронетранспортером «Бумеранг» и самоходной артиллерийской установкой «Коалиция-СВ».