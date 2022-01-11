«Тор» уместен: юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами

Зенитные комплексы «Тор-М2» поступили на вооружение 20-й мотострелковой дивизии в Волгограде, выяснили «Известия». «Тор-М2» — самый современный комплекс ПВО в своем классе. Он эффективно борется с любыми воздушными целями — от самолетов и вертолетов до высокоточных снарядов . Это оборонительное оружие, отмечают эксперты. «Торы» могут прикрыть войсковые подразделения в местах дислокации и на маршах, а также защитить важные гражданские и социальные объекты. Специалисты подчеркивают: появление ЗРК на юге России — это сдерживающий фактор и сигнал о том, что РФ укрепляет свою обороноспособность.

Превентивные меры

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Уникальными ЗРК укомплектован зенитный полк этого соединения. В настоящее время оно дислоцируется в Волгограде и Волгоградской области. Дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая была воссоздана в 2017 году и при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО.

До этого начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщал о подписании крупнейшего контракта на поставки в войска «Тор-М2». До 2027 года на их закупку выделено около 100 млрд рублей. При этом часть ЗРК выпустят в особом арктическом варианте: боевой модуль таких комплексов установлен на двухзвенных гусеничных вездеходах «Витязь».

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru ЗРК «Тор-М2»

Комплексы ПВО относятся к оборонительным системам, напомнил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Сейчас обстановку на наших южных границах нельзя назвать спокойной, — считает эксперт. — В Черное море постоянно заходят корабли НАТО, имеющие на своем борту дальнобойные крылатые ракеты. В Румынии установлены американские пусковые установки системы ПРО , которые могут без особых переделок использоваться для пусков ударных ракет. Нельзя исключить провокаций и со стороны украинских военных. Поэтому размещение комплексов противовоздушной обороны — превентивная мера. «Торы» — это тактические системы, которые помогут прикрыть нам войска и стратегически важные объекты гражданской инфраструктуры. Их появление на юге нашей страны — это сдерживающий фактор и сигнал о том, что мы укрепляем свою обороноспособность и готовы к отражению любой агрессии.

Боеготовности подразделений противовоздушной обороны сейчас уделяют особое внимание. Расчеты «Тор-М2» в 2021 году провели не менее десяти учений на полигонах Южного, Западного, Восточного округов и Балтийского флота . В частности, Минобороны сообщало, что на полигоне в Чечне экипажи «Тор-М2» одной из дивизий ЮВО отработали отражение удара беспилотной авиации условного противника. В маневрах было задействовано свыше 250 военнослужащих, порядка 60 единиц боевой и специальной техники.

Сирийский снайпер

Модернизированные «Тор-М2» — третья по счету, самая совершенная версия этого мобильного комплекса. Их начали поставлять в войска с 2017 года. Каждая машина может отслеживать одновременно 48 воздушных целей и обстреливать четыре из них как с места, так и в движении.

Это универсальный ЗРК ближнего действия, который может работать по широкому спектру целей — от самолетов и штурмовых вертолетов до беспилотников, крылатых ракет и высокоточных снарядов, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Ленков.

— По многим характеристикам «Тор-М2» превосходит западные аналоги. Он может устанавливаться на гусеничном или колесном шасси, есть вариант, который перевозится в прицепе, — объяснил эксперт. — «Тор-М2» может вести огонь, двигаясь на скорости до 45 км/ч, что позволяет ему прикрывать колонны военной техники. Также он может защищать стационарные инфраструктурные объекты или более дальнобойные системы ПВО. Сейчас «Торы» вместе с другими комплексами ПВО охраняют в Сирии российские базы Хмеймим и Тартус. Известно, что больше всего сбитых беспилотников на свой счет записали именно «Торы».

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru ЗРК «Тор-М2»

В ходе модернизации боекомплект «Тор-М2» вырос с 12 до 16 ракет, а сами боеприпасы стали более маневренными и интеллектуальными, их сложнее обмануть помехами и ложными целями. Досягаемость комплекса выросла до 16 км по дальности и 10 км по высоте.

При этом боевая машина способна не только сама поражать мишени, но и передавать информацию про найденные цели менее дальнобойным средствам ПВО . Так, обнаруженные мощным радаром «Тора» небольшие беспилотники можно уничтожать при помощи недорогих переносных зенитных ракетных комплексов.

Комплексы «Тор-М2» начнут использовать не только для прикрытия войск, но и для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Соответствующие упражнения уже включены в программу боевой подготовки расчетов ЗРК. При этом их должны использовать совместно с более дальнобойными системами С-400 и «Панцирь-С», что обеспечит глубину и эффективность противовоздушной обороны объектов.

Учения по защите гражданских объектов летом прошлого года провели в 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, вооруженной ЗРК «Тор-М2». На них отрабатывали выдвижение в назначенный район и отражение удара воздушных беспилотников и баллистических ракет. Ранее для защиты гражданских объектов «Тор» привлекали только в исключительных случаях. Например, в 2013 году комплексы развернули рядом с Олимпийским парком в Сочи для защиты города от дронов.

Высокая эффективность «Тора» заставила задуматься о его применении для защиты не только сухопутной техники, но и боевых кораблей. Модуль с ракетами и радарами смонтировали прямо на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович». На испытаниях он успешно поразил все ракеты условного противника.

«Известия» уже писали, что военным ведомством было принято решение вооружить зенитные подразделения Западного и Восточного военных округов новейшими ЗРК «Тор-М2». В частности, в ЗВО эти ЗРК уже получили 4-я таковая Кантемировская дивизия и 6-я отдельная танковая бригада из Мулино под Нижним Новгородом.