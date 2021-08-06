Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары

Российские силы противовоздушной обороны получили радиолокаторы — «охотники за невидимками». В Воздушно-космические силы (ВКС) на опытное дежурство поступил радар метрового диапазона 104Ж6, сообщили в Минобороны. Мобильный комплекс состоит из нескольких удаленных друг от друга локаторов, соединять которые будут по беспроводной связи посредством «военного интернета». Фактически новый радар создает объемную 3D-модель воздушного пространства. Поэтому 104Ж6 не только формируют сплошную зону обнаружения, но и видят любые летательные аппараты, включая гиперзвуковые и малоразмерные беспилотники. Особенно эффективна новинка против воздушных аппаратов, выполненных по стелс-технологии.

Новинка в центре

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, образцы радиолокаторов 104Ж6 с активными фазированными решетками поступили на опытную эксплуатацию в несколько военных округов. По итогам работ будет принято решение о необходимости закупок таких радиолокационных систем. Планируется проверить тактико-технические характеристики новинки, а также эффективность ее взаимодействия с современными средствами противовоздушной обороны и боевой авиации.

Ранее военное ведомство сообщило, что до конца года один 104Ж6 поступит для тестовой эксплуатации в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Современными способами обработки сигналов в нем удалось добиться не только высокой надежности обнаружения целей, но и точности определения их координат.

В состав 104Ж6 входят сразу несколько машин с радиолокационными станциями (РЛС) метрового диапазона, которые работают в единой связке. Информация с них автоматически собирается и обрабатывается компьютерами командного пункта. Связь при этом устанавливается даже на большом удалении и без проводов, по «военному интернету». Так можно покрыть одним комплексом большую территорию и создать на угрожаемом направлении наиболее плотное радиолокационное поле, не имеющее дыр и слабых мест.

Видим невидимых Фото: РИА Новости/Павел Львов

Информацию от новой РЛС можно передавать в вышестоящие штабы — в автоматизированную систему управления ПВО. Там обнаруженные цели заносятся в общую базу данных и становятся видны для всех подключенных к единой сети, включая летчиков и зенитные ракетные системы.

Преимущество радиолокационных станций метрового диапазона в большом радиусе действия, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

— Такие РЛС позволяют обнаруживать цель на максимальной дальности, — пояснил он. — У них мощный сигнал. Как правило, формирование диаграммы направленности у антенны происходит с участием поверхности земли. Недостаток таких станций — в относительно небольшой точности. Их задача — вскрыть объект, а его координаты уже определят РЛС дециметрового и сантиметрового диапазонов. Именно такие используются для наведения истребительной авиации.

Ранее командующий войсками 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Владимир Мельников сообщил, что идет интенсивное перевооружение его объединения. В прошлом и этом годах в Центральный военный округ (ЦВО) поступили по одному полку новейших зенитных ракетных систем С-400, модернизированные перехватчики МиГ-31БМ и бомбардировщики Су-34М.

По словам начальника радиотехнических войск (РТВ) 14-й армии ВВС и ПВО полковника Рамиля Зиганшина, в этом году округ ожидает также поставку трех мобильных радиолокаторов дежурного режима «Каста». Они предназначены для обнаружения не только самолетов, но и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Метровая точность

Метровый диапазон считается самым эффективным для обнаружения летательных аппаратов, выполненных по стелс-технологиям, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Все подобного рода малозаметные изделия проектируются для противодействия радиолокационным средствам, работающим в дециметровом и сантиметровом диапазонах, — отметил эксперт. — Метровый для них представляет смертельную опасность. Сделать аппарат невидимым для него нельзя по одной простой причине: размер планера должен для этого быть во много раз больше современных изделий. Они не становятся целью для РЛС с метровой длиной волны с пониженной радиолокационной заметностью. А затем по целеуказанию от них можно просканировать цель мощным узким лучом станций, либо многофункциональных локаторов, либо станций наведения ракет.

Последнее десятилетие в России активно развиваются средства обнаружения самолетов-невидимок. Оборонно-промышленный комплекс представил новое поколение перспективных радаров, использующих для этого метровый диапазон волн. Применение современных технологий позволило достичь не только большой дальности обнаружения, но и высокой точности определения координат целей, в отличие от устаревших предшественников. Некоторые из новинок используют схожий с 104Ж6 принцип территориально распределенной работы.

Видим невидимых Радиолокационный комплекс 55Ж6М «Небо-М» Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Так, с 2016 года в ПВО сухопутных войск поступают комплексы 103Ж6 «Ниобий-СВ». В его состав входят отдельные машины с радиолокаторами метрового и сантиметрового диапазонов. Объединяет информацию от них мобильный пункт управления и связи. Находить цели получается на расстоянии до 500 км и высоте в 65 км. По данным разработчиков, малозаметную крылатую ракету обнаружить возможно за 100 км. Развернуться и приступить к работе машины на проходимом восьмиколесном шасси могут всего за 10–15 минут.

И для сухопутных войск, и для ПВО ВКС закупаются радиолокационные комплексы 55Ж6М «Небо-М» — мощнейшие в мире подвижные радары, способные находить цели в воздухе и ближнем космосе на расстоянии до 1800 км. В их состав входят отдельные машины с радарами сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов. Их можно разворачивать в различных комбинациях и объединять между собой по радиосвязи.

Небесный контроль

Радиотехнические войска Военно-космических сил — основной источник информации о воздушной обстановке над Россией и ее ближними окрестностями. Они ведут радиолокационную разведку и передают данные боевым расчетам командных пунктов воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. За прошлый год средства РТВ отследили более 2 млн воздушных объектов и около 1 тыс. пролетов иностранных военных самолетов у границ страны.

С 1 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил загоризонтный комплекс «Контейнер», который расширил зону наблюдения РТВ. Он способен заглянуть на удаление уже в 1,5 тыс. и более километров. С территории Мордовии можно видеть воздушное пространство над Восточной и Северной Европой, некоторыми странами Ближнего Востока, включая Сирию. Планируется развернуть такие же на восточном и южном стратегических направлениях.

Фото: МИнистерство Обороны РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер»

Радиотехнические войска находятся на боевом дежурстве круглосуточно даже в мирное время. Большинство их радаров работают со стационарных позиций, но способны при необходимости перемещаться. Существуют также специальные мобильные группы с РЛС, которые можно оперативно перебросить на нужное направление. Их технические характеристики позволяют взять под контроль территорию, сопоставимую с крупнейшими европейскими государствами.