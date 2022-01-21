Укрыться под «Вербой»: над Белоруссией проверят «антидроновый купол»

Российские и белорусские войска закроют от беспилотников вероятного противника. На предстоящих крупномасштабных манёврах «Союзная Решимость-2022» впервые испытают массовое применение переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». При их помощи постараются создать «антидроновый купол», и перехватывать не только сами беспилотники, но и управляемые авиационные боеприпасы. Эксперты отмечают, что из-за своих улучшенных характеристик ПЗРК существенно укрепит защиту от беспилотной угрозы. Масштабные совместные учения Москвы и Минска пройдут с 10 по 20 февраля.

Чистый «воздух»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в рамках учений «Союзная Решимость-2022» будет отработана новая система защиты от беспилотных летательнных аппаратов (БЛА). В качестве основного "инструмента" будут использоваться ПЗРК «Верба». Расчеты эти комплексов будут распределены на большой территории, чтобы создать защитный купол. Помимо перехвата самих беспилотников будут проверять и возможность борьбы с авиационными средствами поражения — управляемыми бомбами и ракетами. К маневрам привлекут зенитные части Восточного и Западного военных округов.

По заявлениям разработчиков, новая, гораздо более чувствительная головка самонаведения резко повысила возможности борьбы с небольшими объектами, такими как БЛА. По сравнению с зенитными комплексами предыдущего поколения возможности новой ракеты возросли в два раза, особенно на дальности свыше трёх километров. Кроме того, они могут увязываться в единую систему с дальнобойными средствами ПВО и получать внешнее целеуказание.

На едином дне военной приёмки в четверг, 20 января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в четвёртом квартале прошлого года войска получили один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». В декабре оборонное ведомство анонсировало, что на новые ПЗРК в 2022-м перейдёт 1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 января заявила, что наращивание иностранного военного присутствия вдоль границ Союзного государства вынуждают Россию и Белоруссию адекватно реагировать на такие провокации, «в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее».

До этого замначальника Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко отмечал, что наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и ответная реакция на это будет «абсолютно адекватна и прозрачна». Он заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, на втором этапе которой будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022».

Первые войска из России уже начали прибывать на полигоны в западной и южной части соседней страны. Минобороны РФ объявило, что в рамках начинающихся учений в Белоруссию перебросят и другие современные вооружения, включая многоцелевые истребители Су-35С, зенитные системы С-400 и комплексы «Панцирь-С».

Спектры «Вербы»

ПЗРК «Верба» лишь несколько лет штатно стоят на вооружении и сейчас идёт активное насыщение ими армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— В первую очередь эти комплексы поставляли в ВДВ, но сейчас они есть и в других частях, — пояснил он «Известиям». — Поэтому их появление на учениях в Белоруссии вполне логично. Основная задача расчетов ПЗРК «Верба» — защита своих войск на марше и на боевых позициях. В первую очередь они должны прикрыть подразделения от действий беспилотников и вертолетов – это те цели, которые чаще всего встречаются на передовой.

По сравнению с более ранними ПЗРК он помехоустойчив, не реагирует на ловушки — головки самонаведения его ракет труднее обмануть. Так же у них выше чувствительность, что позволяет лучше бороться с теми же дронами. Для переброски его расчетов могут использоваться такие машины, как «Тайфун-ПВО». У них есть даже люк, из которого можно стрелять на ходу.

Комплекс «Верба» способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на высотах от десяти до 4500 м и на дальности до 6 км. ПЗРК получил ракету с уникальной трехспектральной головкой самонаведения, которая видит цели в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Она способна на подлете отличить самолет или вертолет от тепловой ловушки и выбрать верную цель.

В комплексе реализован принцип «выстрелил и забыл». После пуска вмешательство оператора не требуется, он может немедленно укрыться. Благодаря новым технологиям увеличена зона обстрела воздушных целей с невысоким тепловым излучением и снижен расход ракет для поражения одного объекта.

В состав комплекта впервые включен портативный радиолокатор «Гармонь», который в зависимости от модификации мониторит воздушное пространство в радиусе 40–80 км. В рамках проекта разработаны два типа таких РЛС. Облегчённый первый может не только перевозиться на автомобилях или бронетехнике, но и переносится расчетом. Второй монтируется, как правило, на гусеничном шасси и имеет более высокие характеристики по обнаружению целей.

Тактический комплекс автоматизации средств ПВО «Барнаул-Т» интегрирует «Вербу» в общую систему противовоздушной обороны и может использовать информацию о воздушных объектах, поступающую от сторонних, более мощных радаров. Он позволяет сформировать сценарий действий стрелков-зенитчиков, распределить цели с учётом возможностей, позиций, боеготовности и состояния боекомплекта.

Распределять цели между расчетами, создавать сосредоточенный огонь может и командир взвода зенитчиков. Для этого у него есть переносной модуль управления, который помещается в специальный ранец, а при необходимости раскладывается в полноценное рабочее место.

Стрелок-зенитчик получит данные от системы управления и РЛС еще до того момента, как воздушную цель можно обнаружить визуально. Информация об обстановке и её приближении отображается на экране прицельного приспособления ПЗРК благодаря применению технологии дополненной реальности.

Горячая граница

В минобороны Белоруссии сообщили, что возле границ Союзного государства под предлогом борьбы с миграционным кризисом происходит создание группировок войск НАТО. Ранее президент республики Александр Лукашенко утверждал, что Польша и страны Прибалтики сосредоточили 30 тыс. военнослужащих у белорусской границы.

На брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин, рассказал, что численность участников учений «Союзная решимость — 2022» и количество основных систем вооружения не превысят ограничения, определенные «Венским документом» 2011 г. По его словам, Союзное государство не собирается ни с кем воевать, а о совместных маневрах, которые пройдут в связи с «продолжающейся милитаризацией европейских стран» на западных рубежах и на южном фланге Белоруссии, президенты обеих стран договорились ещё декабре.

— Эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определённого замысла в противостоянии силам с Запада — Прибалтика и Польша, и Юга — Украина», — сказал Лукашенко.

Вскоре после анонса учений представитель Госдепартамента США во время брифинга по Белоруссии заявил, что Россия под видом проведения совместных военных учений может разместить войска в соседней стране, чтобы, «возможно, напасть на Украину с севера».

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сказал, что предстоящие учения России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности и не направлены против других стран.