Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минобороны Украины заявило о получении беспрецедентной военной помощи
Мир
Порошенко не оставил чаевых в киевском ресторане
Мир
Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
Мир
«Часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света
Мир
Байден стал одним из самых непопулярных президентов США за всю историю
Экономика
ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского

Укрыться под «Вербой»: над Белоруссией проверят «антидроновый купол»

Испытания проведут во время крупномасштабных совместных учений Союзного государства в феврале
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские и белорусские войска закроют от беспилотников вероятного противника. На предстоящих крупномасштабных манёврах «Союзная Решимость-2022» впервые испытают массовое применение переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». При их помощи постараются создать «антидроновый купол», и перехватывать не только сами беспилотники, но и управляемые авиационные боеприпасы. Эксперты отмечают, что из-за своих улучшенных характеристик ПЗРК существенно укрепит защиту от беспилотной угрозы. Масштабные совместные учения Москвы и Минска пройдут с 10 по 20 февраля.

Чистый «воздух»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в рамках учений «Союзная Решимость-2022» будет отработана новая система защиты от беспилотных летательнных аппаратов (БЛА). В качестве основного "инструмента" будут использоваться ПЗРК «Верба». Расчеты эти комплексов будут распределены на большой территории, чтобы создать защитный купол. Помимо перехвата самих беспилотников будут проверять и возможность борьбы с авиационными средствами поражения — управляемыми бомбами и ракетами. К маневрам привлекут зенитные части Восточного и Западного военных округов.

По заявлениям разработчиков, новая, гораздо более чувствительная головка самонаведения резко повысила возможности борьбы с небольшими объектами, такими как БЛА. По сравнению с зенитными комплексами предыдущего поколения возможности новой ракеты возросли в два раза, особенно на дальности свыше трёх километров. Кроме того, они могут увязываться в единую систему с дальнобойными средствами ПВО и получать внешнее целеуказание.

На едином дне военной приёмки в четверг, 20 января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в четвёртом квартале прошлого года войска получили один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». В декабре оборонное ведомство анонсировало, что на новые ПЗРК в 2022-м перейдёт 1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 января заявила, что наращивание иностранного военного присутствия вдоль границ Союзного государства вынуждают Россию и Белоруссию адекватно реагировать на такие провокации, «в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее».

До этого замначальника Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко отмечал, что наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и ответная реакция на это будет «абсолютно адекватна и прозрачна». Он заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, на втором этапе которой будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022».

Первые войска из России уже начали прибывать на полигоны в западной и южной части соседней страны. Минобороны РФ объявило, что в рамках начинающихся учений в Белоруссию перебросят и другие современные вооружения, включая многоцелевые истребители Су-35С, зенитные системы С-400 и комплексы «Панцирь-С».

Спектры «Вербы»

ПЗРК «Верба» лишь несколько лет штатно стоят на вооружении и сейчас идёт активное насыщение ими армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— В первую очередь эти комплексы поставляли в ВДВ, но сейчас они есть и в других частях, — пояснил он «Известиям». — Поэтому их появление на учениях в Белоруссии вполне логично. Основная задача расчетов ПЗРК «Верба» — защита своих войск на марше и на боевых позициях. В первую очередь они должны прикрыть подразделения от действий беспилотников и вертолетов – это те цели, которые чаще всего встречаются на передовой.

По сравнению с более ранними ПЗРК он помехоустойчив, не реагирует на ловушки — головки самонаведения его ракет труднее обмануть. Так же у них выше чувствительность, что позволяет лучше бороться с теми же дронами. Для переброски его расчетов могут использоваться такие машины, как «Тайфун-ПВО». У них есть даже люк, из которого можно стрелять на ходу.

Комплекс «Верба» способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на высотах от десяти до 4500 м и на дальности до 6 км. ПЗРК получил ракету с уникальной трехспектральной головкой самонаведения, которая видит цели в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Она способна на подлете отличить самолет или вертолет от тепловой ловушки и выбрать верную цель.

В комплексе реализован принцип «выстрелил и забыл». После пуска вмешательство оператора не требуется, он может немедленно укрыться. Благодаря новым технологиям увеличена зона обстрела воздушных целей с невысоким тепловым излучением и снижен расход ракет для поражения одного объекта.

В состав комплекта впервые включен портативный радиолокатор «Гармонь», который в зависимости от модификации мониторит воздушное пространство в радиусе 40–80 км. В рамках проекта разработаны два типа таких РЛС. Облегчённый первый может не только перевозиться на автомобилях или бронетехнике, но и переносится расчетом. Второй монтируется, как правило, на гусеничном шасси и имеет более высокие характеристики по обнаружению целей.

Тактический комплекс автоматизации средств ПВО «Барнаул-Т» интегрирует «Вербу» в общую систему противовоздушной обороны и может использовать информацию о воздушных объектах, поступающую от сторонних, более мощных радаров. Он позволяет сформировать сценарий действий стрелков-зенитчиков, распределить цели с учётом возможностей, позиций, боеготовности и состояния боекомплекта.

Распределять цели между расчетами, создавать сосредоточенный огонь может и командир взвода зенитчиков. Для этого у него есть переносной модуль управления, который помещается в специальный ранец, а при необходимости раскладывается в полноценное рабочее место.

Стрелок-зенитчик получит данные от системы управления и РЛС еще до того момента, как воздушную цель можно обнаружить визуально. Информация об обстановке и её приближении отображается на экране прицельного приспособления ПЗРК благодаря применению технологии дополненной реальности.

Горячая граница

В минобороны Белоруссии сообщили, что возле границ Союзного государства под предлогом борьбы с миграционным кризисом происходит создание группировок войск НАТО. Ранее президент республики Александр Лукашенко утверждал, что Польша и страны Прибалтики сосредоточили 30 тыс. военнослужащих у белорусской границы.

На брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин, рассказал, что численность участников учений «Союзная решимость — 2022» и количество основных систем вооружения не превысят ограничения, определенные «Венским документом» 2011 г. По его словам, Союзное государство не собирается ни с кем воевать, а о совместных маневрах, которые пройдут в связи с «продолжающейся милитаризацией европейских стран» на западных рубежах и на южном фланге Белоруссии, президенты обеих стран договорились ещё декабре.

— Эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определённого замысла в противостоянии силам с Запада — Прибалтика и Польша, и Юга — Украина», — сказал Лукашенко.

Вскоре после анонса учений представитель Госдепартамента США во время брифинга по Белоруссии заявил, что Россия под видом проведения совместных военных учений может разместить войска в соседней стране, чтобы, «возможно, напасть на Украину с севера».

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сказал, что предстоящие учения России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности и не направлены против других стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022