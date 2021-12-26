Целевая программа: войска получат «умные» роботы-мишени

Войска переходят на роботы-тренажеры. В ближайшее время на полигонах появятся новые комплексы со специальными электронными мишенями. Последние управляются с помощью компьютерной системы через Wi-Fi. Благодаря комплексу теперь можно имитировать не только пехоту и технику противника, но и их реальные действия. Причем «противник» может действовать с особой хитростью — компьютерные алгоритмы предлагают множество вариантов развития учебного боя. Эксперты отмечают, что такие мишенные комплексы значительно повысят уровень боевой подготовки сухопутных войск.

Умные мишени

Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, в настоящее время на полигонах уже начали разворачивать элементы специальных мишенных комплексов, позволяющих максимально правдоподобно имитировать боестолкновение. В первоначальный комплект оборудования входят специальные мобильные мишени, которые управляются по интернету, станции Wi-Fi, передающие команды, и головной компьютер с пультом управления. Электроника комплекса позволяет руководить действиями вероятного «противника» на полигоне из единого командного пункта.

Источники отметили, что мишени имитируют солдат и офицеров противника, тяжелую технику, артиллерийские орудия, воздушные, групповые и одиночные цели. Также планируется применять воздушные цели — например, дроны-вертолеты ВМ-В , которые будут обозначать винтокрылые машины противника и БПЛА. В дальнейшем этот набор пополнится мишенями-роботами, которые смогут передвигаться по полигону самостоятельно. Их действия будет определять специальный алгоритм, который пропишут отдельно для каждой машины.

В памяти головного компьютера заложено множество сценариев, что позволит сделать действия условного «противника» максимально непредсказуемыми , отметили собеседники «Известий». По их словам, мишенными комплексами со временем оборудуют полигоны всех флотов и военных округов.

Современное оборудование увеличит эффективность и интенсивность упражнений по огневой подготовке, что в целом позволит вывести тактическую подготовку сухопутных войск на новый уровень , считает военный эксперт Виктор Мураховский.

Целевая программа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Самые лучшие полигоны после распада СССР остались за пределами России, — рассказал он «Известиям». — Любой из них — это очень сложное техническое сооружение, которое непросто воспроизвести. Они были оборудованы лебедками, рельсовыми путями для выдвижения тяжелых мишеней, энергетическими установками, которые приводили в действие цели. Всё это хозяйство было оставлено в странах Восточной Европы, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Полноценно отрабатывать действия подразделений в боевой обстановке нашей армии было негде. И это не самым лучшим образом сказывалось на подготовке не только солдат, но и командного состава.

Новые мишенные комплексы — это итог опытно-конструкторской работы последних лет, напомнил эксперт.

— Они позволят разыгрывать бой в динамике совершенно на новом уровне, — добавил Виктор Мураховский. — Теперь несколько типов целей будут появляться на разных направлениях, в разное время и без определенной последовательности. Бой полон неожиданностей, и появление набора сценариев развития событий не позволит солдатам и офицерам зазубрить единственный вариант. Это будет отучать их от шаблонных решений. Следующий этап — изготовление лазерного имитатора стрельбы и поражения, работы над которым сейчас ведутся.

Минобороны уже сообщало, что на стрельбище Каспийской флотилии в Дагестане началась модернизация учебно-материальной базы. Там были установлены мишени, имитирующие появляющиеся и движущиеся цели. В ходе обновления на полигоне подготовят около 1000 различных целей, управляемых с помощью Wi-Fi. Они предназначены в том числе и для выполнения учебных стрельб из бронетранспортеров БТР-82А.

Бой в деталях

Детализация мишеней станет еще одной особенностью нового учебного комплекса. Раньше при отработке упражнений стреляли по фанерным щитам, напоминающим силуэт наступающего пехотинца, пулеметную точку в окопе, вражеский бронетранспортер или танк. Теперь цели будут сделаны максимально похожими на солдат или технику вероятного противника. Для этого будет использоваться полноразмерные мишени с объемной графикой.

Это позволит полноценно отрабатывать уничтожение той или иной цели. Например, вести огонь не в силуэт танка, БМП или пикапа-тачанки, а в их наиболее уязвимые места. Это также позволит лучше контролировать результаты стрельбы.

Появление дронов-вертолетов ВМ-В нужно для имитации винтокрылых машин и беспилотников . Такой дрон может пробыть в воздухе до двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. В состав комплекса также входит наземный пункт управления, средства наземного обслуживания и дополнительное оборудование. Взлетная масса ВМ-В превышает 300 кг.

Целевая программа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Военное ведомство сообщало, что в ноябре этого года винтокрылые дроны ВМ-В использовались на учениях «Славянский щит – 2021». В ходе маневров беспилотные вертолеты имитировали воздушную атаку, которую отразили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

При выполнении стрельб военнослужащие смогут решать вводные задачи со сменой огневой позиций, а также вести огонь в условиях применения средств радиационной, химической и биологической защиты , сильного задымления и использования пиротехники, которая создает эффект разрывающихся боеприпасов и максимального присутствия на поле боя.

«Известия» уже писали, что новые упражнения по боевой подготовке постоянно вводятся в войсках. Например, с прошлого года начали отрабатывать уничтожение воздушных беспилотников с помощью стрелкового оружия. Эти упражнения стали обязательными при подготовке подразделений Сухопутных войск, Военно-морского флота (в его состав входят бригады береговой обороны и морская пехота), а также Воздушно-десантных войск.

Военнослужащие не просто учатся стрелять по имитирующей дрон мишени, но и отрабатывать действия в составе подразделений. Тренировки по стрельбе проводятся как в дневное, так и в ночное время, зимой и летом. Особое тщательно готовятся снайперы — их учат уничтожать дроны из штатного оружия, включая легендарные СВД и крупнокалиберные винтовки АСВК.