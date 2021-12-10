 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Мир
Переговоры Зеленского и Байдена продолжались полтора часа
Армия
Корабль ВМС Украины взял обратный курс от Керченского пролива
Мир
Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию
Общество
Путин призвал обеспечить права детей-сирот
Наука
Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
/

«Мы сделали ставку на нанесение массированных ударов»

Главный конструктор компании-разработчика Александр Захаров — о возможностях российских дронов-камикадзе и их применении
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Главный слайд
Начало статьи
«Мы сделали ставку на нанесение массированных ударов»
2021-12-09 15:20:45">
2021-12-09 15:20:45
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вооружении российской армии совсем скоро появятся дроны-камикадзе, в которые заложена способность применения так называемым роем — единовременной массированной атаки на врага. Разработкой беспилотников-убийц занималось дочернее предприятие концерна «Калашников». О том, когда военные получат новинку, какие цели она способна поразить и сможет ли выиграть конкуренцию у западных аналогов, в интервью «Известиям» рассказал главный конструктор компании-разработчика ZALA AERO Александр Захаров. В ходе беседы он перечислил требования, которые Минобороны ставило перед создателями БПЛА, оценил экспортные перспективы нового вида вооружений и объяснил, при чем здесь экономика.

«Рой» — это именно то, о чем говорят во всем мире»

— С кем смогут бороться беспилотники-камикадзе?

— Как показала практика последних конфликтов в мире, барражирующие боеприпасы (так производители называют БПЛА-камикадзе. — «Известия») показали наибольшую эффективность при работе против легкобронированной техники, по объектам инфраструктуры и живой силе противника. Основной фактор принятия решения о применении такого вооружения — экономическая целесообразность. Мы говорим сейчас о соотношении цены самого боеприпаса и поражаемой им цели.

Именно поэтому мы сделали ставку на возможность массированного нанесения удара по объектам со значительными габаритами и одиночного — по технике противника. Военные сами выберут сценарий применения, а наша задача как разработчика — обеспечить максимально эффективную реализацию выбранного варианта.

123

Фото: пресс-служба группы компаний «Калашников»
Александр Захаров

— А чем эти барражирующие боеприпасы отличаются от тех же управляемых ракет и корректируемых бомб?

Дрон-тим: как в России идет развитие боевых беспилотников
На вооружении армии РФ числится уже больше 2 тыс. БПЛА

Прежде всего возможностью запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов. Это уникальное преимущество. Отследить место старта практически невозможно, что обеспечивает одно из основных требований — безопасность личного состава. Всего два человека могут запустить десяток управляемых боеприпасов буквально из кузова стандартного фургона.

Плюс возможность длительного полета в районе интереса в ожидании цели. Другие средства вооружения такой опции лишены, а беспилотники могут в большом количестве находиться в воздухе в безопасной зоне и всего по одной команде направиться к цели. Мы не любим слово «рой», но это именно то, о чем говорят во всем мире. Возможность единовременного применения большого количества барражирующих боеприпасов была заложена нами еще на начальном этапе разработки. Я не открою большого секрета, если скажу, что первые применения отечественных барражирующих боеприпасов КУБ-БЛА были зафиксированы еще в 2015 году. И тогда для военно-промышленного комплекса это был уникальный момент появления совершенно нового типа вооружения.

«Средство вооружения должно иметь интуитивно понятные интерфейсы»

— Способны российские дроны-камикадзе конкурировать с иностранными аналогами?

Под крышей дрона: ВМФ усиливается БПЛА-камикадзе
Барражирующие боеприпасы увеличат мощь российских кораблей и подразделений морской пехоты

Основное преимущество наших барражирующих боеприпасов — это достаточный опыт применения. В нашем классе малогабаритных дронов-камикадзе на мировом рынке есть единицы разработчиков, а реально показавших свою эффективность практически нет. Всё, о чем вы слышите в новостях по поводу применения иностранными армиями, касается изделий с совершенно другими массогабаритными показателями. Не говоря уже о цене. Не стоит сравнивать большой дрон с реактивным или поршневым двигателем и наш малогабаритный легкоуправляемый беспилотник с электрической силовой установкой.

— Могут ли бойцы дистанционно указывать дронам цели в реальном времени?

— Когда мы проводили инициативную опытно-конструкторскую работу и создавали комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-БЛА, это с самого начала было одним из требований Минобороны. Разумеется, предусмотрена возможность интеграции их с единой системой управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и комплексом разведки, управления и целеуказания «Стрелец».

— Это будет оружие спецназа или дроны в перспективе могут получить и, к примеру, мотострелки?

— Мы считаем, что любое средство вооружения должно иметь интуитивно понятные интерфейсы и эксплуатационные требования. Поэтому наши комплексы может применять любой военнослужащий после минимальной подготовки. А кого наделить таким оружием, решит Министерство обороны.

Мы сделали ставку
дрон
Фото: пресс-служба группы компаний «Калашников»

— Есть ли заинтересованность в них за рубежом, планируются ли поставки на экспорт?

Летящей наводкой: российская армия заказала беспилотные огнеметчики
Новая система позволит наносить по противнику удары термобарическими и зажигательными бомбами

— Мы неоднократно говорили о том, что наш приоритет — повышение обороноспособности страны, и все разработки нашей компании нацелены в первую очередь на это.

Что касается иностранных заказчиков, мы неоднократно получали запросы от наших партнеров, но разговаривать о заключении контрактов мы сможем только после принятия на снабжение наших комплексов в Министерстве обороны России. КУБ-БЛА станет первым барражирующим боеприпасом, принятым на вооружение в российской армии.

Мало кто об этом говорит, но разработка абсолютно нового типа вооружения была проведена полностью в инициативном порядке за счет производителя. Это не менее уникальный случай в отечественной промышленности.

Возвращаясь к теме экспорта, разрешительные документы нами получены. Мы уверены в высоком интересе к своей продукции со стороны иностранных партнеров и готовы к сотрудничеству в любых разрешенных российским законодательством форматах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021