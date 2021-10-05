Летящей наводкой: российская армия заказала беспилотные «огнемётчики»

В российской армии появятся дроны-огнеметчики. Минобороны согласовало тактико-технические требованиям к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. В частности, в перечень новинок попали беспилотные огнеметные системы. Они будут выполнены на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров. БПЛА смогут поражать противника с помощью компактных термобарических или зажигательных зарядов. Эксперты отмечают, что такие системы вооружения станут особо опасными в условиях городского боя, а также при уничтожении укреплений противника. Они помогут сохранить жизни мирных жителей и солдат в уличных боях.

Огнем и «Шмелем»

В составе комплекса предусматривается несколько типов беспилотных летательных аппаратов — как построенных по традиционной схеме, так и мультикоптеров. Главная задача дронов — уничтожение противника термобарическими или зажигательными боеприпасами, которые они будут сбрасывать сверху.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов уже сообщал, что ведутся работы по созданию нового огнемётного комплекта на базе беспилотника с боеприпасами различного назначения. Его оснастят современным круглосуточным прицельным инструментом, что позволит значительно повысить боевые возможности огнемётных подразделений.

У частей РХБЗ есть системы вооружения для решения любых задач. Среди них — ручные реактивные огнемёты «Шмель» и тяжёлые огнеметные системы «Буратино», «Солнцепёк» и «Тосочка». Но с появлением огнеметных беспилотников войска РХБЗ получат полный спектр вооружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Беспилотники позволят быстро уничтожать цели в городской застройке, а также спрятанные в складках рельефа или находящиеся в инженерный сооружениях, — объяснил эксперт. — Они нужны, чтобы поражать важные объекты в тактическом тылу противника. Например, склады боеприпасов и горючего, узлы связи и небронированную технику, на которой базируются командные пункты.

Точные удары зажигательными и термобарическими припасами позволят минимизировать сопутствующий ущерб в ходе боевых действий, отметил он.

— Такие беспилотники будут незаменимы в уличных боях, — заключил Виктор Мураховский. — Они позволят избежать разрушения построек, не относящихся к военной инфраструктуре, а также сократить потери среди мирного населения и военнослужащих. Лучше потерять два дрона или робота, чем одного солдата.

Наши дроны

В российской армии сейчас активно развивают ударные дроны. Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков в октябре этого года заявил, что в состав перспективной экипировки российского «солдата будущего» войдут роботизированные комплексы и мини-беспилотники.

На стратегических учениях «Запад-2021», проведённых в сентябре этого года, в роли ударных уже опробовали небольшие дроны из новейшего комплекса «Ласточка». Они сбрасывали на цели осколочные и кумулятивные бомбы.

Сегодня в России разрабатываются также небольшие мультикоптеры, способные сбрасывать на цели небольшие бомбы с разными боевыми частями. Такие аппараты могут зависать над целью, чтобы добиться большой точности. На испытаниях была подтверждена возможность попасть кумулятивной бомбой в макет танка. При этом огнемётные дроны могут использоваться для поражения и зажигания более крупных объектов.

Внушительные модели представлены БПЛА «Форпост-Р» весом в 500 кг. Кроме приборов разведки они могут применять 20-кг корректируемые бомбы. С прошлого года в войска поступают комплекты средних беспилотников «Иноходец» (ранее известны как «Орион»). Серийные аппараты способны применять 100-кг неуправляемые бомбы, лёгкие управляемые боеприпасы и противотанковые ракеты.

Ещё более тяжёлые образцы представлены «Сириусами» и шеститонными двухмоторными «Альтиусами». Самый мощный из отечественных дронов — скоростной С-70В «Охотник». Оснащённый реактивным двигателем от истребителя 20-тонный аппарат выполнен с использованием технологий малозаметности. Он несёт вооружение во внутренних отсеках и может применять те же его типы, что и пилотируемые самолёты пятого поколения.

История сброса

Небольшие ударные дроны сейчас активно используются на поле боя. Так, например, армия Азербайджана в прошлом году использовала против армянских сил не только всем известные Bayraktar, но и турецкие квадракоптеры-камикадзе Kargu-2. Они весят всего 15 кг и несут боевую часть весом около 1,5 кг.

Помимо регулярных армий и правоохранительных служб дроны на вооружение берут также незаконные и террористические организации. И делают это достаточно давно. Российская военная база в сирийском Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус подвергся массовой атаке дронов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Все 13 беспилотников были вооружены небольшими бомбами. Шесть малоразмерных воздушных целей удалось взять под свой контроль российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы, перехватившими внешнее управление. Из них три были посажены, а еще три БПЛА взорвались при посадке от столкновения с землей. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С».

Сейчас на авиабазе Хмеймим и в порту Тартуса есть эшелонированная оборона от боевых дронов, включающая средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления.

В 2017 году террористы распространили видеозапись с атакой на большой склад боеприпасов сирийской правительственной армии под городом Дейр-эз-Зор. Небольшие дроны мультикоптерной схемы сбросили на него бомбы, из-за которого там возник сначала пожар, а затем сдетонировали снаряды, уничтожившие все хранилище.

В Ираке небольшие беспилотники террористов стали головной болью для проправительственных сил. Они атаковали небольшими бомбами отдельные танки, автомашины или скопления живой силы.

Мини-дроны использовались и при точечных ударах. В августе 2018 года два мощных мультикоптера с подвешенной на них взрывчаткой атаковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, когда тот выступал с публичной речью на параде. Сам он не пострадал, но ранения получили несколько военнослужащих.