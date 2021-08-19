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Тихий дрон: снайперы получат воздушных помощников

С помощью миниатюрного БПЛ бойцы смогут обнаруживать противника за многие километры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тихий дрон: снайперы получат воздушных помощников
2021-08-18 19:17:29">
2021-08-18 19:17:29
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Министерство обороны России приняло решение об оснащении снайперских подразделений разведывательными квадрокоптерами. Они будут выдаваться на каждую пару стрелков. Благодаря новинке бойцы смогут находить противника на расстоянии в километры, вести наблюдение, а в перспективе даже сбрасывать боеприпасы небольших размеров.

В помощь снайперу

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение об оснащении снайперских подразделений беспилотными летательными аппаратами-мультикоптерами уже принято. Первыми новинки получат снайперы Воздушно-десантных войск. Они же проверят, насколько эффективны дроны. Если эксперимент признают успешным, миниатюрные БПЛ пополнят снайперские подразделения морской пехоты, спецназа и сухопутных войск. Также в перспективе рассматривается вопрос об оснащении «снайперских» дронов миниатюрными боеприпасами, которые можно будет сбрасывать на личный состав и технику противника.

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Снайпер во время учений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Конкретные характеристики квадрокоптеров, закупаемых для войск, неизвестны. Однако их вес и габариты позволяют бойцам без проблем носить БПЛ в рюкзаке и запускать их практически с любой местности. Отправив аппарат в небо, снайпер и его помощник смогут увидеть обстановку в радиусе нескольких километров на экранах небольших планшетов. При этом двигатели коптера работают практически бесшумно, а сам он благодаря своим размерам едва различим в небе.

Использование квадрокоптеров в войсках Минобороны начало практиковать с 2019 года. Тогда опытная партия поступила в части 58-й армии Южного военного округа, а также в соединения Восточного военного округа. Результаты войсковой эксплуатации военное ведомство нашло успешным, хотя у миниатюрных дронов были выявлены некоторые недостатки по сравнению с более крупными. Они имеют меньшую дальность полета, более уязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Но при этом небольшие аппараты способны использовать для взлета и посадки любые площадки и надолго зависать над одной точкой. Кроме того, управление ими не требует длительного обучения, а эксплуатация не связана с серьезными расходами.

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Военнослужащий во время учений
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Массовые поставки в воинские части начались в этом году. Беспилотные аппараты поступают на оснащение разведывательных подразделений. Применять их военные планируют не только при боевых действиях, но и в повседневной жизни войск, в частности, для проверки проведения занятия и несения гарнизонной службы.

Современные и бесшумные

Новинки помогут в выявлении целей, при этом сами снайперы не будут обнаружены. Появится возможность заранее определять цели на расстоянии дальше прямой видимости, — рассказал «Известиям» председатель центрального правления Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев. — Снайпер, предварительно обнаружив цель, выберет наиболее подходящую позицию для открытия огня, подготовится, и это даст шанс надежно поразить объект. Когда происходит неожиданная встреча с целью, у него не остается времени для выбора места стрельбы и маскировки, вероятность попадания снижается, он может быть обнаружен и уничтожен. А цель, замеченная заранее, дает шанс для решения этих проблем.

По словам эксперта, беспилотники начали применять в 1990-е годы на Северном Кавказе, но первые аппараты были несовершенными.

— В марте 1995 года по инициативе начальника разведки ВДВ полковника Павла Яковлевича Поповских я в должности заместителя командира 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ выезжал с подразделением в Ханкалу для испытания нового комплекса в ходе реальных боевых действий, — вспоминает Валерий Юрьев. — Ни у кого на вооружении не было этой системы вообще. Основной недостаток тогдашних аппаратов был в низкой точности при определении координат целей. Когда начинали сверять с картой, обнаруживалась значительная погрешность. И второй момент — двигатель у этой системы был громкий, как у мопеда. Его было слышно на всю округу, и все войска — наши и противника — сразу начинали по нему стрелять. Всё это было в диковинку, никто не понимал, что это летит. И кроме этого, система была очень громоздкой и сложной в эксплуатации. А современные разведчики-квадрокоптеры небольшие по габаритам, имеют упрощенную систему управления и запуска, шумность значительно снижена, они практически незаметны.

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Снайперская винтовка
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В сентябре прошлого года Министерство обороны сообщило о первом использовании квадрокоптеров на учениях разведывательных подразделений 4-й военной базы в Южной Осетии. При помощи дронов они корректировали огонь мотострелков и танкистов и регистрировали поражение целей.

Подразделения беспилотников начали формироваться в передовых вооруженных силах мира с начала века, а сегодня такие системы принимают на вооружение всё больше армий. Более того, в последние годы отмечалось немало случаев применения небольших дронов боевиками иррегулярных формирований и террористических группировок. Одним из наиболее известных случаев был массовый налет самодельных беспилотников на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии в 2018 году. Террористы направили более десятка аппаратов с подвесными самодельными взрывными устройствами. Расчет был на то, что российские радиоэлектронные системы не успеют перехватить всё и хотя бы один сможет прорваться и нанести ущерб. В итоге часть коптеров была уничтожена российскими средствами ПВО, а остальные перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы.

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