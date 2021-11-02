Дрон-тим: как в России идет развитие боевых беспилотников

При развитии в России беспилотной военной авиации необходимо внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект. Об этом Владимир Путин заявил 2 ноября во время очередного совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Президент сообщил, что сейчас на вооружении в России находится свыше 2 тыс. дронов. И если до недавнего времени по беспилотным технологиям РФ отставала от некоторых стран, то сейчас темпы развития этой отрасли вполне высокие, считают эксперты. А вот в чем Россия находится на передовой, отмечают они, так это в области систем управления и искусственного интеллекта.

Военный прогресс

Владимир Путин продолжает работать в Сочи, где проходит традиционная серия совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. И если вчера встреча была посвящена развитию ВКС и ВМФ, то сегодня главной темой стало оснащение вооруженных сил беспилотными авиационными комплексами.

Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, в рамках совещания обсуждалось, в частности, развитие тяжелых беспилотных летательных систем, в том числе и стратегического назначения.

Совершенствование беспилотной авиации остается одним из приоритетов для Минобороны. В руководстве оборонного ведомства неоднократно подчеркивали, что применение БПЛА может значительно сократить потери личного состава и повысить эффективность действий, к примеру, против террористов.

Дрон-тим Президент РФ Владимир Путин во время очередного совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Стоит отметить, что беспилотники уже сейчас активно применяются в ходе специальных операций в Сирии — с помощью них наносятся удары по объектам незаконных вооруженных формирований. В частности, речь идет о беспилотниках большой продолжительности полета «Орион» и БПЛА «Ланцет-3».

— Мы очень хорошо знаем, как она (беспилотная авиация — «Известия») себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно, — подчеркнул Владимир Путин.

Справка «Известий» В ночь с 5 на 6 января 2018 года российская военная база в сирийском Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус подверглись массовой атаке дронов. Военнослужащим тогда удалось отразить нападение всех 13 беспилотников, которые террористы вооружили небольшими бомбами. В настоящий момент на авиабазе Хмеймим и в порту Тартуса есть эшелонированная оборона от боевых дронов, включающая средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления.

Новые технологии

Сейчас в общей сложности на вооружении российской армии находятся свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов, сообщил на совещании президент. При развитии беспилотной военной авиации надо, по словам главы государства, внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

— Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки, и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас, — сказал Владимир Путин.

До недавнего времени Россия отставала от некоторых стран в плане беспилотным системам, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Дрон-тим Беспилотный летательный аппарат "Орлан" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В советское время мы находились вполне на уровне, у нас было семейство реактивных беспилотников, включая дальние и так далее. Затем случился провал на этом направлении, — напомнил он. — Деньги не выделялись, разработки практически не велись. Теперь мы в роли догоняющих по ряду направлений. Но по некоторым мы уже вновь на передовых позициях. И темпы развития в этой отрасли вполне высокие. И надо сказать, что в области систем управления и искусственного интеллекта мы находимся на передовом рубеже.

Если говорить о малых беспилотниках — «Орлан-10», «Орлан-30», — то сейчас укомплектованность войск ими достаточно высокая, добавил эксперт. С аппаратами «Форпост» ситуация также неплохая. Их перевели полностью на отечественные комплектующие, и сейчас они выпускаются как в разведывательном, так и в разведывательно-ударном варианте. Что касается беспилотников «Иноходец» массой в несколько сотен килограммов, то они уже находятся на вооружении. Эти аппараты несколько лет испытывались в Сирии, в том числе с новыми ударными системами.

— Продолжается активная разработка тяжелого реактивного беспилотника С-70Б1 «Охотник», — добавил Виктор Мураховский. — Он может действовать как в составе ударных авиационных групп совместно с самолетами, так и автономно. Также по нескольким направлениям идут работы по созданию аппаратов для флота, беспилотников радиолокационного дозора, а также дронов с реактивной силовой установкой для подавления систем ПВО. Пока у нас нет на вооружении стратегических беспилотников дальнего радиуса действия и большой продолжительности полета, аналогов американского MQ-4 Global Hawk. Хотя их необходимость для российских вооруженных сил — это дискуссионный вопрос. Пока, видимо, такой необходимости не ощущается.

Дрон-тим Макет беспилотного летательного аппарата "Охотник" Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Совершенствовать технологии БПЛА важно и для того, чтобы их активное применение на поле боя не способствовало росту жертв среди гражданского населения. Достаточно вспомнить недавний случай в Кабуле, где за несколько дней до вывода войск США из Афганистана в результате удара американского беспилотника погибли 10 человек, включая семерых детей. Многочисленные жертвы среди мирного населения после применения беспилотников, однако, были зафиксированы и в других странах мира, включая Ирак, Йемен, Сирию или Сомали.

В прошлом году эксперты ООН обратили внимание на то, что бесконтрольное использование дронов несет угрозу международной безопасности. В частности, специальный докладчик по внесудебным казням Аньес Калламар выразила обеспокоенность частым использованием боевых беспилотников государствами в военных целях. При этом в качестве примера нарушения международного права она привела убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По ее данным, в настоящий момент свыше 100 государств используют БПЛА в военных целях. При этом около 40 стран обладают беспилотниками, оснащенными оружием.