Виданное дело: Минобороны показало экспериментальный образец С-70 «Охотник»

Министерство обороны России определилось с характеристиками многоцелевого ударного беспилотника С-70 «Охотник». На этой неделе в Новосибирске представили первый его полноценный экспериментальный образец , подготовленный для начала испытаний. Планируется, что уже через три года такие аппараты пойдут в серию. Пока же есть только один летный прототип, построенный по программе, стартовавшей в 2011 году. Для чего России нужен этот дрон, что за оружие он способен нести и какие задачи сможет решать на поле боя, разбирались «Известия».

Вопрос возможностей

Российскому беспилотнику С-70 «Охотник» согласовали внешний вид и состав оборудования , рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе. Тем не менее в него еще могут быть внесены изменения . Так, в серийных машинах конструкция сопла двигателя может быть изменена, как и носовой части, где располагается радар.

Во вторник, 14 декабря, на церемонии выкатки второго опытного образца С-70 заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что этот БПЛА представляет собой высокоинтеллектуальную систему и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации . Он оснащен всем необходимым бортовым оборудованием и готов к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.

С августа 2019 года летные испытания проходит первый прототип-демонстратор С-70, построенный в рамках научно-исследовательской работы. Он не полностью соответствует финальному облику беспилотника и не несет полного комплекта оборудования.

Виданное дело-1 Замминистра обороны России Алексей Криворучко (в центре) Фото: uacrussia.ru

«Известия» уже писали, что в рамках стартовавшей в конце 2019 года опытно-конструкторской работы сейчас ведется строительство трех образцов С-70 «Охотник». В 2022–2023 годах они присоединятся к программе летных испытаний. Завершить ее планируется к исходу 2025 года.

Серийные закупки С-70 «Охотник» будут включены в новую Государственную программу вооружений на 2024–2033 год.

— По всей видимости, именно «Охотник» будет прообразом боевой авиации будущего , — предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Хотя истребители пятого поколения появились не так давно, но все уже задумываются, как должно выглядеть шестое поколение. И многие считают, что они будут беспилотными или опционально пилотируемыми . Тяжелая машина класса С-70 хороша тем, что ничем не уступает традиционным самолетам. Она может нести те же ракеты «воздух–воздух» и мощные высокоточные боеприпасы для поражения наземных и морских целей. Для Су-57 уже разрабатывается гиперзвуковое вооружение, а ведь бомбовые отсеки у него и этого беспилотника унифицированы.

Благодаря технологиям малозаметности «Охотник» сможет вскрывать систему ПВО противника и действовать в обстановке, когда посылать пилотируемый самолет слишком опасно. Затем в пробитые им бреши в обороне можно будет вводить и обычные самолеты . При этом в отличие от других БПЛА С-70 не будет беспомощной жертвой в случае встречи с истребителями противника, отметил эксперт.

Многоцелевой дрон

В мире есть лишь единичные несерийные беспилотные летательные аппараты, сопоставимые по размерам и массе с «Охотником». У весящего около 20 т БПЛА размах крыльев 19 м, а длина — 14 м. В его конструкции много композиционных материалов, которые заменили традиционные для авиастроения сплавы алюминия. Это не только облегчает его конструкцию, но и обеспечивает снижение заметности для радаров.

Труднее его будет обнаружить радиолокаторами и из-за использованной аэродинамической схемы «летающее крыло». У беспилотника нет традиционного самолетного киля. Всё оружие располагается во внутренних бомбовых отсеках. Реактивный двигатель для обеспечения малозаметности не будет иметь форсажной камеры, что сделает дрон дозвуковым. Серийные образцы от летающего сейчас прототипа будет отличать плоское сопло, уменьшающее тепловую сигнатуру (заметность в инфракрасном диапазоне).

Виданное дело-2 Истребитель пятого поколения Су-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В отличие от других больших БПЛА — «Альтиус» и «Орион», «Охотник» изначально создан с возможностью бороться с воздушными целями. У него на борту будет установлен мощный радар, способный засекать самолеты и ракеты противника.

С-70 изначально создавался с возможностью действовать совместно с новейшими российскими истребителями пятого поколения Су-57. По словам заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Ельчанинова, уже отрабатывается взаимная передача информации между воздушными судами — перераспределение целей в полете, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров. В перспективе летчик-истребитель сможет управлять сразу несколькими БПЛА, распределяя им задачи.

Сегодня Минобороны прорабатывает возможность интеграции С-70 «Охотник» в состав истребительных авиаполков. Боевые машины смогут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта.

Долгосрочный проект

Старт разработке «Охотника» дали в 2011 году, когда Минобороны заключило контракт на научно-исследовательскую работу с компанией «Сухой» . Ее начальный этап завершили в 2015 году, после чего начали строительство прототипа. Создание новинки велось в глубокой тайне. Первая неофициальная фотография беспилотника появилась только в 2017-м, незадолго до его официальной публичной премьеры в следующем году.

2 августа 2019-го прототип-демонстратор, построенный по итогам НИР, впервые поднялся в воздух. В декабре того же года Минобороны и «Сухой» заключили новый контракт на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой строятся несколько образцов для полноценной программы испытаний.

Виданное дело-3 Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2020–2021 годах компания «Сухой» объявила несколько закрытых конкурсов на выполнение работ по созданию отдельных компонентов и технологий, необходимых для серийных С-70 финального облика. Общая их стоимость составила более 6 млрд рублей. Как уже писали «Известия», один прототип С-70 оценивается примерно в 1,3 млрд рублей.

В конце прошлого года Минобороны попросило разработчиков ускориться с выполнением опытно-конструкторской работы по С-70, чтобы завершить ее опережающими темпами и перейти к серийному выпуску тяжелых многоцелевых беспилотников уже в 2024 году.