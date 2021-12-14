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Блок хранения: для «Цирконов» начали строить базы

Где появятся первые сооружения для обслуживания и ремонта гиперзвуковых ракет
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Для гиперзвуковых ракет «Циркон» готовят базы. Минобороны России уже начало сооружать объекты для хранения не имеющих аналогов в мире боеприпасов. Причем новые сооружения также предназначены для обслуживания и ремонта этих изделий. Точное место их дислокации не разглашается, но «Известиям» удалось выяснить, что в первую очередь инфраструктура будет построена для Северного флота. Эксперты отмечают, что он получит новые боеприпасы первым, так как играет важную роль в оборонной доктрине страны.

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Начнут на севере

Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, новые базы для хранения и обслуживания ракет 3М22 «Циркон» будут построены для всех четырех флотов — Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. Строительство объектов уже началось. Первым такую базу получит Северный флот. Она будет иметь развитую инфраструктуру для хранения, обслуживания и ремонта «Цирконов», добавили источники.

— Выбор Северного флота (СФ) не случаен, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Он играет важную роль в российской оборонной доктрине: отвечает за нанесение ответного удара по территории потенциальной страны-агрессора, ведение воздушно-морских и подводных операций на просторах Атлантики, других океанов, а также в Арктике.

Кроме того, испытания «Цирконов» проходят в акваториях Баренцевого и Белого морей, а их пуски проводятся с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 или подлодки «Северодвинск» проекта 855 «Ясень», которые входят в состав СФ.

Военное ведомство уже сообщало, что в конце ноября этого года фрегат «Адмирал

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Горшков» выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон» по мишени, находящейся в акватории Белого моря. Она проводилась в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового оружия.

Ракеты — это сложные технические изделия, которые должны храниться в определенных условиях, объяснил Дмитрий Болтенков.

— Для них строят специальные технические ракетные базы, — рассказал он. — Это довольно сложные и хорошо защищенные объекты. В помещениях для хранения таких боеприпасов поддерживают определенный климатический режим. У разных ракет топливо нужно держать при той или иной температуре. По всей видимости, и «Циркону» это необходимо. Строения такой базы должны быть защищены от внешнего воздействия противника — бомбовых и ракетных атак. Их конструкция рассчитывается с учетом таких ударов. Нельзя сбрасывать со счетов и возможность пожаров или других ЧП, что требует установки дополнительных защитных систем.

На таких базах принимают ракеты, хранят, проверяют их состояние и в назначенное время в полной исправности передают на корабль, отметил эксперт.

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Для «Ясеней» и «Адмиралов»

«Известия» уже писали, что «Цирконами» штатно будут оснащать атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», начиная с пятого корпуса, получившего название «Пермь». Эта субмарина заложена на заводе в 2016 году, но пока не была спущена на воду.

Помимо фрегатов проекта 22350, которых на флоте называют «адмиралами», и «Ясеней», в роли перспективных носителей «Цирконов» назывались модернизированные атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Он может получить ракеты после завершения его ремонта и переоборудования.

В 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» также можно будет размещать на всех российских кораблях новых проектов.

Научно-исследовательские работы по созданию «Циркона» стартовали в 2009 году. Первый пуск новой ракеты с борта боевого корабля ВМФ был осуществлен 6 октября 2020 года. Стартовав с борта фрегата, она поразила надводную цель на расстоянии 450 км.

Видео пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск» появилось в октябре этого года. Субмарина в течение суток отстрелялась как из надводного, так и подводного положения с глубины 40 метров. Всего за осень 2020-го фрегат успел трижды отстреляться перспективным боеприпасом. В 2021 году «Цирконы» с фрегата применялись не только поодиночке, но и впервые — залпом из не менее чем двух ракет.

Контракт на поставку 3М22 для нужд ВМФ России подписан на форуме «Армия-2021». О том, что испытания «Цирконов» завершаются, а со следующего года они будут поступать на вооружение ВМФ, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в ноябре этого года. По словам президента, в ходе тестирования ракета в полном соответствии с заданием поразила все цели из подводного положения и с надводных кораблей. Ракета развивает скорость до 9 Махов и сможет уничтожать корабли и объекты вероятного противника на расстоянии более 1 тыс. км.

Российские арсеналы пополняются гиперзвуковым оружием не только морского базирования. В декабре 2019-го на вооружение РВСН встал первый ракетный полк с гиперзвуковыми глайдерами «Авангард» шахтного базирования. Они не только имеют скорость, в 27 раз превышающую звуковую, но и межконтинентальную дальность. При этом «Авангарды» могут маневрировать, изменяя траекторию полета как по направлению, так и по высоте.

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На опытно-боевом дежурстве с 2017 года находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования. Первая эскадрилья из десяти истребителей МиГ-31К, которые стали носителями этого боеприпаса, была размещена в Южном военном округе. «Кинжалы» могут наносить неотразимые удары на дальность до 1,5 тыс. км. Комплексы неоднократно использовались в маневрах на юге страны и над Черным морем. В мае их временно перебросили для проведения учений в Сирию. Самолеты с «Кинжалами» выполнили полеты над Средиземным морем.

Как писали «Известия», ведутся разработки и испытания других моделей гиперзвуковых ракет. Для стратегических бомбардировщиков готовится боеприпас под обозначением ГЗУР «Гремлин». Он создается для оснащения ракетоносцев Ту-95 и Ту-160.

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