«Циркон» надвигается: новые ракеты поступят в войска в 2022-м

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» со следующего года поступит на вооружение ВМФ России. Об этом Владимир Путин сообщил 3 ноября во время встречи с руководством Минобороны и предприятий ОПК . Президент также рассказал об уникальных характеристиках лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал». Президент подчеркнул: базовая задача заключается в том, чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках реализации новой госпрограммы вооружения до 2033 года, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз .

Безопасность страны

Владимир Путин 3 ноября завершил серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК, которые по традиции проходили в Сочи. На этот раз главной темой встречи стали системы, основанные на новых физических принципах . В предыдущие дни обсуждались вопросы развития ВКС и ВМФ, а также оснащение Вооруженных сил России беспилотными авиационными комплексами.

По словам президента, создание в России лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Это серьезно повысило возможности ВС РФ и на многие десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности страны , заверил глава государства. При этом на сегодня разработка и серийное производство такого инновационного оружия остаются одним из ключевых направлений развития вооруженных сил.

« Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал» , — сказал Владимир Путин.

Циркон надвигается Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Кроме того, завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования, добавил глава государства. Во время тестирования она точно, «в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей» , сообщил президент. Уже со следующего года, по его словам, эти ракеты начнут поступать на оснащение ВМФ РФ .

— Достоинство этой ракеты в том, что она летает с гиперзвуковой скоростью как минимум 10 махов. Такую ракету не в состоянии обнаружить, перехватить никакая система противоракетной и противовоздушной обороны . Кроме того, она сделана так, что может размещаться в универсальных пусковых стаканах для торпед, для противокорабельных ракет «Оникс», для крылатых ракет «Калибр». Еще одно достоинство в том, что ее можно запускать не только с надводных кораблей, но и с подводных лодок. При этом речь идет именно о подводном положении. «Циркон» стартует из-под воды со сверхзвуковой скоростью и в воздухе разгоняется до гиперзвуковой. Это уникальное явление , — пояснил «Известиям» военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.

Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, а также робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, уверен Владимир Путин.

Циркон надвигается Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

« Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта — мы с вами уже в ходе совещаний об этом говорили, — которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия», — заявил президент.

Новые технологии

По мнению российского лидера, такие технологии также должны активнее применяться в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, в высокоточных ракетных комплексах. Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта и при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, считает Владимир Путин. Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой госпрограмме вооружения до 2033 года, отметил он.

«Разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны уже идет. Ключевая, базовая задача здесь — чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз », — подытожил президент.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время в РФ активно ведутся поисковые работы по созданию принципиально иных систем вооружения, основанных на новых физических принципах . В том числе речь идет и о сложных робототехнических комплексах с элементами искусственного интеллекта.

Циркон надвигается Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Тематика новых физических принципов, нетрадиционных, скажем так, для обычных систем вооружений, с советских времен очень интересовала военных , — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Помимо лазерных это могут быть электромагнитные системы, например СВЧ-излучение. Достаточно известная тема — перспектива разработки управляемых плазмоидов. Их теоретически можно создавать в атмосфере с помощью СВЧ-излучателей. Такой плазмоид нарушает аэродинамическое обтекание ракеты или самолета.

Также речь может идти об акустическом оружии, добавил эксперт. По его словам, акустические системы или электромагнитное воздействие могут вызвать резонансные колебания, вызывающие разрушения устройств, или быть использованы в качестве нелетального оружия, пояснил он.

— Можно представить себе электромагнитный боезаряд, который вызывает мощный импульс без ядерного взрыва. Таких боевых систем сейчас нет, но их появление может быть крайне интересно военным. Исследования в этих областях очень близки к тому, чем занимается фундаментальная наука, — рассказал Дмитрий Корнев.