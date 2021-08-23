Целевой указатель: «Цирконы» получили сверхдальнее наведение

Минобороны проверило в работе уникальную автоматизированную систему управления авиацией и кораблями. Во время учений в режиме реального времени на расстоянии в сотни километров самолеты Ту-142 передали ударным кораблям информацию об условном противнике и навели удар. При этом АСУ сама определила наиболее важные цели и решила, как их уничтожить. Новинка в первую очередь предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Но также она может работать и с ракетами прошлого поколения — «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр». По мнению экспертов, новинка радикально повышает эффективность российского Военного-морского флота. Сочетание новейшей автоматизированной системы управления и гиперзвуковых «Цирконов» позволяет за считаные минуты уничтожать целые эскадры противника.

Автоматизированные учения

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уникальная автоматизированная система боевого управления авиацией и кораблями уже прошла проверку. Тестирование провели в ходе масштабных учений Северного флота в начале августа нынешнего года. По словам собеседников издания, новинка станет одним из важнейших инструментов управления кораблями и подводными лодками — носителями гиперзвуковых ракет.

Во время учений в северо-восточной Атлантике два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 обнаружили группу кораблей условного противника. Информация о цели была передана ударной группировке. По выданным координатам условные электронные пуски ракет выполнили крейсер Северного флота «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», атомная подводная лодка «Орел».

При этом АСУ сама определила наиболее важные цели и решила, чем их лучше уничтожить, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Помимо перспективных «Цирконов» корабли под управлением системы могут применять крылатые ракеты предыдущих поколений, включая «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр».

На прошлой неделе глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на испытаниях пусками по морским целям ракеты «Циркон» продемонстрировали высочайшую точность, которая не оставляет шансов противнику. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что госиспытания планируется завершить в этом году и начать серийные поставки новейших гиперзвуковых боеприпасов с 2022-го.

— Россия первой в мире получила гиперзвуковое оружие, и новая АСУ необходима, чтобы полностью раскрыть все его сильные стороны, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — При этом получать информацию она будет также от радаров и спутников. После обнаружения цели гиперзвуковая скорость позволяет поразить ее через считаные минуты даже на расстоянии в сотни километров. За подлетное время корабли просто не успеют далеко уйти.

Взгляд свысока

Новая автоматизированная система управления флотом позволяет получать информацию о противнике не только от самолетов. В нее стекаются разведданные, полученные от наземных радаров, спутников, беспилотников. Командование видит картину в реальном времени и может принимать решения по задействованию кораблей, береговых ракет или морской авиации.

Россия уже несколько лет наращивает свою спутниковую группировку, которая занимается наблюдением за морями и передвижениями в них надводных кораблей. 25 июня этого года на орбиту был выведен первый спутник активной радиолокационной разведки «Пион-НКС» системы «Лиана». При помощи бортового радиолокатора он может сканировать большие водные пространства и наблюдать за перемещениями как военных, так и гражданских судов в любое время дня и ночи, в том числе сквозь облака.

Помимо первого «Пиона» в космосе уже несколько лет работают аппараты «Лотос-С1», которые также входят в систему «Лиана». Они прослушивают радиоэфир над морями, перехватывают радиосигналы боевых кораблей и их оборудования, что позволяет отслеживать их местоположение.

В прошлом веке, до создания космической группировки и автоматизированных систем управления, разведку кораблей противника и целеуказание ракетам обеспечивали специальные самолеты-разведчики Ту-95РЦ. Разработанные на базе стратегических бомбардировщиков машины с мощными радарами на борту проводили в воздухе до суток и постоянно патрулировали моря, Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Сейчас эти самолеты сняты с вооружения.

Неотразимый «Циркон»

Для оснащения новейших подводных лодок и боевых кораблей в России разработана уникальная гиперзвуковая ракета «Циркон». В отличие от большинства предыдущих моделей она может поражать как морские, так и сухопутные цели. При этом удары таким оружием практически невозможно отразить существующими средствами противовоздушной обороны.

При опытных пусках были достигнуты скорости полета, в семь-восемь раз превышающие звуковую. У подавляющего большинства современных крылатых ракет этот показатель не достигает единицы. Заявленная дальность полета «Циркона» — около 1 тыс. км, что больше, чем у любых противокорабельных боеприпасов предыдущего поколения.

Научно-исследовательские работы по созданию морской гиперзвуковой ракеты базирования стартовали в 2009 году. В 2015-м они перешли в опытно-конструкторскую стадию. Началось изготовление прототипов боеприпасов и их пуски с реального боевого корабля.

Испытания ракеты с прошлого года проводят на Северном флоте с борта новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Первоначально корабль отрабатывал одиночные пуски по морским целями и береговым полигонам. Сообщалось, что на тестах этого года будут проверены залповые пуски нескольких «Цирконов» одновременно.

В последующем помимо новых фрегатов такое гиперзвуковое оружие получат атомные подводные лодки проекта 855М «Ясень-М» и большие надводные корабли после модернизации. В перспективе возможно оснащение ими и меньших по размеру боевых единиц, которые сейчас вооружены комплексом «Калибр».