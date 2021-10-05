«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия

Министерство обороны РФ провело масштабные испытания гиперзвукового оружия. С разницей в несколько часов из акватории Белого моря были запущены две гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». Впервые стартовой площадкой для этих изделий стала подводная лодка: их запустили с борта субмарины «Северодвинск». Причем один из пусков был выполнен из-под воды. До конца года будет принято решение о сроках принятия ракеты на вооружение, а также о начале первых серийных поставок этих изделий в войска. 3М22 может поражать морские и наземные цели на дальности свыше 1000 км. Эксперты отмечают, что защититься существующими системами ПВО и ПРО от такого оружия невозможно.

Двойной удар

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, проведенные испытания подтвердили заданные параметры изделия. В настоящее время «Циркон» находится в высокой степени готовности. Утром в понедельник, 4 октября, Минобороны распространило видео ночного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск», идущей в надводном положении. Позже в тот же день представители ведомства заявили о втором успешном испытании. В этот раз боеприпас был выпущен из подводного положения с глубины 40 м.

О том, что испытания «Цирконов» находятся в завершающей стадии, в мае этого года заявил президент России Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, их окончание запланировано до конца 2021 года. В августе Минобороны подписало контракт с НПО машиностроения на производство первой партии серийных боеприпасов. Реализовать его планируется к 2025 году. При этом количество заказанных ракет не раскрывается.

Циркон суров Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Известия» уже писали, что «Цирконами» штатно будут оснащать подводные лодки проекта 885М начиная с пятого корпуса, получившего название «Пермь». Эта субмарина заложена на заводе в 2016 году, но пока не спущена на воду.

До сегодняшнего дня эти ракеты запускали только с надводных кораблей — фрегатов проекта 22350, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Первый пуск с подводной лодки говорит о том, что «Циркон» становится по-настоящему унифицированной гиперзвуковой ракетой, которая может применяться как кораблями, так и субмаринами , — отметил он. — В перспективе можно ждать и сухопутных вариантов этого боеприпаса, но пока их основной заказчик — ВМФ.

Дмитрий Корнев добавил, что для «Циркона» используются такие же универсальные установки вертикального пуска, как и для ракет «Калибр» или «Оникс», которые уже есть на многих кораблях и подводных лодках. В перспективе это позволит насытить флот гиперзвуковым оружием. При нынешнем уровне развития систем противовоздушной обороны уничтожить «Цирконы» крайне сложно. Эта ракета не только летит с огромной скоростью на относительно небольшой высоте, но и может маневрировать.

Циркон суров Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— По таким боеприпасам очень сложно даже прицелиться. А попасть по приближающемуся «Циркону» ракетой ПВО будет практически невозможно. Вероятность поражения такой цели — на уровне случайности, — заключил эксперт.

Неотразимая разработка

По данным Минобороны, «Цирконы» летят на дальность свыше 1000 км. Их скорость достигает 9 Мах, что в девять раз быстрее скорости звука . Современные системы противовоздушной и противоракетной обороны во всём мире не проектировались для борьбы с такими скоростными целями. При этом ракета унифицирована. Сейчас для поражения наземных и морских целей в пусковые установки кораблей приходится загружать разные типы ракет. Новый гиперзвуковой боеприпас универсален — его можно применять по любым объектам.

Научно-исследовательская работа по созданию «Циркона» стартовала в 2009 году. В 2015-м начались опытно-конструкторские работы по завершению разработки и созданию предсерийных образцов. Летные испытания ракет с надводного корабля начались в прошлом году. Для первых тестов использовался фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». В военном ведомстве отмечают, что первые в истории испытания гиперзвуковой крылатой ракеты боевого корабля прошли 6 октября 2020 года. С расстояния 450 км в Баренцевом море она поразила надводную цель.

Всего за осень 2020-го фрегат успел трижды отстреляться перспективным боеприпасом. В этом году «Цирконы» с фрегата применялись не только поодиночке, но и — впервые — залпом из не менее чем двух ракет.

Циркон суров Атомный подводный ракетоносный крейсер К-266 «Орел» проекта 949А «Антей» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Помимо фрегатов проекта 22350 и «Ясеней», в роли перспективных носителей «Цирконов» назывались модернизированные атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — после завершения его ремонта и переоборудования.

Подводные носители

Октябрьские тесты выполнили со специально доработанной атомной подводной лодки «Северодвинск». Это головная субмарина проекта 885 «Ясень». Следующие восемь подлодок строятся уже по улучшенному и измененному проекту 885М «Ясень-М». Для половины из них такие ракеты сразу же станут штатным оснащением.

«Ясени» относят к универсальным подводным лодкам. Подводные крейсеры несут не только торпедное вооружение, но и вертикальные пусковые шахты для крылатых ракет. В них можно разместить «Калибры» для ударов по наземным целям, противокорабельные сверхзвуковые «Ониксы» или новейшие гиперзвуковые «Цирконы».

Всего сейчас заказано девять единиц. Две лодки проекта 885/885М уже находятся в строю в составе Северного флота России. Еще две спущены на воду и проходят достройку на плаву. Пять остальных находятся в цехах на разных этапах строительства.

Циркон суров Атомная подводная лодка «Северодвинск» Фото: ТАСС/Лев Федосеев