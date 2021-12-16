Тень радио: Северный морской путь закроют электронным куполом
За полярным кругом планируется развернуть несколько новых батальонов, а в перспективе даже радиотехнических полков для защиты Северного морского пути. Их задачей станет контроль воздушного пространства от Мурманска и на протяжении всей транспортной магистрали. Вопрос усиления российской радиолокационной группировки в регионе уже прорабатывается. За последние два года в Заполярье резко возросла активность авиации и кораблей НАТО и США. Эксперты отмечают, что СМП интересует США с военной и особенно с экономической точки зрения — самый короткий маршрут из Европы в Азию может приносить большие деньги. При этом они отмечают, что исторически он всегда принадлежал России и СССР.
Северное покрытие
Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, новые радиотехнические подразделения в арктической зоне войдут в состав 1-й и 3-й дивизий противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Сейчас там только отдельные роты, оснащенные радарами. Ожидается, что эти подразделения будут преобразованы в радиотехнические батальоны, а в перспективе — и в отдельные полки, добавили источники. На вооружение этих частей поставят радиолокаторы (РЛС) «Резонанс-Н», «Небо-М», «Сопка», а также перспективные комплексы с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Эти системы позволяют обнаруживать и уверенно сопровождать любые воздушные цели — от гиперзвуковых летательных аппаратов до миниатюрных беспилотников.
Минобороны уже сообщало, что радиолокационные посты в регионе развернуты на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирских островах, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Они наблюдают за воздушным пространством на протяжении всего арктического побережья России.
РЛС «Небо-М» на открытой экспозиционной площадке на военном полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом
В начале декабря командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев рассказал об активизации сил Североатлантического альянса в Арктике. По его словам, в 2019–2021 годах его страны-участники проводили в регионе по 18–20 учений. Возросла и активность американской стратегической авиации. С единичных патрулирований в предыдущие годы она выросла до 10 вылетов 28 самолетами в текущем. Адмирал добавил, что подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.
Все претензии США к России на Севере — это часть глобального противостояния нашей стране, пояснил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.
— Для США наша Арктика и Севморпуть интересны по нескольким причинам, — считает он. — Во-первых, это военный аспект: им надо подойти как можно ближе к нашей территории с этого направления, что даст им определенное преимущество. Во-вторых, их, конечно же, интересует экономика. Севморпуть — ближайший маршрут из Европы в Азию, а значит, он может приносить большие деньги. Серьезных оснований оспаривать российскую принадлежность СМП у них нет. Он исторически принадлежал России и СССР и, что важно, претензий по этому поводу не было. Раньше на него мало кто мог претендовать, так как серьезный ледокольный флот был только у СССР. Но ситуация изменилась. Сейчас Соединенные Штаты тоже строят ледоколы, причем даже вооруженные.
Спорный путь
Для России Северный морской путь — исторически сложившаяся транспортная коммуникация. Американские официальные лица неоднократно заявляли, что СМП должен быть транспортной артерией, свободной для международного использования. С 1960-х годов США оспаривают правовой статус некоторых проливов на его маршруте, настаивая, что они международные, а не подконтрольные России и на них распространяется право транзитного пути.
В январе этого года США приняли обновленную версию арктической стратегии, в которой основными конкурентами в арктическом регионе обозначили Россию и Китай. Американцы оспаривают ограничения России, наложенные на проход по СМП иностранных военных кораблей.
В мае прошлого года ударная группа НАТО в составе британского фрегата HMS Kent и эсминцев 6-го флота ВМС США USS PORTER, USS Donald Cook, USS Roosevelt впервые за многие годы вошла в Баренцево море и провела в нем учения. Массовый заход кораблей власти США объяснили поддержанием «свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».
Корабль обеспечения и фрегат HMS Kent в Баренцевом море. 4 мая 2020 года
Осенью 2018 года в Норвегии и окрестных водах прошли крупнейшие учения со времен распада СССР Trident Juncture. Их целью была проверка боеспособности сил быстрого реагирования НАТО. Участвовали все страны блока, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействовали атомный авианосец USS Harry S. Truman и универсальный десантный корабль USS Iwo Jima.
Северное направление еще в советское время рассматривалось как стратегически важное и наиболее опасное, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— США планировали наносить удар по нашей стране через Северный полюс, — напомнил он. — После появления крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками этот маршрут стал наиболее удобен. Бомбардировщики США должны из Арктики отстреляться по Центральному экономическому району страны.
Конвой кораблей во время прохождения Северного морского пути
Для защиты от этой угрозы в СССР была создана огромная военная машина. Вдоль арктического побережья через каждые 300 км стоял радиолокационный пост, где в крайне тяжелых условиях жили солдаты и офицеры отдельных радиолокационных рот, на Севере разместили истребительные полки, рассказал эксперт.
— Такие группировки в Арктике было особенно тяжело и дорого содержать, и когда они серьезно пострадали, их начали быстро сокращать, — констатировал Владислав Шурыгин. — К 1996 году у нас на северном направлении образовалась огромная дыра в радиолокационном поле — примерно от Урала до Новосибирска. Сейчас мы вышли на другой уровень технологий — у нас появились новые, с большим радиусом действия РЛС. Кроме того, сейчас необязательно разворачивать роту — на ее месте может быть установлена автоматическая станция. Появились новые системы ПВО — те же С-400, появились специальные МиГ-31, которые заточены для перехвата в таких условиях.
Не только радары
В России Арктика и защита ее ресурсов и Северного морского пути занимает всё большую роль в военном планировании. Это привело к тому, что с 2021 года статус Северного флота был радикально повышен — его преобразовали в самостоятельный, пятый по счету военный округ.
За несколько лет в Арктике введены в строй новые, построенные с нуля военные базы на отдаленных островах. Их оснастили как подразделениями радиотехнических войск, так и зенитными ракетными системами.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 и РЛС «Резонанс-Н» на авиабазе в Арктике
«Известия» уже писали, что в Арктике формируется 3-я дивизия ПВО. Для строительства ее основного военного городка в поселке Тикси Республики Саха (Якутия) уже выделено около 3 млрд рублей. На ее вооружение направлены зенитные ракетные системы С-300ПС. В перспективе планируется оснастить их более современными зенитно-ракетными комплексами.
С конца прошлого года на северных аэродромах налажено постоянное дежурство истребителей-перехватчиков. Эскадрильи МиГ-31 расположились в Анадыре на Чукотке и на Новой Земле. Временно их размещали и на ближайшей к Северному полюсу авиабазе Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Тестировались в дальнем Заполярье и другие модели современных самолетов. Во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на Новую Землю направляли корабельные истребители Су-33 и МиГ-29КР. Учения в северных морях выполняли и бомбардировщики Су-34.