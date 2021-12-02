К бою на ТОФ: Приморье, Сахалин и Курилы закроют «Каракуртами»

Приморье укрепят малыми ракетными кораблями (МРК) «Каракурт». Они войдут в состав 165-ой бригады охраны водного района Тихоокеанского флота, базирующейся во Владивостоке. Со временем МКР заменят старые советские ракетные корабли и катера. Мощное ударное вооружение и комплексы ПВО «Каракуртов» позволят надежно прикрыть не только Владивосток, но и Сахалин вместе с Курильскими островами. Благодаря хорошей мореходности они могут совершать дальние походы, что значительно усилит Тихоокеанский флот. Также корабли смогут демонстрировать российский флаг в других странах, что укрепит позиции нашей страны на Дальнем Востоке, отмечают эксперты.

Защитники Владивостока

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Министерство обороны приняло принципиальное решение вооружить малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт» Приморскую флотилию разнородных сил Тихоокеанского флота. Поставка будет зависеть от сроков выполнения государственного оборонного заказа. Новые малые ракетные корабли будут построены по обновленному проекту — в состав их вооружения войдут зенитные комплексы «Панцирь-М».

Новинки должны пополнить 165-ю бригаду охраны водного района (ОВР) Тихоокеанского флота. Это соединение дислоцируется во Владивостоке, оно создано еще в 1998 году на основе двух бригад — 47-ой охраны водного района и 165-ой краснознаменной ракетных катеров. До недавнего времени она называлась бригадой надводных кораблей.

На Дальнем Востоке «Каракурты» будут отвечать за оборону главной базы ТОФ в столице Приморского края, а также Сахалина и Курильских островов . При необходимости их можно будет перебросить к берегам Камчатки — мореходность кораблей позволяет это сделать, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас на вооружении 165-ой бригады стоят еще советские ракетные катера проекта 1241, — отметил эксперт. — Они устарели и их давно пора менять. Небольшие «Каракурты» хорошо подходят для действий в Японском море, в районе Сахалина и Курильских островов. Там будет эффективна тактика действий из засады . Они могут дождаться противника в одной из бухт, при его приближении сделать залп и вновь спрятаться. При такой тактике обнаружить корабль будет крайне сложно. Те же крылатые ракеты «Калибр» — дальнобойные, что делает «Каракурты» очень опасными для любых кораблей противника.

При необходимости МРК смогут нанести удары и по наземным объектам — военно-морским и сухопутным базам, штабам, аэродромам и другим важным целям. Дальность полета ракет позволяет атаковать противника в глубине континента, отметил эксперт.

Сейчас есть две точки у наших берегов, где США демонстрируют свою силу: одна — в Крыму, другая — на Дальнем Востоке, напомнила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— С геополитической точки зрения России важно показать свои возможности на Дальнем Востоке, — считает она. — Это часто позволяет в перспективе избежать многих проблем. То, что наши новые корабли смогут совершать походы в другие страны и там демонстрировать свой флаг, обязательно принесет свои плоды. Союзники таким образом почувствуют поддержку, а все остальные — силу.

Сейчас ВМФ ведет плановую работу по усилению Тихоокеанского флота. Как сообщило Минобороны России, 30 ноября этого года из Балтийского моря во Владивосток прибыл отряд новых кораблей. Корвет проекта 20385 «Гремящий» и две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» прошли более 30 тыс км, чтобы усилить ТОФ . Все они способны нести высокоточные крылатые ракеты комплекса «Калибр».

Также ожидается, что до конца 2021 года ТОФ получит первые серийные атомные подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» . В настоящее время в боевом составе ВМФ России четыре подлодки проектов 955 и 955А. Каждый из кораблей несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Проверены Арктикой

В составе российского ВМФ в настоящее время числятся три «Каракурта» — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово» , которые входят в состав 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Всего ВМФ будет передано 18 «Каракуртов». Новые МРК строят на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и на Дальнем Востоке. Ожидается, что к середине 2020-х годов свою небольшую "москитную" эскадру получит каждый из российских флотов, кроме Северного.

МРК проекта 22800 считаются самыми массовыми кораблями, которые в настоящий момент поступают на флот. Рубленные геометрические формы и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают их практически незаметными для радаров противника. Сами же «Каракурты» оснащены самым современным РЛС и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Еще одно достоинство кораблей этого проекта — хороша мореходность, что позволяет им подолгу находиться в открытом море, не боясь непогоды. Дальность плавания — 2500 миль (почти 5 тыс. км), автономность — 15 суток.

Каждый из них несет универсальный комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или противокорабельных «Оникс». Предполагается, что в перспективе «Каракурты» получат новые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также на них есть пулеметы и 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА.

С третьего корабля серии — МРК «Одинцово» — «Каракурты» начали получать зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М». Он состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-мм скорострельных автоматических пушек. Система может сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на удалении от корабля до 20 км.

На их борту могут базироваться воздушные беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. «Орланы» позволят сделать корабли незаметными для противника. Теперь для оценки окружающей обстановки «Каракурты» могут поднять в небо беспилотники, и не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.