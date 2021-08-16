Тишина — океану: на Дальнем Востоке заложат два корвета

До конца августа на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) заложат два новейших корвета для Тихоокеанского флота, сообщили «Известиям» в Минобороны. Корабли «Грозный» проекта 20380 и «Буйный» проекта 20385 — самые современные и одни из самых мощных представителей российского ВМФ. Появление сразу двух таких корветов на восточных рубежах страны резко усилит возможности ТОФ. Они смогут действовать не только возле побережья, но и выполнять задачи в дальней океанской зоне.

«Грозный» и «Буйный»

Закладка двух корветов проекта 20380 и 20385 состоится до конца августа, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они уточнили, что есть небольшая вероятность переноса мероприятия на конец года. Ранее даты закладки кораблей уже не раз менялись. Правда, сроки окончания строительства пока неизвестны. По предварительным планам оно запланировано на 2024–2025 годы.

Корвет проекта 20380 «Стерегущий» — первый корабль дальней морской зоны, разработанный в постсоветское время. Корабли для Балтийского и Черного морей создают на Северной верфи, а для Тихого океана — на Амурском судостроительном заводе.

Тишина-океану_2 Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Производство корветов для ТОФ с самого начала шло негладко: головной корабль «Совершенный» строился 11 лет. Следующие представители серии, «Громкий» и «Алдар Цыденжапов», были произведены за меньший срок, сейчас все они несут службу на Тихом океане. Недавно был спущен на воду корвет «Резкий», его передача флоту запланирована на 2022 год.

В 2019 году, как сообщали «Известия», было принято решение приостановить постройку серии. Однако затем оно было пересмотрено. Год назад в ходе посещения Амурского судостроительного завода глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что прибыл на предприятие в том числе для того, чтобы понять, способно ли оно спустить на воду еще шесть корветов за восемь лет. Вскоре после этого на полях форума «Армия-2020» был подписан контракт на продолжение строительства. В июле этого года предприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поручил профильным министерствам разработать меры по поддержке АСЗ.

Тишина-океану_3 Торжественная встреча из дальнего трехмесячного похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряда боевых кораблей «Громкий» и «Совершенный» на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Грозный» станет пятым корветом проекта 20380 на Тихоокеанском флоте. По сравнению с первыми представителями серии этот корабль получил более мощный радар, способный обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники и даже артиллерийские снаряды. За противовоздушную оборону корабля отвечает новая ЗРК «Полимент-Редут» с дальностью действия около 150 км. Он несет на борту противокорабельный комплекс «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35, два 30 мм орудия АК-630 и 100 мм пушку А-190, а также два малогабаритных торпедных аппарата комплекса «Пакет».

Все корабли проекта 20380 построены с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что делает корабли малозаметными для радаров противника. Подводная часть корпуса она получила обводы, снижающие сопротивление воды, за счет чего удалось увеличить скорость корабля.

Океан возможностей

— Корветы проекта 20380 — достаточно хорошие корабли, которые могут успешно оперировать в Тихом океане, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Пополнение реализуется в рамках усиления ТОФ, который в данный момент выглядит достаточно бледно по надводной составляющей по сравнении с флотами Японии, Америки, Южной Кореи и Китая. Усиление российских надводных сил там крайне необходимо. Принятое ранее решение о строительстве серии кораблей на Амурском судостроительном заводе решает сразу две задачи: во-первых, развитие дальневосточного региона, а во-вторых, собственно усиление ВМФ.

В последние годы были приняты существенные меры, позволившие Амурскому судостроительному заводу увеличить скорость производства корветов до четырех лет.

Корвет «Буйный» станет третьим представителем серии 20385 и первым построенным на АСЗ. Головной корабль «Гремящий», созданный на Северной верфи, был передан флоту под новый 2021 год. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил тогда, что в перспективе будет построено и направлено на ТОФ еще шесть корветов. Второй корвет, «Проворный», сейчас достраивается.

Тишина-океану_1 Ракетная стрельба по ракете-мишени, выполняемая с корвета проекта 20385 «Гремящий» Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Все корабли проекта 20385 предназначены для Тихоокеанского флота. Их главное отличие от серии 20380 — ракетный комплекс «Калибр-НК», который может эффективно поражать не только морские, но и береговые цели. Корветы 20385 серии предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками. Они имеют водоизмещение более 2 тыс. т, длину — 104 м, ширину — 13 м. Скорость корабля — до 27 узлов, дальность плавания — до 4 тыс. миль.

— Корветы проекта 20380 и 20385 удачно сбалансированы, хорошо вооружены, они успешно показали себя на Тихоокеанском флоте, — отметил Дмитрий Болтенков. — Известно, что моряки-надводники очень хорошо отзывались о многоцелевом корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», названным в честь 19-летнего матроса, ценой своей жизни предотвратившего крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спасшего корабль и 348 человек экипажа, — заключил Дмитрий Болтенков.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты военного ведомства прорабатывают параметры контракта на закупку новой партии патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков». При строительстве серии, в частности, будет пересмотрен комплекс вооружения. Не исключено, что модернизированные корабли будут оснащены новой системой ПВО.