Морской толк: Тихоокеанский флот усилят новыми субмаринами

Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) ждет укрепление. К 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки этой серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы». По словам экспертов, усиление подводной составляющей ТОФ необходимо с учетом осложняющейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Невидимы и бесшумны

Минобороны согласовало план поставки дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 на Тихоокеанский флот , сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Согласно плану, к 2024 году должно завершиться перевооружение российских подводных сил в Приморье. К этому времени во Владивостоке будут нести службу шесть субмарин этого класса . Они будут входить в состав 19-й бригады подводных лодок.

Изначально корабли 636-й серии разрабатывались для экспорта в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов по проекту и его модификациям строились лодки для КНР, Алжира и Вьетнама. Однако затем было принято решение закупить такие субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии эти лодки отличаются лучшими ходовыми характеристиками, еще более низким уровнем шумности, наличием автоматизированной системы управления, современным навигационным комплексом.

Морской толк_1 Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 во время подготовки к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена с 2014 по 2016 год. Все они несут службу на Черноморском флоте. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. Сегодня в строю находятся три из них. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, и совсем недавно, 12 октября 2021-го, в состав ВМФ вошла лодка «Магадан».

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире и способны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные корабли, патрулировать прибрежные воды, вести разведку.

Длина корабля — 74 м, максимальное водоизмещение — свыше 3,9 тыс. т, скорость — до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток. На борту он несет шесть 533-мм торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Корабли-носители крылатых ракет «Калибр» стали направлять на Тихий океан лишь в последние годы , отметил военный историк Дмитрий Болтенков. Дальность полета таких боеприпасов приближается к 1,5 тыс. км, они поражают объекты с высокой точностью и представляют собой непростую цель для современных систем ПВО.

Морской толк_2 Военнослужащие ВМФ РФ на торжественной церемонии подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— До поступления на ТОФ подлодок проекта 636.3 там было лишь несколько субмарин еще советской постройки, — рассказал «Известиям» эксперт. — В базирующейся во Владивостоке 19-й бригаде подводных лодок осталось всего несколько. На Камчатке дизель-электрических субмарин вообще не осталось. Необходимо дальнейшее усиление подводной составляющей Тихоокеанского флота, особенно если посмотреть, как усиливаются военно-морские силы Японии, Северной и Южной Кореи, Китая . Корабли проекта 636.3 при необходимости смогут ставить минные заграждения, обнаруживать и уничтожать подлодки вероятного противника, наносить удары по наземным объектам.

Внимание на Тихий

Поскольку лодки обновленного проекта стали носителями крылатых ракет «Калибр» и способны наносить удары по наземным целям, они могут применяться для действий в Японском море , полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— С учетом ухудшения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе такие лодки нужны, — уверен эксперт. — В связи с угрозой размещения американских ракет средней дальности на территории Японии нам нужно дополнительное количество носителей крылатых ракет. Но основная роль новых подводных лодок в том, чтобы ограничивать возможность действий кораблей противника в важных для нас районах в ближней морской зоне. Наличие субмарин проекта 636.3 важно с точки зрения возможного применения в различных локальных конфликтах. Тем более что в последние годы и у Японии, и у Южной Кореи подводные силы модернизировались высокими темпами.

Немаловажной задачей для новых подводных лодок может стать и прикрытие атомных подводных стратегических ракетоносцев, добавил Василий Кашин.

Морской толк_3 Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 на Кронштадтском рейде в Финском заливе Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— В советские времена дизель-электрические подводные лодки направлялись на Дальний Восток в том числе для обеспечения безопасности атомных ракетных крейсеров, несущих боевое дежурство в Охотском море. Они брали под контроль проливы между Курильскими островами, где был наиболее вероятен проход американских субмарин, — напомнил он.

Тихоокеанский флот в постсоветские годы длительное время оставался без внимания. Новые корабли шли преимущественно в Арктику, на Балтику и на Черное море. Однако в последние годы Минобороны всерьез взялось за обновление корабельного состава ТОФ. В конце прошлого года в его состав вошел корвет «Гремящий» — головной корабль проекта 20385, способный применять ракеты «Калибр» и «Оникс». Одновременно в строй встал корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также была завершена глубокая модернизация большого противолодочного корабля (БПК) «Маршал Шапошников». После установки противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и был переквалифицирован во фрегат. Кроме того, в состав ТОФ в прошлом году вошел новый базовый тральщик «Яков Баляев».