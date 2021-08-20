Корабли в любой гавани: флот получит мобильные причалы
Российский флот сможет создавать пункты базирования в любой точке побережья. Минобороны провело учения, в ходе которых были построены причалы, хранилища, заправочные станции, места питания и отдыха. Такие технологии открывают новые возможности для ВМФ. Теперь российские военные смогут скрытно развивать инфраструктуру для приема кораблей на любом берегу. Это даст возможность вывести надводные корабельные силы из-под удара в случае агрессии против РФ и сохранить их боеспособность.
Морской прием
Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, система создания морских мобильных баз успешно прошла проверку во время экспериментальных учений Северного флота. Их результаты признали успешными. Нынешняя тренировка стала итогом пятилетней работы. В ходе нее для ВМФ закупили специальное оборудование, а также развернули особые подразделения.
Во время учений на губе Грязная Кольского залива был создан район материально-технического обеспечения сил флота. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка оборудовали пункт маневренного базирования. Возле берега появились временные пункты управления, ожидания погрузки на корабли, системы добычи и очистки воды, причалы. Были организованы места питания и отдыха личного состава.
Одновременно с инженерными подразделениями на месте проведения учений работали гидрологические и метеорологические службы, благодаря которым разработали уточненные топографические карты. При этом тыловое и инженерное обеспечение привлекаемых сил организовывалось на фоне непрерывно меняющейся оперативной обстановки, уточнили источники.
Системы базирования кораблей ВМФ в случае начала войны становятся первоочередной целью для противника, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.
— На эти объекты в первую очередь полетят ракеты и бомбы. Поэтому морякам важно иметь возможность быстро уходить из традиционных мест дислокации в скрытые, — пояснил эксперт. — При этом кораблям необходимо топливо, пополнять запасы оружия и продовольствия. Для этого и создают мобильные базы.
Объяснил военный историк и суть задач маневров, состоявшихся в Кольском заливе.
— Во время прошедших учений на Северном флоте как раз отрабатывали вывод сил флота из-под удара вероятного противника — США и НАТО — и развертывание такого мобильного пункта в укромном месте, которое изначально противнику неизвестно и будет сложно обнаружить, — заключил Дмитрий Болтенков.
В ходе реформ, проводимых десять лет назад, на флоте были сокращены многие службы, в том числе ликвидировали систему гидротехнических подразделений. Несколько лет назад их начали восстанавливать. На Северном флоте был воссоздан отряд плавучих причалов, у которых могут размещаться корабли водоизмещением до 25 тыс. т. Каждое такое сооружение состоит из четырех железобетонных блоков, внешне напоминающих обычную баржу. Их доставляют с помощью буксира, затем соединяют специальным мостиком между собой и берегом. В понтонах проложены линии коммуникаций, по которым на корабли поступает электричество, вода и пар. Мобильные причалы оснащены автоматизированной системой управления.
Дотянуться до противника
Впервые мобильные искусственные гидротехнические сооружения применили вооруженные силы США и Великобритании в 1944 году. Перед высадкой в Нормандии союзники построили две искусственные гавани Mulberry. Каждое сооружение состояло из кессонов, плавающих пирсов и свайных причалов. После начала десантной операции высадки во Франции 6 июня 1944 года в гаванях было высажено более 2,5 млн военнослужащих, разгружено 500 тыс. единиц техники и 4 млн т различных грузов.
В ВМФ СССР подразделения плавучих причалов входили в состав береговых баз, бригад подводных лодок и кораблей. Отдельные понтоны числились в бригадах строящихся и ремонтирующихся подлодок и групп судов обеспечения.
Помимо мобильных причалов в распоряжении Северного флота есть также заправочные станции БЗРК-100Э. Они могут создавать подвижные склады топлива, оборудованные средствами беспричальной заправки. Для пополнения запаса горючего кораблю нужно подойти к берегу на дистанцию 500–600 м. Затем к ним протягивается трубопровод, эта операция занимает около часа. Чтобы при каждой новой заправке не тянуть рукав заново, на рейде можно установить небольшой плот. Один комплект БЗКР-100Э позволяет одновременно заправлять два корабля. В состав подвижных складов топлива входят специальные высокопроизводительные насосы. Это дает возможность в случае чрезвычайной ситуации или в угрожаемый период быстро организовать в любой природной гавани «полевой» пункт снабжения ГСМ, где одновременно смогут заправляться до шести малых кораблей.
Последние годы Минобороны уделяет особое внимание созданию инфраструктуры для оперативной переброски сил на разные стратегические направления. В частности, реконструируются временные аэродромы в Заполярье. На островах Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа и Котельный на Новосибирских островах строятся всепогодные круглогодичные взлетно-посадочные полосы. Они способны принимать как боевые, так и транспортные самолеты, обеспечивающие построенные там военные базы.