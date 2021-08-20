Корабли в любой гавани: флот получит мобильные причалы

Российский флот сможет создавать пункты базирования в любой точке побережья. Минобороны провело учения, в ходе которых были построены причалы, хранилища, заправочные станции, места питания и отдыха. Такие технологии открывают новые возможности для ВМФ. Теперь российские военные смогут скрытно развивать инфраструктуру для приема кораблей на любом берегу. Это даст возможность вывести надводные корабельные силы из-под удара в случае агрессии против РФ и сохранить их боеспособность.

Морской прием

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, система создания морских мобильных баз успешно прошла проверку во время экспериментальных учений Северного флота. Их результаты признали успешными. Нынешняя тренировка стала итогом пятилетней работы. В ходе нее для ВМФ закупили специальное оборудование, а также развернули особые подразделения.

Во время учений на губе Грязная Кольского залива был создан район материально-технического обеспечения сил флота. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка оборудовали пункт маневренного базирования . Возле берега появились временные пункты управления, ожидания погрузки на корабли, системы добычи и очистки воды, причалы. Были организованы места питания и отдыха личного состава.

Корабли в любой гавани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Одновременно с инженерными подразделениями на месте проведения учений работали гидрологические и метеорологические службы, благодаря которым разработали уточненные топографические карты. При этом тыловое и инженерное обеспечение привлекаемых сил организовывалось на фоне непрерывно меняющейся оперативной обстановки, уточнили источники.

Системы базирования кораблей ВМФ в случае начала войны становятся первоочередной целью для противника, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— На эти объекты в первую очередь полетят ракеты и бомбы. Поэтому морякам важно иметь возможность быстро уходить из традиционных мест дислокации в скрытые, — пояснил эксперт. — При этом кораблям необходимо топливо, пополнять запасы оружия и продовольствия. Для этого и создают мобильные базы.

Объяснил военный историк и суть задач маневров, состоявшихся в Кольском заливе.

— Во время прошедших учений на Северном флоте как раз отрабатывали вывод сил флота из-под удара вероятного противника — США и НАТО — и развертывание такого мобильного пункта в укромном месте, которое изначально противнику неизвестно и будет сложно обнаружить , — заключил Дмитрий Болтенков.

Корабли в любой гавани Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В ходе реформ, проводимых десять лет назад, на флоте были сокращены многие службы, в том числе ликвидировали систему гидротехнических подразделений. Несколько лет назад их начали восстанавливать. На Северном флоте был воссоздан отряд плавучих причалов, у которых могут размещаться корабли водоизмещением до 25 тыс. т. Каждое такое сооружение состоит из четырех железобетонных блоков, внешне напоминающих обычную баржу. Их доставляют с помощью буксира, затем соединяют специальным мостиком между собой и берегом. В понтонах проложены линии коммуникаций, по которым на корабли поступает электричество, вода и пар. Мобильные причалы оснащены автоматизированной системой управления.

Дотянуться до противника

Впервые мобильные искусственные гидротехнические сооружения применили вооруженные силы США и Великобритании в 1944 году. Перед высадкой в Нормандии союзники построили две искусственные гавани Mulberry. Каждое сооружение состояло из кессонов, плавающих пирсов и свайных причалов. После начала десантной операции высадки во Франции 6 июня 1944 года в гаванях было высажено более 2,5 млн военнослужащих, разгружено 500 тыс. единиц техники и 4 млн т различных грузов.

В ВМФ СССР подразделения плавучих причалов входили в состав береговых баз, бригад подводных лодок и кораблей. Отдельные понтоны числились в бригадах строящихся и ремонтирующихся подлодок и групп судов обеспечения.

Помимо мобильных причалов в распоряжении Северного флота есть также заправочные станции БЗРК-100Э. Они могут создавать подвижные склады топлива, оборудованные средствами беспричальной заправки. Для пополнения запаса горючего кораблю нужно подойти к берегу на дистанцию 500–600 м. Затем к ним протягивается трубопровод, эта операция занимает около часа. Чтобы при каждой новой заправке не тянуть рукав заново, на рейде можно установить небольшой плот. Один комплект БЗКР-100Э позволяет одновременно заправлять два корабля. В состав подвижных складов топлива входят специальные высокопроизводительные насосы. Это дает возможность в случае чрезвычайной ситуации или в угрожаемый период быстро организовать в любой природной гавани «полевой» пункт снабжения ГСМ, где одновременно смогут заправляться до шести малых кораблей.

Корабли в любой гавани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Последние годы Минобороны уделяет особое внимание созданию инфраструктуры для оперативной переброски сил на разные стратегические направления. В частности, реконструируются временные аэродромы в Заполярье. На островах Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа и Котельный на Новосибирских островах строятся всепогодные круглогодичные взлетно-посадочные полосы. Они способны принимать как боевые, так и транспортные самолеты, обеспечивающие построенные там военные базы.