«Сухой» и лед: на аэродромах арктических островов разместят Су-34

Минобороны разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова. Для их постоянного базирования там уже строят специальную инфраструктуру. Многоцелевые боевые машины смогут вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием. Это усилит обороноспособность России в арктических широтах, в том числе и вдоль трассы Северного морского пути (СМП), считают эксперты.

При экстремально низких температурах

На аэродромах Нагурская и Темп создают всю необходимую инфраструктуру для базирования Су-34, включая закрытые теплые ангары для их размещения и обслуживания, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Предусмотрены также открытые места стоянки для самолетов-заправщиков Ил-78 и военно-транспортных Ил-76. В ближайшее время запланировано проведение дополнительных исследовательских учений оперативно-тактической авиации по работе с этих авиабаз.

Начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота. Она сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории СМП и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.

Ранее «Известия» сообщали, что нынешней весной Су-34 успешно завершили полный цикл испытаний в Арктике. Временно перебазированные под Мурманск самолеты авиаполка из Шагола на практике опробовали возможности поражать наземные, морские и воздушные цели при экстремально низких температурах. Прошла проверку и их бортовая аппаратура.

— Многофункциональные Су-34 — универсальные самолеты, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Они способны атаковать высокоточным оружием не только сухопутные, но и морские цели. А действуя с аэродромов Нагурская и Темп, могут работать на достаточно большие расстояния, вести разведку и патрулирование, контролировать арктическое пространство. В их арсенале есть также современные ракеты «воздух-воздух» средней дальности и неплохой радар. Скорее всего, на островах развернут авиагруппы, в составе которых будет по четыре самолета. Разместить на постоянной основе целую эскадрилью в таких экстремальных условиях гораздо сложнее.

Россия исторически считает северную часть Арктики зоной своего стратегического влияния, поэтому сейчас наращивает там силы в целях защиты своих экономических интересов, напомнил эксперт.

Островные авиабазы

Всего по проекту восстановления и развития военной арктической инфраструктуры отремонтированы и отстроены заново 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос (ВПП) в островной и материковой частях севера России.

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в мае прошлого года началась эксплуатация первой построенной с нуля бетонной ВПП. Развитие аэродрома Нагурская, обслуживающего авиабазу «Арктический трилистник», продолжается. В ближайшей перспективе длину ВПП доведут до 3,5 км, что позволит принимать любые типы самолётов, включая тяжелые транспортники и стратегические бомбардировщики.

На острове Земля Александры уже приземлялись Ил-76 с десантниками и МиГ-31. В марте один из перехватчиков впервые долетел с аэродрома Нагурская до Северного полюса, выполнил там учебно-боевые задачи и с двумя дозаправками в воздухе успешно вернулся обратно.

Аналогичный по возможностям аэродром возводится на острове Котельный архипелага Новосибирские острова у базы «Северный клевер». Самолеты вернулись туда в 2013 году, после 30-летнего отсутствия. Сейчас грунтовую ВПП преобразуют в бетонную.

Воздушное присутствие

В декабре 2020-го Минобороны объявило о начале постоянного дежурства истребителей на отремонтированном аэродроме Рогачево на архипелаге Новая Земля. Туда на принципах ротации направляют МиГ-31БМ и палубные Су-33.

В конце прошлого года разместили перехватчики МиГ-31БМ и в Анадыре на Чукотском полуострове. Истребители оттуда уже несколько раз задействовали для сопровождения американских самолетов-разведчиков, приближающихся к российской границе.

— Самолеты в Арктике выполняют двойную задачу. Рядом находятся Северный морской путь и Соединенные Штаты, — пояснил «Известиям» экс-замглавы генсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Российские силы развертываются поближе к территории вероятного противника. В последнее время мы видим обострение борьбы за СМП, попытки США поставить под сомнение наши права в данном регионе. Конечно, это делает необходимым усиленное военное присутствие в нём.

Во времена Советского Союза никто не оспаривал у страны Северный морской путь, отметил дипломат.

— Никто туда и не ходил, да и мы не очень активно использовали. Хотя по количеству ледоколов с нами никто соперничать не мог, как, впрочем, и сейчас не может, — рассказал Сергей Орджоникидзе. — А сегодня Север — чувствительная точка и для США, и для нас. Регион имеет большое значение не только с военной точки зрения, но и с экономической. Там огромные запасы углеводородов и других ресурсов. А любой дипломатический и политический спор, если он не подкреплен силовыми аргументами, всегда будет не в вашу пользу.

Северный морской путь — стратегически важная транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Этот коридор является кратчайшим путем между Европой и Восточной Азией. Основная его часть находится в территориальных водах РФ, а также в зоне российских экономических интересов. По нему перевозят добываемые на Севере нефть, газ и лес, иностранные грузы. Продолжительность навигации в прошлом году составила там уже больше девяти месяцев. С потеплением климата интервал будет увеличиваться, и в перспективе навигация там может стать круглогодичной.