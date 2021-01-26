В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ взяли под защиту Севморпуть (СМП). Машины авиационной эскадрильи Северного флота станут дежурить на островных и материковых аэродромах в Заполярье. Часть была развернута еще в 2019-м году в Мончегорске. Но с конца 2020-го у самолетов появилась новая задача. Теперь при необходимости их можно быстро передислоцировать на любой из более десятка отремонтированных аэродромов вдоль СМП.

МиГ-31— самый мощный в мире истребитель-перехватчик. Благодаря уникальным радарам самолет видит как высотные цели, летящие с гиперзвуковой скоростью, так и крылатые ракеты, скрывающиеся на сверхнизких высотах. Из-за того, что взлетная масса перехватчика превышает 30 т, в войсках его называют «боевым воздушным кораблем».

Арктические перехватчики

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве истребители новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО будут дежурить на аэродромах вдоль трассы СМП на ротационной основе. При этом основным пунктом их базирования останется Мончегорск, отметили собеседники издания. Весь прошлый год в части проходили экспериментальные учения по действию самолетов вдоль СМП. Результаты маневров командование признало успешными.

До недавнего времени в составе 98-го авиаполка была только одна эскадрилья перехватчиков МиГ-31БМ. Но в 2019-м году началось формирование второго подразделения «боевых воздушных кораблей». Теперь пока одна эскадрилья МиГ-31БМ будет прикрывать Кольский полуостров и базы флота, экипажи другой станут дежурить на отдалённых северных территориях.

В январе Минобороны сообщило, что истребители МиГ-31БМ уже заступили на боевое дежурство по охране границы на аэродроме Рогачево архипелага Новая Земля. Ранее там же разместили полк ПВО Северного флота, на вооружении которого состоят новейшие системы С-400.

По словам заслуженного летчика-испытателя, Героя России полковника Игоря Маликова, МиГ-31БМ хорошо подходит для полетов в Арктике.

— У нас в принципе вся техника рассчитана на работу при температуре от –50 до +50, — пояснил «Известиям» специалист. — МиГ-31БМ — сложная машина, но вполне способна выполнять все задачи за Полярным кругом. У нее большая дальность полета, эффективный радиолокатор, новые точные и дальнобойные ракеты. По большому счету такие самолеты смогут полностью перекрыть воздушное пространство над Арктикой.

Решение о прикрытии северного направления силами МиГ-31БМ довольно логично, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Туда может зайти флот НАТО. Кроме того, в Норвегии и возле нее много стационарных объектов альянса, в частности, командных пунктов, — пояснил он.

По словам Владислава Шурыгина, решение не перебазировать на Новую Землю арктическую эскадрилью на постоянной основе соответствует современной российской концепции: создать сеть аэродромов, на которые при необходимости могут перелетать самолеты. Они будут ограниченное время нести там боевое дежурство, выполнять задачи и возвращаться обратно.

Заснеженные аэродромы

По данным оборонного ведомства, за последние годы в Арктике были отремонтированы или реконструированы 19 аэродромов. На островах Земля Александры архипелага Земля Франса-Иосифа и Котельный на Новосибирских островах строятся всепогодные круглогодичные взлётно-посадочные полосы. Они способны принимать как боевые, так и транспортные самолёты, обеспечивающие построенные там военные базы. Но о создании полноценной инфраструктуры для крупных авиационных частей речь не идёт.

— Нужно строить ангары, иначе самолеты занесет снегом, и их потом не отогреть и не запустить. Необходимо жильё для летчиков, техников и другого персонала. Должна быть снегоочистительная техника. Чтобы содержать там авиачасть, надо целый городок возводить, — считает в свою очередь Игорь Маликов. — А при выбранном Минобороны подходе на полярных аэродромах будет размещаться только комендатура, которая станет поддерживать его в рабочем состоянии. И летчики будут летать туда, по сути, в командировки, а не жить там со своими семьями.

Восстановление взлётно-посадочных полос и инфраструктуры в удалённых северных регионах будет способствовать развитию их транспортной и туристической доступности. Но основными задачами остаются военные. Ведь строительство сети постоянных аэродромов в Арктике стартовало в СССР сразу после Великой Отечественной войны. На них планировалось базировать стратегические бомбардировщики. Тогда они были единственным возможным способом доставки до территории США первых ядерных бомб.

Впоследствии на них базировались авиационные полки, оснащённые перехватчиками МиГ-31 и Ту-128. Их задачей было не допустить прорыва с северного направления американских стратегических бомбардировщиков и выпущенных ими крылатых ракет к объектам промышленности Урала и Сибири, к базам Северного флота. В 1990-е и 2000-е годы военное присутствие России в регионе резко сократилось.

Работы по восстановлению материковых аэродромов начались в 2014 году. Уже с 2017-го в Воркуте и Анадыре приземляются во время учений дальние бомбардировщики Ту-22М3. Посещали обновлённые заполярные базы и стратегические ракетоносцы Ту-160.

Разносторонний «МиГ»

Сверхзвуковые перехватчики МиГ-31 приняли на вооружение в 1981 году. Но сейчас практически все имеющиеся в войсках машины, начиная с 2011 года прошли модернизацию до уровня МиГ-31БМ.

Истребители МиГ-31БМ получили дополнительные возможности по борьбе с воздушным противником. Перехватчик оснастили новой авионикой и современным радаром с увеличенной до 320 км дальностью. Он позволяет использовать ракеты воздух-воздух, уничтожающие цели на расстоянии до 280 км. Разрабатываются боеприпасы и с ещё большей досягаемостью.

На базе МиГ-31 создавались также специальные варианты. Наиболее известными из них являются проекты носителя противоспутниковых ракет и платформы для запуска небольших космических спутников на низкие околоземные орбиты.

Сейчас на боевое дежурство в Южном военном округе поставлена первая эскадрилья самолётов в варианте МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они предназначены для поражения хорошо защищённых наземных целей на расстоянии до 1,5 тыс. км.