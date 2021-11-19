«Беспилотники помогают нам поражать цели в режиме реального времени»

Все российские артиллерийские соединения уже оснащены беспилотниками. Об этом в интервью «Известиям» сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Также он рассказал о разработке перспективной боевой техники, прогрессе в перевооружении, «умных» ракетах и снарядах и о том, как дроны помогают артиллеристам быстрее поражать цели.

— Какие основные достижения в перевооружении ракетных войск и артиллерии за последние годы вы можете назвать?

— Уже сегодня ракетные войска и артиллерия (РВиА) оснащены современными образцами вооружения более чем на 60%. При этом мы практически полностью завершили перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск на современный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире.

— Когда ожидается принятие на вооружение перспективных самоходных орудий «Коалиция-СВ»? Как продвигается эта программа?

— Межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» сейчас на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации. Проводимые испытания подтверждают достижение им заданных высоких тактико-технических характеристик. Поступление уникальных самоходно-артиллерийских орудий в войска будет осуществлено в установленные сроки.

— Считается, что развитием ствольной артиллерии должен стать «умный» высокоточный боеприпас, который действует по принципу «выстрелил и забыл». Получит ли такие снаряды САО «Коалиция-СВ»?

— Высокоточные боеприпасы с самыми различными системами наведения, в том числе и действующие по принципу «выстрелил и забыл», сегодня стали неотъемлемой частью любого перспективного артиллерийского комплекса. Без них просто невозможно полностью реализовать заложенные в конструкцию образца тактико-технические характеристики по дальности, точности стрельбы и оперативности выполнения огневых задач.

Только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели, кардинально снижая расход снарядов и сокращая до минимума время пребывания орудий на огневой позиции.

Разумеется, перспективный межвидовой комплекс «Коалиция-СВ» в этом отношении не исключение. Он разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды.

— Беспилотная авиация становится всё более важным фактором на поле боя. Как сейчас применяются беспилотники в РВиА, какие цели и задачи перед ними ставят?

— Беспилотными летательными аппаратами уже оснащены все наши артиллерийские соединения.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей РВиА невозможна без использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований.

БПЛА как одно из наиболее эффективных средств получения развединформации включены в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов. Это позволяет нам сегодня поражать выявленные цели в режиме времени, близком к реальному.

— Расскажите, как готовят к работе в разведывательно-огневых комплексах.

— Один из самых эффективных способов применения артиллерии — ее комплексирование со средствами разведки и управления в составе разведывательно-огневых комплексов. Сейчас при боевой подготовке большое внимание уделяется обучению личного состава действиям в составе таких разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Для качественной организации боевой подготовки были внесены необходимые изменения в руководящие документы и учебный процесс образовательных учреждений ракетных войск и артиллерии.

— Какие принципиальные отличия есть у новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», которые сейчас поступают в войска, перед обычными «Смерчами»?

— По сравнению со своим предшественником РСЗО «Торнадо-С» впервые в отечественной практике получила возможность поражения малоразмерных и точечных целей управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. При этом существенно выросла дальность стрельбы. Кроме того, внедрение современных автоматизированных систем управления наведением позволяет экипажам выполнять подготовку к пуску без выхода расчета из кабины боевой машины.

— Стоит ли ожидать массового поступления на вооружение новых артсистем и минометов на колесных шасси?

— Во всем мире в последние годы видна тенденция к созданию высокомобильных артиллерийских систем на колесном шасси. В сравнении с гусеничными аналогами колесные самоходные орудия имеют ряд важных преимуществ. Это увеличенная мобильность, меньшие эксплуатационные расходы, упрощенное техническое обслуживание.

Поэтому для повышения возможностей батальонной артиллерии у нас завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в первую очередь колесных. В ближайшее время новые образцы начнут массово поступать на вооружение артиллерийских формирований.

— Осталось ли место для традиционной буксируемой артиллерии на современном поле боя?

— Несомненно, буксируемая артиллерия по сравнению с самоходной имеет ряд недостатков, связанных с меньшей мобильностью на поле боя. Но при этом она остается эффективным средством выполнения огневых задач. Поэтому мы уже работаем над повышением боевых возможностей путем ее модернизации. На завершающей стадии находится разработка самоходного орудия «Мальва», которое является модернизированным вариантом буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б», размещенным на колесном шасси. При этом существенно повышается ее подвижность и, как следствие, живучесть в боевых условиях.

— 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Почему была выбрана именно эта дата?

— Праздник учредили в 1944 году за боевые заслуги артиллерии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Именно 19 ноября 1942 года с залпов тысяч орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, обеспечившее коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этом сражении проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы.