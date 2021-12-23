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«Ответ» готов: один из крупнейших кораблей вернулся в строй спустя восемь лет

Зачем Министерство обороны вводит в состав Северного флота советский БПК «Адмирал Левченко»
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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«Ответ» готов: один из крупнейших кораблей вернулся в строй спустя восемь лет
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2021-12-22 18:39:40
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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» должен войти в состав флота до конца 2022 года. Ремонт, который корабль ждал с 2014 года, уже подходит к концу. БПК относится к проекту 1155 и считается одним из самых эффективных на флоте кораблей по борьбе с подводными лодками. В начале декабря этого года БПК впервые за семь лет вышел в море для проверки двигательной установки. На корабле еще продолжатся восстановительные работы и модернизация. Ожидается, что они должны быть завершены до конца следующего года, после чего «Адмирал Левченко» вернется в состав ВМФ. Эксперты отмечают, что возвращение в строй корабля повысит возможности Северного флота в борьбе с подводными лодками.

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Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, в настоящее время план завершения работ на большом противолодочном корабле проекта 1155 «Адмирал Левченко» утвержден. Согласно документу, корабль должен войти в состав флота до конца 2022 года. По словам источников, на БПК были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели, заменены охладительные установки и запорная арматура. Также на корабле были частично модернизированы бортовая электроника и противопожарное оборудование.

Модернизация позволит надолго продлить срок службы одного из крупнейших и наиболее активных боевых кораблей Северного флота, отметили источники «Известий». Также, по словам собеседников издания, прорабатывается вопрос установки на корабль новейшего российского противолодочного комплекса «Ответ». В декабре этого года фрегат «Маршал Шапошников» такой ракетой успешно поразил в Японском море подводную цель. Впервые об этой новой системе в 2019 году сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые разработки и производство вооружения. Тогда же он сказал, что новую ракету планируется принять на вооружение в 2021 году.

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Фото: Минобороны РФ
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«Адмирал Левченко» долго ждал ремонта. Он встал на стоянку в порту Североморска еще в 2014 году. Перед этим он совершил дальний поход в Средиземное море в составе авианосной группы Северного флота. Во время него он действовал у берегов Сирии вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

БПК проекта 1155, хоть и находится в строю не меньше 35 лет, прослужит еще, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас ВМФ не хватает больших кораблей, которые должны действовать в океанах, — рассказал он «Известиям». — Эти БПК обладают хорошими ходовыми качествами, что позволяет им подолгу находиться вдали от родных берегов. При модернизации этих кораблей должны были обратить особое внимание на обновление противолодочного оружия и средств поиска субмарин. При работах должны были предусмотреть использование и новейших противолодочных ракет — в их числе и «Ответ».

Обновленный БПК серьезно повысит возможности Северного флота в борьбе с подводными лодками, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Адмирал
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Сейчас на Северном флоте четыре БПК — «Североморск», «Адмирал Чебаненко», «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков», — напомнил эксперт. — В последние годы в море могли выйти только два из них. Не только «Левченко», но и «Чебаненко» давно стоит на ремонте. Такие корабли нужны для противолодочных операций, которые на Северном флоте имеют особое значение. При необходимости им надо будет прикрыть наши АПЛ при выдвижении в районы боевого развертывания.

«Голуби мира»

Всего по проекту 1155 «Фрегат» с 1977 по 1991 год было построено 12 БПК (еще один — по улучшенному проекту 1155.1). Сейчас в ВМФ числится семь таких кораблей. Все они входят в состав Тихоокеанского и Северного флотов. Это одни из самых крупных боевых единиц отечественного флота: по своему водоизмещению уступают только крейсерам, но превосходят американские и российские фрегаты.

«Адмирал Левченко» — шестой корабль проекта. Его заложили в Ленинграде в 1982 году, а в состав флота приняли спустя шесть лет.

Корабли этого проекта изначально получили достаточно узкую, но важную специализацию — охота за атомными подводными лодками (АПЛ) как в составе групп кораблей, так и в одиночку. Они изначально не обладали мощным ударным потенциалом и серьезными средствами противовоздушной обороны, за что их на флоте в шутку прозвали «Голуби мира».

Адмирал

Фрегат «Маршал Шапошников»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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БПК этого проекта до сих пор составляют основу противолодочных сил ВМФ, поэтому их планируют сохранить в строю. На Тихом океане вернулся в строй после ремонта первый усовершенствованный до проекта 1155М «Маршал Шапошников». После обновления он получил пусковые установки для крылатых ракет и был переименован во фрегат. «Адмирал Левченко» пока останется без ударного вооружения. Боевые задачи, которые придется решать кораблю в первую очередь, не изменятся — это борьба с подлодками потенциального противника.

В арсенале противолодочника — две 100-миллиметровые артиллерийские установки главного калибра. Для обнаружения подлодок установлена мощная подкильная гидроакустическая станция кругового обзора «Полином». Такие же есть только на самых больших кораблях флота — авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и тяжелых атомных «Орланах».

На каждом БПК стоит по восемь противолодочных ракетоторпед комплекса «Раструб-2» с дальностью стрельбы до 90 км. Для поражения субмарин применяются также два 533-миллиметровых торпедных аппарата и реактивные бомбометные установки. В ангарах базируются два вертолета Ка-27ПЛ, специально приспособленные для борьбы с субмаринами противника.

Кроме того, в арсенале БПК может появиться новая противолодочная ракета «Ответ». В ее головной части находится компактная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Принцип действия боеприпаса простой: ракета комплекса доставляет в нужную точку самонаводящуюся торпеду, которая, оказавшись в воде, находит и поражает цель. Известно, что новая ракета-торпеда поражает цели на дистанции до 50 км.

Адмирал

Пуск ракеты корабельным зенитным ракетным комплексом «Кинжал»

Фото: ТАСС/Федюнин Сергей

Воздушную оборону БПК обеспечивают два зенитных ракетных комплекса «Кинжал» с дальностью до 12 км и четыре шестиствольных скорострельных артустановки АК-630.

Долгие годы БПК этого проекта составляли костяк надводных сил ВМФ России, считаясь основными «рабочими лошадками». Они не раз участвовали в гуманитарных миссиях, включая операции против пиратов за пределами территориальных вод России. Больше всего из них прославился «Маршал Шапошников». Он без потерь освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченный сомалийскими пиратами в Аденском проливе. Эту операцию активно освещали в СМИ всего мира, а корабль после этого среди моряков получил прозвище «Гроза пиратов».

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