С «Бала» на корабль: Минобороны перевооружит ракетчиков

В 2021 году береговые ракетные-артиллерийские войска (БРАВ) ВМФ России получили новое развитие. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в ведомстве принято решение увеличить боевые возможности этих сил. В их составе будут сформированы дополнительные подразделения, ракетчиков ждет перевооружение. Эти изменения призваны не только усилить БРАВ, но и сделать их более многофункциональными, способными решать широкий круг задач. Как изменится огневая мощь береговых войск флота, разбирались «Известия».

96%

В конце 2020 года на Сахалине и Курилах была сформирована новая 75-я ракетная бригада, став седьмым по счету соединением этого рода ВМФ. В советский период истории в составе БРАВ было всего шесть бригад.

Пожалуй, самым знаковым стало развертывание на острове Матуа дивизиона БРК «Бастион». Теперь морское пространство Дальнего Востока от Приморья до Чукотки оказалось под надежным прикрытием.

С появлением береговых ракетных дивизионов с комплексами «Бастион» на Чукотке и на аванпостах России, а также дивизиона комплексов «Бал» на острове Кронштадт сложилась уникальная ситуация: практически все морское побережье России прикрыто ракетными противокорабельными комплексами.

С «Бала» на корабль БРК «Бастион» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На сегодняшний день по степени насыщения современной военной техникой БРАВ фактически не имеют себе равных по сравнению с другими родами войск. Доля новых образцов составляет 96% , притом что в среднем в российской армии этот показатель составляет порядка 71%. Оставшиеся 4%— это береговой ракетный комплекс «Утес», в 2017 году возвращенный в боевой состав флота. Такое вооружение можно было увидеть в советском боевике «Одиночное плавание». Восстановленный комплекс постоянно принимает участие в учениях и стрельбах Черноморского флота. В мае крымская береговая ракетная бригада проводила совместные ракетные стрельбы комплексами «Утес» и «Бал».

В последнее время в связи с возросшей активностью военных кораблей США и НАТО вблизи российских берегов Крыма и Калининградской области расчеты береговых комплексов имеют возможность постоянно тренироваться. Во время каждого захода американского эсминца в воды Черного моря ракетчики бригад ЧФ, расположенных в Крыму и Краснодарском крае, отрабатывают развертывание в позиционные районы и совместные стрельбы , причем в совокупности и с другими силами флота — как с надводными кораблями и подводными лодками, так и с морской авиацией. В случае необходимости комплексы «Бастион» из Краснодарского края могут быть быстро переброшены в Крым десантными кораблями или через Крымский мост.

Развитие БРАВ продолжается. В конце лета 2021-го прошли испытания с береговых установок комплекса «Бал» ракет Х-35У. Ранее с боеприпасами Х-35 он был комплексом тактического назначения, теперь же фактически становится оперативно-тактическим. Дистанция полета новой ракеты стала соизмерима с дальностью действия «Оникса» комплекса «Бастион».

Глобальные возможности

С увеличением дальности полета новых ракет меняется и тактическая схема использования береговых ракетных войск. Раньше для бригады из двух дивизионов «Бастионов» и одного «Бала» она была следующая: сперва приближающееся к побережью России ударное соединение противника обстреливается на дистанции порядка 300 км из комплексов «Бастион» (16 ракет в залпе); затем прорвавшиеся корабли на дистанции порядка 150 км поражаются комплексом «Бал» (32 в залпе). Теперь же на дистанции более 300 км противник может быть обстрелян сразу двумя видами ракетных комплексов. Соответственно, командир бригады сможет более легкие ракеты Х-35У направить на более «дешевые» корабли, а более мощные «Ониксы» — на более важные цели типа авианосца или десантного корабля. Залп же в полсотни одновременно летящих ракет противнику будет отразить гораздо сложнее, чем два последовательных залпа. В настоящее время в состав БРАВ входит порядка восьми дивизионов комплекса «Бал». В ближайшее время начнется их перевооружение на новые ракеты. Первыми будут перевооружены бригады Северного и Черноморских флотов, а затем и остальные части.

Другим важным моментом развития БРАВ стала отработка перебазирования частей с одного флота на другой. Идет оттачивание переброски береговых ракетных частей на другие направления для усиления и интеграции в местные военные формирования. Заодно ракетчики узнают особенности новых для себя театров военных действий. В частности, в 2021 году отрабатывались переброски береговиков Балтийского флота на побережье Северного Ледовитого океана и на Дальний Восток. Эти тренировки позволяют в случае обострения ситуации, например, на Дальнем Востоке усилить группировку БРАВ Тихоокеанского флота за счет подразделений из европейской части России. Такие же образом, путем переброски морским, железнодорожным и воздушным транспортом можно в кратчайшие сроки увеличить и группировку береговых ракетных войск в Крыму. Вообще в случае необходимости ракетными частями можно прикрыть любой уголок мира, где потребуется проведение, например, антитеррористической операции. Так, наши силы в Сирии с октября 2016 года прикрыты дивизионом «Бастионов».

Общее обострение ситуации в восточной Европе, военное усиление стран Прибалтики, а также затягивание в орбиту НАТО Швеции и Финляндии привело Россию к необходимости развертывания береговых ракетных частей в российской части Финского залива. В настоящее время фактически произошло восстановление минно-артиллерийских позиций времен Первой и Второй мировых войн . Тогда русские моряки ставили минные поля, перекрывающие Финский залив, для предотвращения прорыва немецких кораблей к Санкт-Петербургу. Чтобы враг не смог протралить поля и открыть путь своим кораблям, они прикрывались береговой артиллерией. Теперь же произошло возрождение таких позиций в варианте минно-ракетной позиции. То есть в случае какого-либо обострения между Россией и НАТО можно перекрыть подходы к крупнейшему научному, культурному и техническому центру страны минными полями и прикрыть их ракетными комплексами, недавно развернутыми в этом регионе.

— Усиление защиты российского побережья особенно актуально с учетом складывающейся сегодня международной обстановки , — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Мы видим возросшую активность разведывательных полетов у границ России, военные учения, регулярные походы военных кораблей в Черном и Балтийском морях, в том числе их заходы туда, куда они не должны заходить. Всё это опасные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания. А как на них можно реагировать? Именно превентивными мерами, укреплением своей обороны. Российские береговые силы за рубежом считают очень опасными для кораблей, поскольку они оснащены новейшими технологиями, в том числе такими, которых нет у других стран.

С «Бала» на корабль Фрегат «Адмирал Горшков» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ВМФ продолжились работы по созданию единого информационно-управляющего боевого поля. В его рамках моряки научились обмениваться информацией и передавать данные между кораблями, самолетами и береговыми частями. В ходе учений в октябре 2021 года фрегат «Адмирал Горшков» дал целеуказание береговым комплексам с Земли Франца-Иосифа. Так, «Бастионы» смогут поражать невидимые для себя морские цели противника и экономить флотский боезапас. Все-таки береговую установку перезарядить гораздо быстрее, чем корабль в море.

В целом же БРАВ ВМФ России становятся войсками глобального маневра между разными театрами военных действий. При этом постоянно происходит и их усиление. В 2021 году получены на вооружение три комплекта ракетных комплексов, а в 2022 году ожидается поступление еще двух. В ближайшем будущем стоит ожидать и перевооружения комплексов «Бастион» на новые гиперзвуковые ракеты, и тогда дальность действия может вырасти до 1–1,5 тыс. км.

В конце советской эры командующий береговыми войсками ВМФ СССР генерал-полковник Иван Скуратов работал над превращением береговых ракетных частей в войска глобального удара. Ожидалось поступление на вооружение ракетного комплекса с дальностью стрельбы до 1,5 тыс. км. Увы, распад СССР помешал этому процессу. Теперь же, 30 лет спустя, мы наблюдаем невиданное развитие этого компонента ВМФ как средства борьбы с любыми морскими и береговыми целями в глобальном масштабе.