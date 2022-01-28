По требованиям дня: как Москва восприняла ответы США и НАТО

Российское руководство выступило с первыми оценками ответов, которые США и НАТО предоставили на его требования по безопасности . В Кремле и на Смоленской площади говорят, что поводов для оптимизма мало, поскольку на ключевой запрос о нерасширении НАТО оппоненты ответили отказом. От дальнейших комментариев там воздерживаются — на изучение реакций и выработку алгоритма действий нужно время.

Пара дней тишины

«Нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности», — сказал 27 января представитель Кремля Дмитрий Песков , комментируя полученные днем ранее ответы США и НАТО на российские требования по гарантиям безопасности. Сейчас документы находятся у президента РФ Владимира Путина — именно он примет решение о дальнейших действиях Москвы. До тех пор «спешить с какими-то заключениями» никто не будет.

Приостановка по требованиям Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

С предварительными оценками в этот день выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам» , — сказал глава ведомства. А вот на главный российский вопрос — о нерасширении НАТО на восток и неразмещении у границ РФ ударных вооружений — «позитивной реакции» в ответе нет, отметил министр.

— Если Запад ограничивается только одной из обозначенных в наших предложениях тем, то вопрос, который был изначально поставлен Россией, остается нерешенным, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. — Он был поставлен в комплексе, по нему прошла серия переговоров.

Содержимое ответов Вашингтона и НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь альянса Йенс Столтенберг прояснили накануне , 26 января, дав отдельные пресс-конференции. Они воспроизвели то, о чем говорили последние две недели: от принципа «открытых дверей» союзники не откажутся, а вот обсудить с Россией контроль над вооружениями вполне готовы .

Йенс Столтенберг в ответ на российские требования высказал и озабоченности альянса : в частности, по его словам, Москва «должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии» — Крым, Южную Осетию и Абхазию, а также Приднестровье НАТО считает территориями этих стран. А пока ясности на переговорном треке нет, Вашингтон и его союзники продолжат поддерживать Украину — в том числе дополнительно поставляя ей вооружения и повышая готовность своих сил в Восточной Европе и Черном море . «Передовой отряд Сил реагирования НАТО во главе с Францией в составе 5 тыс. человек в случае необходимости может быть развернут в регионе в течение нескольких дней», — заявил генсекретарь организации. Цель такой переброски — «сдерживание РФ».

Приостановка по требованиям Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

В Москве на это заметили, что заявления Йенса Столтенберга, звучащие как будто в пику российским требованиям, «создают неблагоприятный фон» и не способствуют переговорам по гарантиям . «Они подтверждают, что обычной практикой альянса стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами», — заявил 27 января заместитель представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

Состояние интеллектуального напряжения

Диалог по гарантиям безопасности между Россией и Западом идет с начала января 2022 года. В его основе — российские требования к США и НАТО, которые Москва опубликовала в декабре 2021-го. Они сводятся к трем ключевым пунктам: 1) нерасширение альянса на восток; 2) возвращение его вооружений на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО; 3) неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.

Приостановка по требованиям Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

США отвергли первые два пункта, допустив диалог по третьему, — по сведениям газеты The New York Times, в их письменном ответе говорится, что Вашингтон настроен обсуждать ограничения по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Российско-американский договор об их ликвидации существовал с 1987 года — вплоть до того момента, когда США, обвинив Россию в его нарушении, из документа вышли; Москва покинула ДРСМД, когда стало ясно, что Вашингтон в него не вернется, и в 2019 году договор прекратил свое существование.

Россия предложила НАТО ввести мораторий на размещение РСМД в Европе (его она придерживается в одностороннем порядке), однако реакции от альянса на эту идею не последовало. Теперь же, когда США изъявили желание вновь ограничивать ракеты, Москва говорит, что обсуждать эту тему отдельно от «проблематики общей архитектуры безопасности», скорее всего, не получится — «ну вряд ли жизнеспособны такие контакты», сказал Дмитрий Песков.

— Видимо, только сейчас в Вашингтоне удосужились прочитать, что именно предлагает российская сторона. Это досадно . Получается, для конструктивного подхода американской стороны к любому предложению контрагента важно не столько его содержание, сколько потенциал эскалации условно связанных кризисов, — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Не исключено, что теперь и иные участники международных отношений перед переговорами с США начнут разворачивать значительные военные потенциалы в чувствительных районах .

Приостановка по требованиям Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен проводят переговоры в Женеве Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Газета The Wall Street Journal указывает на другой компромиссный посыл со стороны союзников: Польша выразила готовность дать России доступ к расположенным на ее территории американским объектам ПВО, в случае если Москва разрешит аналогичные инспекции на своих объектах в Калининграде. Владимир Путин до этого неоднократно говорил, что размещенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше установки Mk-41 могут быть адаптированы под ракеты «Томагавк» и создают «серьезнейший вызов» российской безопасности.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, каков реальный статус российского требования о нерасширении НАТО, говорят аналитики .

— Если он абсолютен, то мы вступаем в затяжной и очень опасный кризис, поскольку официальное прекращение расширения для НАТО неприемлемо (де-факто Украина и Грузия в НАТО не вступят в обозримом будущем в любом случае) , — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Если это требование может быть снято в обмен на адекватный пакет предложений, то всё зависит от того, как будут восприняты американские предложения по контролю над вооружениями.

По словам эксперта, такой пакет может включать два элемента — контроль над вооружениями, который помог бы снизить военное противостояние в Европе, и решение конфликта в Донбассе.

Приостановка по требованиям Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Понятно, что американские предложения по первому пункту для Москвы будут неприемлемы — это естественно, договоренность потребует консультаций, — отмечает Николай Соков. — Вопрос скорее в том, будут ли эти предложения рассматриваться как адекватная основа для переговоров. Если да, то должна быть еще одна встреча на высшем уровне, чтобы зафиксировать повестку дня и сформировать переговорные команды. Так что первый признак постепенного выхода из кризиса — серьезная встреча на высоком уровне .

По мнению Дмитрия Стефановича, сейчас выводить «политический трек» в центр необязательно — достаточно сохранять его в живом состоянии, «вести обмен мнениями и оценками ранее согласованных концепций». «В конце концов, то самое «известное напряжение», которое поручено поддерживать МИДу, может носить и интеллектуальный характер», — резюмировал эксперт.